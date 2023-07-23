https://ukraina.ru/20230723/1048192041.html

ВСУ в течение суток предпринимали попытки наступления на четырех направлениях – Минобороны РФ

ВСУ в течение суток предпринимали попытки наступления на четырех направлениях – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру

ВСУ в течение суток предпринимали попытки наступления на четырех направлениях – Минобороны РФ

Российские военные отбили попытки наступления ВСУ на четырех направлениях за минувшие сутки, сообщает 23 июля Минобороны России

2023-07-23T14:12

2023-07-23T14:12

2023-07-23T14:12

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На Донецком направлении были отражены 14 атак украинских военных в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка ДНР."Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка Донецкой Народной Республики."Шесть атак ВСУ отразили на Краснолиманском направлении:"Активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики."Также совместным огнем авиации и артиллерии ВС РФ остановили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и две атаки – на Запорожском, в районе населенного пункта Работино.

https://ukraina.ru/20230723/1048191256.html

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новости, спецоперация, минобороны, всу, вс рф