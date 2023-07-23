Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет" - 23.07.2023 Украина.ру
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Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет" - 23.07.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
Контрнаступления украинских войск нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным
2023-07-23T13:03
2023-07-23T13:03
новости
лукашенко
владимир путин
всу
контрнаступление
чвк "вагнер"
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Главы государств также обсудили ситуацию на фронте, потери украинской армии и иностранных наемников в технике и живой силе.Кроме того, Лукашенко рассказал Путину о "вагнеровцах", которые "хотят идти на Запад", и этим "начали напрягать" его."Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, лукашенко, владимир путин, всу, контрнаступление, чвк "вагнер"
Новости, Лукашенко, Владимир Путин, ВСУ, контрнаступление, ЧВК "Вагнер"

Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"

13:03 23.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Контрнаступления украинских войск нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным
"Оно есть, но оно провалилось", - поправил его российский президент.
Главы государств также обсудили ситуацию на фронте, потери украинской армии и иностранных наемников в технике и живой силе.
Кроме того, Лукашенко рассказал Путину о "вагнеровцах", которые "хотят идти на Запад", и этим "начали напрягать" его.
"Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал он.
Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Вчера, 10:28
Бесславный конец украинского наступленияАмериканские военные, украинские политики и даже некоторые российские эксперты говорят, что украинское наступление на запорожском направлении развивается медленно. Это неправда.
 
НовостиЛукашенкоВладимир ПутинВСУконтрнаступлениеЧВК "Вагнер"
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
13:03Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
12:57"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
12:42Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
12:12Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
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12:07Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
11:52Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
11:52Суд над Стрелковым: некоторые соображения о роли личности в истории
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11:15Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"
10:57Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
10:33"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины
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07:41"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 2)
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