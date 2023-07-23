Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - 23.07.2023 Украина.ру
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Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ - 23.07.2023 Украина.ру
Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Военный корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и его коллега, оператор Дмитрий Шиков в стабильном состоянии, под присмотром врачей, сообщают "Известия" 23 июля
2023-07-23T12:42
2023-07-23T12:42
новости
журналисты
риа новости
всу
ростислав журавлёв
врачи
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Накануне они попали под обстрел ВСУ вместе с журналистами агентства РИА Новости: корреспондент Ростислав Журавлев погиб, фотокорреспондент Константин Михальческий получил тяжелые ранения.Украинские военные применили кассетные боеприпасы против гражданского автомобиля, в котором ехали журналисты.Польшаков перенес несколько операций, он, как и Шиков, находится в крымском госпитале, куда их сразу же эвакуировали после атаки.
https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html
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новости, журналисты, риа новости, всу, ростислав журавлёв, врачи
Новости, журналисты, РИА Новости, ВСУ, Ростислав Журавлёв, врачи

Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

12:42 23.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКардиологическое отделение РКБ им. Семашко в Симферополе
Кардиологическое отделение РКБ им. Семашко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Военный корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и его коллега, оператор Дмитрий Шиков в стабильном состоянии, под присмотром врачей, сообщают "Известия" 23 июля
Накануне они попали под обстрел ВСУ вместе с журналистами агентства РИА Новости: корреспондент Ростислав Журавлев погиб, фотокорреспондент Константин Михальческий получил тяжелые ранения.
Украинские военные применили кассетные боеприпасы против гражданского автомобиля, в котором ехали журналисты.
Польшаков перенес несколько операций, он, как и Шиков, находится в крымском госпитале, куда их сразу же эвакуировали после атаки.
Ростислав Журавлев
Вчера, 16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
НовостижурналистыРИА НовостиВСУРостислав Журавлёвврачи
 
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12:42Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
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