Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией - 23.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230723/1048189881.html
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией - 23.07.2023 Украина.ру
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
Российское постпредство при ЮНЕСКО потребует от организации осудить атаку ВСУ по автомобилю военных корреспондентов, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом 23 июля заявил глава постпредства Ринат Аляутдинов
2023-07-23T10:57
2023-07-23T10:57
новости
россия
юнеско
ростислав журавлёв
военкор
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/16/1048185358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5389d1a6b06dd66aec9761f69e996eba.jpg
Организация ЮНЕСКО оставалась безучастна к убийствам российских журналистов – Журавлева, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), отметил он, назвав позицию организации – двойными стандартами."На убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны. Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты… То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", - резюмировал Аляутдинов.Ростислав Журавлев погиб накануне от удара кассетными боеприпасами по гражданскому, журналистскому автомобилю. Другие журналисты изданий РИА Новости и "Известия" - Константин Михальчевский, Роман Польшаков Дмитрий Шиков получили ранения. Они были эвакуированы в Крым и сейчас врачи оценивают их состояние как среднее.
https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/16/1048185358_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df6b6c55d0ed186c5fbf2fb89178438a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юнеско, ростислав журавлёв, военкор, всу
Новости, Россия, ЮНЕСКО, Ростислав Журавлёв, военкор, ВСУ

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией

10:57 23.07.2023
 
© РИА Новости телеграм-каналВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлёв
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв
© РИА Новости телеграм-канал
Читать в
Российское постпредство при ЮНЕСКО потребует от организации осудить атаку ВСУ по автомобилю военных корреспондентов, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом 23 июля заявил глава постпредства Ринат Аляутдинов
Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечем внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима.
Организация ЮНЕСКО оставалась безучастна к убийствам российских журналистов – Журавлева, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), отметил он, назвав позицию организации – двойными стандартами.
"На убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны. Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты…
То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", - резюмировал Аляутдинов.
Ростислав Журавлев погиб накануне от удара кассетными боеприпасами по гражданскому, журналистскому автомобилю. Другие журналисты изданий РИА Новости и "Известия" - Константин Михальчевский, Роман Польшаков Дмитрий Шиков получили ранения. Они были эвакуированы в Крым и сейчас врачи оценивают их состояние как среднее.
Ростислав Журавлев
Вчера, 16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
НовостиРоссияЮНЕСКОРостислав ЖуравлёввоенкорВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Лукашенко пообещал помощь и поддержку Западной Украине
13:03Лукашенко: "Контрнаступления ВСУ нет"
12:57"Пусть подорвутся на минах": жительница Киевской области сорвалась на военных, из-за языкового конфликта
12:42Врачи рассказали о состоянии журналистов, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
12:12Когда Россия перейдёт в наступление на Украине и где сейчас "вагнеровцы"- Анпилогов
12:08Западная Украина за минувшую неделю: Миллионы на спортивные объекты и "силовая" мобилизация
12:07Спасо-Преображенский собор Одессы могла разрушить украинская ракета – Минобороны РФ
11:52Ставка Запада на "находчивость украинцев" не оправдала себя – Wall Street Journal
11:52Суд над Стрелковым: некоторые соображения о роли личности в истории
11:25ВС РФ предотвратили теракты против России ударом по наемникам в Одессе – Минобороны РФ
11:15Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"
10:57Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией
10:33"Подрыв газового облака": ВСУ начали применять новые мины
10:13Переименование берлинского кафе "Москва" в кафе "Киев" не задалось – СМИ
09:45Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской области
09:28Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ
09:21Википедия "разрушила" Спасо-Преображенский собор в Одессе до ракетной атаки
08:00Прутский поход и орден Святой Екатерины
07:57Александр Полищук: Россия еще займет господствующие высоты, чтобы выкурить ВСУ из их "Восточной Пруссии"
07:41"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 2)
Лента новостейМолния