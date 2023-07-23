"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украинские телеграм-каналы публикуют видео с извинениями жительницы Броваров Киевской области, которая пожелала "подорваться на минах" бойцам ВСУ из-за их замечания, касательно русского языка
Видео это нестандартное: девушка извиняется за "неуместно сказанную фразу", но держится уверено, и напоминает, что "Украина – свободная страна со свободой слова".
"Да, это был нервный срыв. Но я сказала им, чтобы они вели себя нормально с мирными людьми. Приходят по форме, издеваются над людьми из-за русского языка."
Конфликт произошел из-за того, что ценники на овощи, которыми торгует девушка, написаны на русском.
Признать свою неправоту по сути конфликта жительница Броваров отказалась, подчеркнув, что украинские военные на передовой тоже говорят по-русски, а в тылу многие люди в форме ведут себя "неадекватно" и даже бьют людей на улицах.
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