https://ukraina.ru/20230723/1048191256.html

Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов

Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов - 23.07.2023 Украина.ру

Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о печальных для Украины последствиях отмены зерновой сделки,... Украина.ру, 23.07.2023

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2023-07-23T12:12

2023-07-23T12:12

видео

алексей анпилогов

чвк "вагнер"

наступление

россия

украина

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о печальных для Украины последствиях отмены зерновой сделки, скорости уничтожения украинских бригад и сроках полного истощения резервов ВСУ. 0:25 - морская блокада Украины или боевые действия на суше: что важнее для победы в СВО; 14:45 - сколько оружия получала Украина по морю благодаря зерновой сделке; 17:25 - сколько топлива для украинских танков уничтожили в Одесском порту; 23:05 - активизация боевых действий в районе острова Змеиный; 26:40 - наступление Киева: сколько украинских бригад осталось уничтожить; #Украина #Россия #зерноваяСделка #Змеиный #Одесса #Киев #Зеленский #Запад #снабжение #Вагнер #ЧВК #Зимбабве

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, алексей анпилогов, чвк "вагнер", наступление, россия, украина, видео