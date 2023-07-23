Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Расчленение Украины и передача западных ее областей Польше неприемлемы, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко
Запад рассматривает принятие Украины в состав НАТО "по частям", объяснил он:
"Это дымовая завеса. [Хотят] оторвать этот кусок Западной Украины, это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло, они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше."
Белоруссия будет помогать и поддерживать население Западной Украины, если оно обратиться за этой помощью, также сказал Лукашенко, попросив Путина, поддержать его в этом вопросе.
Кроме того, белорусский президент сообщил о переброске польских военных к белорусским границам: одна из бригад, по его словам, расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая — примерно в 100 километрах от Гродно.
Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизацияЕсли ремонт дорог или строительство школ воспринимается жителями региона более или менее нормально, то попытки потратить десятки миллионов гривен на спортивные объекты вызвали на прошлой неделе громкие скандалы.