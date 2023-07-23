https://ukraina.ru/20230723/1048191393.html

Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - 23.07.2023 Украина.ру

Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Военный корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и его коллега, оператор Дмитрий Шиков в стабильном состоянии, под присмотром врачей, сообщают "Известия" 23 июля

2023-07-23T12:42

2023-07-23T12:42

2023-07-23T12:42

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Накануне они попали под обстрел ВСУ вместе с журналистами агентства РИА Новости: корреспондент Ростислав Журавлев погиб, фотокорреспондент Константин Михальческий получил тяжелые ранения.Украинские военные применили кассетные боеприпасы против гражданского автомобиля, в котором ехали журналисты.Польшаков перенес несколько операций, он, как и Шиков, находится в крымском госпитале, куда их сразу же эвакуировали после атаки.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, журналисты, риа новости, всу, ростислав журавлёв, врачи