Украинские фейки и их разоблачение. Безопасно ли купаться в Крыму и что такое "очки Книповича"

Безопасно ли в Крыму купаться сегодня? Загорать? Пить воду? После подрыва украинским режимом Каховской ГЭС, большие опасения вызывает эпидемиологическая обстановка в акватории Черного моря.