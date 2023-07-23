https://ukraina.ru/20230723/1048191936.html
"Гибнут из-за глупости": Путин прокомментировал потери иностранных наемников в зоне СВО
"Гибнут из-за глупости": Путин прокомментировал потери иностранных наемников в зоне СВО - 23.07.2023 Украина.ру
"Гибнут из-за глупости": Путин прокомментировал потери иностранных наемников в зоне СВО
Ощутимые потери несут из-за своей глупости иностранные наемники, воюющие на Украине, заявил 23 июля в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин
2023-07-23T13:54
2023-07-23T13:54
2023-07-23T14:21
новости
владимир путин
спецоперация
иностранные наемники
потери всу
потери
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"Общественность и правительство стран, которые позволяют наемникам отправляться на фронт, должны иметь четкое представление о происходящем", - констатировал глава государства.Он заверил, что Россия будет доводить эту информацию до правительств государств, из которых на Украину прибывают наемники.Кроме того, Лукашенко, ссылаясь на данные американских исследований, сказал, что безвозвратные потери ВСУ с 4 июня, то есть начала контрнаступления, составили 26 тысяч человек, но Путин поправил его: больше.За последние сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество западной техники, добавил российский президент.
https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, владимир путин, спецоперация, иностранные наемники, потери всу, потери
Новости, Владимир Путин, Спецоперация, иностранные наемники, потери ВСУ, потери
"Гибнут из-за глупости": Путин прокомментировал потери иностранных наемников в зоне СВО
13:54 23.07.2023 (обновлено: 14:21 23.07.2023)
Ощутимые потери несут из-за своей глупости иностранные наемники, воюющие на Украине, заявил 23 июля в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин
"Общественность и правительство стран, которые позволяют наемникам отправляться на фронт, должны иметь четкое представление о происходящем", - констатировал глава государства.
Он заверил, что Россия будет доводить эту информацию до правительств государств, из которых на Украину прибывают наемники.
Кроме того, Лукашенко, ссылаясь на данные американских исследований, сказал, что безвозвратные потери ВСУ с 4 июня, то есть начала контрнаступления, составили 26 тысяч человек, но Путин поправил его: больше.
За последние сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество западной техники, добавил российский президент.