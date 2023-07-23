https://ukraina.ru/20230723/1048189881.html

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией - 23.07.2023 Украина.ру

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева украинской армией

Российское постпредство при ЮНЕСКО потребует от организации осудить атаку ВСУ по автомобилю военных корреспондентов, в котором погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом 23 июля заявил глава постпредства Ринат Аляутдинов

2023-07-23T10:57

2023-07-23T10:57

2023-07-23T10:57

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россия

юнеско

ростислав журавлёв

военкор

всу

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Организация ЮНЕСКО оставалась безучастна к убийствам российских журналистов – Журавлева, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), отметил он, назвав позицию организации – двойными стандартами."На убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и западные страны. Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты… То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева", - резюмировал Аляутдинов.Ростислав Журавлев погиб накануне от удара кассетными боеприпасами по гражданскому, журналистскому автомобилю. Другие журналисты изданий РИА Новости и "Известия" - Константин Михальчевский, Роман Польшаков Дмитрий Шиков получили ранения. Они были эвакуированы в Крым и сейчас врачи оценивают их состояние как среднее.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, россия, юнеско, ростислав журавлёв, военкор, всу