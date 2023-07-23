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Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру
Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
Информация о разрушении Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы российской ракетой, которую распространяют украинские СМИ – фейк, сообщает 23 июля Минобороны РФ
2023-07-23T12:07
2023-07-23T12:07
2023-07-23T12:07
упц
украина
одесса
фейк
минобороны
собор
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Все ночные удары по военной инфраструктуре Одесской области, на которой находились иностранные наемники, готовившие теракты против РФ, нанесены на безопасной дистанции от храма, утверждают в пресс-службе военного ведомства."Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия", - сказано в заявлении.По информации военно-гражданской областной администрации региона, ночью на 23 июля в Одессе один человек погиб, 22 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить за собор.Собор действительно был частично разрушен, повреждения прокомментировал представитель Украинской православной церкви (УПЦ) в комментарии украинскому изданию "Страна.UA":"Ночью, во время бомбардировки российскими войсками города Одессы произошло попадание непосредственно в алтарную часть кафедрального Преображенского собора. В это время в соборе находились люди, которые совершали в нем круглосуточную молитву.К счастью, никто из них не пострадал. Чудом уцелели святыни - чудотворные иконы и мощи, которые находились в храме. Само церковное здание получило очень сильные повреждения. Часть его, непосредственно алтарь - была разрушена полностью, вместе со святым Престолом", - сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.
https://ukraina.ru/20230618/1047327035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, украина, одесса, фейк, минобороны, собор
Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
Информация о разрушении Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы российской ракетой, которую распространяют украинские СМИ – фейк, сообщает 23 июля Минобороны РФ
Все ночные удары по военной инфраструктуре Одесской области, на которой находились иностранные наемники, готовившие теракты против РФ, нанесены на безопасной дистанции от храма, утверждают в пресс-службе военного ведомства.
"Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия", - сказано в заявлении.
Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса.
По информации военно-гражданской областной администрации региона, ночью на 23 июля в Одессе один человек погиб, 22 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить за собор.
Собор действительно был частично разрушен, повреждения прокомментировал представитель Украинской православной церкви (УПЦ) в комментарии украинскому изданию "Страна.UA":
"Ночью, во время бомбардировки российскими войсками города Одессы произошло попадание непосредственно в алтарную часть кафедрального Преображенского собора. В это время в соборе находились люди, которые совершали в нем круглосуточную молитву.
К счастью, никто из них не пострадал. Чудом уцелели святыни - чудотворные иконы и мощи, которые находились в храме. Само церковное здание получило очень сильные повреждения. Часть его, непосредственно алтарь - была разрушена полностью, вместе со святым Престолом", - сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.