Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКардиологическое отделение РКБ им. Семашко в Симферополе
Военный корреспондент издания "Известия" Роман Польшаков и его коллега, оператор Дмитрий Шиков в стабильном состоянии, под присмотром врачей, сообщают "Известия" 23 июля
Накануне они попали под обстрел ВСУ вместе с журналистами агентства РИА Новости: корреспондент Ростислав Журавлев погиб, фотокорреспондент Константин Михальческий получил тяжелые ранения.
Украинские военные применили кассетные боеприпасы против гражданского автомобиля, в котором ехали журналисты.
Польшаков перенес несколько операций, он, как и Шиков, находится в крымском госпитале, куда их сразу же эвакуировали после атаки.
Вчера, 16:25Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.