ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру
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ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру
ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
Иностранные наемники готовили теракты против России в районе Одессы, российские военные поразили их ударами высокоточного оружия. Об этом 23 июля сообщает Миноборны РФ
2023-07-23T11:25
2023-07-23T11:25
новости
иностранные наемники
одесса
спецоперация
минобороны
вс рф
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"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", - сказано в сводке военного ведомства.Все цели, спланированные к удару, были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.Ночью в Одессе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы.Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.
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новости, иностранные наемники, одесса, спецоперация, минобороны, вс рф
Новости, иностранные наемники, Одесса, Спецоперация, Минобороны, ВС РФ

ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ

11:25 23.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Иностранные наемники готовили теракты против России в районе Одессы, российские военные поразили их ударами высокоточного оружия. Об этом 23 июля сообщает Миноборны РФ
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", - сказано в сводке военного ведомства.
Все цели, спланированные к удару, были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.
Ночью в Одессе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы.
Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.
Кристиан Ламеса интервью
12 июля, 03:51
Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина
 
Новостииностранные наемникиОдессаСпецоперацияМинобороныВС РФ
 
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