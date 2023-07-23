https://ukraina.ru/20230723/1048191621.html

Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"

Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет" - 23.07.2023 Украина.ру

Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"

Контрнаступления украинских войск нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным

2023-07-23T13:03

2023-07-23T13:03

2023-07-23T13:03

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лукашенко

владимир путин

всу

контрнаступление

чвк "вагнер"

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Главы государств также обсудили ситуацию на фронте, потери украинской армии и иностранных наемников в технике и живой силе.Кроме того, Лукашенко рассказал Путину о "вагнеровцах", которые "хотят идти на Запад", и этим "начали напрягать" его."Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал он.

https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html

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новости, лукашенко, владимир путин, всу, контрнаступление, чвк "вагнер"