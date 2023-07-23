Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal - 23.07.2023 Украина.ру
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Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal - 23.07.2023 Украина.ру
Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
Недостаточная подготовка и оснащенность украинской армии не компенсируется мужеством и находчивостью украинцев, вопреки ожиданиям Запада. Об этом сказано в материале американского издания Wall Street Journal, опубликованном 23 июля
2023-07-23T11:52
2023-07-23T11:52
новости
всу
контрнаступление
запад
украина
украинцы
спецоперация
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"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — сказано в статье.США и Евросоюз будут неохотно идти на дополнительную финансовую и военную помощь Украине, необходимую в связи с затягиванием конфликта, отмечает автор материала.Кроме того, президент США Джо Байден опасается за свои предвыборные шансы в контексте украинского контрнаступления, утверждается в статье, в то время как позиции европейских лидеров всецело зависят от политической воли Вашингтона.Украинского наступления на самом деле нет, как нет продвижения ВСУ вглубь обороны противника, написал в материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Продолжение украинского "наступления" должно выигрывать Западу время для размышления и организации военно-политического манёвра. Но не решает эту задачу. Отсюда и падение духа Зеленского, и явно наметившийся побег первых крыс (Пристайко, Ткаченко, по некоторым сведениям, ищет возможность прыгнуть за борт молодой перспективный генерал Буданов) с тонущего украинского корабля, и нескрываемое недовольство Запада украинским президентом, который не выполнил поставленную задачу и теряет контроль над событиями, объяснил эксперт.
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новости, всу, контрнаступление, запад, украина, украинцы, спецоперация
Новости, ВСУ, контрнаступление, Запад, Украина, украинцы, Спецоперация

Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal

11:52 23.07.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
Недостаточная подготовка и оснащенность украинской армии не компенсируется мужеством и находчивостью украинцев, вопреки ожиданиям Запада. Об этом сказано в материале американского издания Wall Street Journal, опубликованном 23 июля
"Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло", — сказано в статье.
США и Евросоюз будут неохотно идти на дополнительную финансовую и военную помощь Украине, необходимую в связи с затягиванием конфликта, отмечает автор материала.
Кроме того, президент США Джо Байден опасается за свои предвыборные шансы в контексте украинского контрнаступления, утверждается в статье, в то время как позиции европейских лидеров всецело зависят от политической воли Вашингтона.
Украинского наступления на самом деле нет, как нет продвижения ВСУ вглубь обороны противника, написал в материале для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Продолжение украинского "наступления" должно выигрывать Западу время для размышления и организации военно-политического манёвра. Но не решает эту задачу. Отсюда и падение духа Зеленского, и явно наметившийся побег первых крыс (Пристайко, Ткаченко, по некоторым сведениям, ищет возможность прыгнуть за борт молодой перспективный генерал Буданов) с тонущего украинского корабля, и нескрываемое недовольство Запада украинским президентом, который не выполнил поставленную задачу и теряет контроль над событиями, объяснил эксперт.
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НовостиВСУконтрнаступлениеЗападУкраинаукраинцыСпецоперация
 
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11:52Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
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