Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине - 23.07.2023 Украина.ру
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Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине - 23.07.2023 Украина.ру
Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
Расчленение Украины и передача западных ее областей Польше неприемлемы, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко
2023-07-23T13:10
2023-07-23T13:10
новости
белоруссия
лукашенко
западная украина
польша
владимир путин
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Запад рассматривает принятие Украины в состав НАТО "по частям", объяснил он:Белоруссия будет помогать и поддерживать население Западной Украины, если оно обратиться за этой помощью, также сказал Лукашенко, попросив Путина, поддержать его в этом вопросе.Кроме того, белорусский президент сообщил о переброске польских военных к белорусским границам: одна из бригад, по его словам, расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая — примерно в 100 километрах от Гродно.
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новости, белоруссия, лукашенко, западная украина, польша, владимир путин
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Западная Украина, Польша, Владимир Путин

Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине

13:10 23.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Расчленение Украины и передача западных ее областей Польше неприемлемы, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко
Запад рассматривает принятие Украины в состав НАТО "по частям", объяснил он:

"Это дымовая завеса. [Хотят] оторвать этот кусок Западной Украины, это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло, они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше."

Белоруссия будет помогать и поддерживать население Западной Украины, если оно обратиться за этой помощью, также сказал Лукашенко, попросив Путина, поддержать его в этом вопросе.
Кроме того, белорусский президент сообщил о переброске польских военных к белорусским границам: одна из бригад, по его словам, расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая — примерно в 100 километрах от Гродно.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
12:08Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизацияЕсли ремонт дорог или строительство школ воспринимается жителями региона более или менее нормально, то попытки потратить десятки миллионов гривен на спортивные объекты вызвали на прошлой неделе громкие скандалы.
 
НовостиБелоруссияЛукашенкоЗападная УкраинаПольшаВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
13:03Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
12:57"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
12:42Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
12:12Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
12:08Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизация
12:07Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
11:52Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
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