Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов - 23.07.2023 Украина.ру
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Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов - 23.07.2023 Украина.ру
Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о печальных для Украины последствиях отмены зерновой сделки,... Украина.ру, 23.07.2023
2023-07-23T12:12
2023-07-23T12:12
видео
алексей анпилогов
чвк "вагнер"
наступление
россия
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о печальных для Украины последствиях отмены зерновой сделки, скорости уничтожения украинских бригад и сроках полного истощения резервов ВСУ. 0:25 - морская блокада Украины или боевые действия на суше: что важнее для победы в СВО; 14:45 - сколько оружия получала Украина по морю благодаря зерновой сделке; 17:25 - сколько топлива для украинских танков уничтожили в Одесском порту; 23:05 - активизация боевых действий в районе острова Змеиный; 26:40 - наступление Киева: сколько украинских бригад осталось уничтожить; #Украина #Россия #зерноваяСделка #Змеиный #Одесса #Киев #Зеленский #Запад #снабжение #Вагнер #ЧВК #Зимбабве
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видео, алексей анпилогов, чвк "вагнер", наступление, россия, украина, видео
Видео, Алексей Анпилогов, ЧВК "Вагнер", наступление, Россия, Украина

Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов

12:12 23.07.2023
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о печальных для Украины последствиях отмены зерновой сделки, скорости уничтожения украинских бригад и сроках полного истощения резервов ВСУ.
0:25 - морская блокада Украины или боевые действия на суше: что важнее для победы в СВО;
14:45 - сколько оружия получала Украина по морю благодаря зерновой сделке;
17:25 - сколько топлива для украинских танков уничтожили в Одесском порту;
23:05 - активизация боевых действий в районе острова Змеиный;
26:40 - наступление Киева: сколько украинских бригад осталось уничтожить;
#Украина #Россия #зерноваяСделка #Змеиный #Одесса #Киев #Зеленский #Запад #снабжение #Вагнер #ЧВК #Зимбабве
 
ВидеоАлексей АнпилоговЧВК "Вагнер"наступлениеРоссияУкраина
 
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