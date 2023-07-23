https://ukraina.ru/20230723/1048190249.html

ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ

ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ - 23.07.2023 Украина.ру

ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ

Иностранные наемники готовили теракты против России в районе Одессы, российские военные поразили их ударами высокоточного оружия. Об этом 23 июля сообщает Миноборны РФ

2023-07-23T11:25

2023-07-23T11:25

2023-07-23T11:25

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"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники", - сказано в сводке военного ведомства.Все цели, спланированные к удару, были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.Ночью в Одессе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы.Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о ракетной атаке. По его словам, один человек погиб, 22 ранены. В том числе, он сообщил и о повреждении Спасо-Преображенского собора и нескольких других исторических зданий в центре Одессы.

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новости, иностранные наемники, одесса, спецоперация, минобороны, вс рф