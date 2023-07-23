https://ukraina.ru/20230723/1048191734.html

Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине

Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине - 23.07.2023 Украина.ру

Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине

Расчленение Украины и передача западных ее областей Польше неприемлемы, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко

2023-07-23T13:10

2023-07-23T13:10

2023-07-23T13:10

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Запад рассматривает принятие Украины в состав НАТО "по частям", объяснил он:Белоруссия будет помогать и поддерживать население Западной Украины, если оно обратиться за этой помощью, также сказал Лукашенко, попросив Путина, поддержать его в этом вопросе.Кроме того, белорусский президент сообщил о переброске польских военных к белорусским границам: одна из бригад, по его словам, расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая — примерно в 100 километрах от Гродно.

https://ukraina.ru/20230723/1048190369.html

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новости, белоруссия, лукашенко, западная украина, польша, владимир путин