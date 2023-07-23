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"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта

"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта - 23.07.2023 Украина.ру

"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта

Украинские телеграм-каналы публикуют видео с извинениями жительницы Броваров Киевской области, которая пожелала "подорваться на минах" бойцам ВСУ из-за их замечания, касательно русского языка

2023-07-23T12:57

2023-07-23T12:57

2023-07-23T12:57

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Видео это нестандартное: девушка извиняется за "неуместно сказанную фразу", но держится уверено, и напоминает, что "Украина – свободная страна со свободой слова".Конфликт произошел из-за того, что ценники на овощи, которыми торгует девушка, написаны на русском.Признать свою неправоту по сути конфликта жительница Броваров отказалась, подчеркнув, что украинские военные на передовой тоже говорят по-русски, а в тылу многие люди в форме ведут себя "неадекватно" и даже бьют людей на улицах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, язык, украинский язык, русский язык, языковой скандал, киевская область, бровары, рынок, всу