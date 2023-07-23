"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта - 23.07.2023 Украина.ру
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"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта - 23.07.2023 Украина.ру
"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
Украинские телеграм-каналы публикуют видео с извинениями жительницы Броваров Киевской области, которая пожелала "подорваться на минах" бойцам ВСУ из-за их замечания, касательно русского языка
2023-07-23T12:57
2023-07-23T12:57
новости
язык
украинский язык
русский язык
языковой скандал
киевская область
бровары
рынок
всу
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Видео это нестандартное: девушка извиняется за "неуместно сказанную фразу", но держится уверено, и напоминает, что "Украина – свободная страна со свободой слова".Конфликт произошел из-за того, что ценники на овощи, которыми торгует девушка, написаны на русском.Признать свою неправоту по сути конфликта жительница Броваров отказалась, подчеркнув, что украинские военные на передовой тоже говорят по-русски, а в тылу многие люди в форме ведут себя "неадекватно" и даже бьют людей на улицах.
https://ukraina.ru/20230114/1042605014.html
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новости, язык, украинский язык, русский язык, языковой скандал, киевская область, бровары, рынок, всу
Новости, язык, украинский язык, Русский язык, языковой скандал, Киевская область, Бровары, рынок, ВСУ

"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта

12:57 23.07.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Украинские телеграм-каналы публикуют видео с извинениями жительницы Броваров Киевской области, которая пожелала "подорваться на минах" бойцам ВСУ из-за их замечания, касательно русского языка
Видео это нестандартное: девушка извиняется за "неуместно сказанную фразу", но держится уверено, и напоминает, что "Украина – свободная страна со свободой слова".
"Да, это был нервный срыв. Но я сказала им, чтобы они вели себя нормально с мирными людьми. Приходят по форме, издеваются над людьми из-за русского языка."
Конфликт произошел из-за того, что ценники на овощи, которыми торгует девушка, написаны на русском.
Признать свою неправоту по сути конфликта жительница Броваров отказалась, подчеркнув, что украинские военные на передовой тоже говорят по-русски, а в тылу многие люди в форме ведут себя "неадекватно" и даже бьют людей на улицах.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 13:11Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на ЗакарпатьеУ разных криминальных групп, переправляющих на Запад беглецов от мобилизации, на Закарпатье установлен своеобразный "единый тариф" – 2500 долларов США с одного человека.
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
13:03Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
12:57"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
12:42Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
12:12Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
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