Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Контрнаступления украинских войск нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным
"Оно есть, но оно провалилось", - поправил его российский президент.
Главы государств также обсудили ситуацию на фронте, потери украинской армии и иностранных наемников в технике и живой силе.
Кроме того, Лукашенко рассказал Путину о "вагнеровцах", которые "хотят идти на Запад", и этим "начали напрягать" его.
"Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал он.