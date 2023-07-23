https://ukraina.ru/20230723/1048189881.html
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией - 23.07.2023 Украина.ру
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
Российское постпредство при ЮНЕСКО потребует от организации осудить атаку ВСУ по автомобилю военных корреспондентов, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом 23 июля заявил глава постпредства Ринат Аляутдинов
2023-07-23T10:57
2023-07-23T10:57
2023-07-23T10:57
новости
россия
юнеско
ростислав журавлёв
военкор
всу
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Организация ЮНЕСКО оставалась безучастна к убийствам российских журналистов – Журавлева, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), отметил он, назвав позицию организации – двойными стандартами."На убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны. Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты… То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", - резюмировал Аляутдинов.Ростислав Журавлев погиб накануне от удара кассетными боеприпасами по гражданскому, журналистскому автомобилю. Другие журналисты изданий РИА Новости и "Известия" - Константин Михальчевский, Роман Польшаков Дмитрий Шиков получили ранения. Они были эвакуированы в Крым и сейчас врачи оценивают их состояние как среднее.
https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html
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Украина.ру
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новости, россия, юнеско, ростислав журавлёв, военкор, всу
Новости, Россия, ЮНЕСКО, Ростислав Журавлёв, военкор, ВСУ
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
Российское постпредство при ЮНЕСКО потребует от организации осудить атаку ВСУ по автомобилю военных корреспондентов, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом 23 июля заявил глава постпредства Ринат Аляутдинов
Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима.
Организация ЮНЕСКО оставалась безучастна к убийствам российских журналистов – Журавлева, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), отметил он, назвав позицию организации – двойными стандартами.
"На убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны. Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты…
То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", - резюмировал Аляутдинов.
Ростислав Журавлев погиб накануне от удара кассетными боеприпасами по гражданскому, журналистскому автомобилю. Другие журналисты изданий РИА Новости и "Известия" - Константин Михальчевский, Роман Польшаков Дмитрий Шиков получили ранения. Они были эвакуированы в Крым и сейчас врачи оценивают их состояние как среднее.