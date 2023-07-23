https://ukraina.ru/20230723/1048190249.html
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
Иностранные наемники готовили теракты против России в районе Одессы, российские военные поразили их ударами высокоточного оружия. Об этом 23 июля сообщает Миноборны РФ
2023-07-23T11:25
2023-07-23T11:25
2023-07-23T11:25
новости
иностранные наемники
одесса
спецоперация
минобороны
вс рф
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"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", - сказано в сводке военного ведомства.Все цели, спланированные к удару, были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.Ночью в Одессе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы.Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.
https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, одесса, спецоперация, минобороны, вс рф
Новости, иностранные наемники, Одесса, Спецоперация, Минобороны, ВС РФ
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
Иностранные наемники готовили теракты против России в районе Одессы, российские военные поразили их ударами высокоточного оружия. Об этом 23 июля сообщает Миноборны РФ
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", - сказано в сводке военного ведомства.
Все цели, спланированные к удару, были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.
Ночью в Одессе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы.
Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.