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Переименование берлинского кафе "Москва" в кафе "Киев" не задалось – СМИ

Переименование берлинского кафе "Москва" в кафе "Киев" не задалось – СМИ - 23.07.2023 Украина.ру

Переименование берлинского кафе "Москва" в кафе "Киев" не задалось – СМИ

Общественный совет одного из районов Берлина выступил с заявлением против переименования кафе "Москва" в кафе "Киев", как того потребовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом 23 июля пишет издание Berliner Zeitung

2023-07-23T10:13

2023-07-23T10:13

2023-07-23T10:13

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"Нельзя постоянно все переименовывать, надо разбираться с историей. Переименование — это акционизм, и война не прекращается", - сказано в заявлении, представленном активисткой Клаудией Нир, которая представляет районный совет.Вмешательство иностранного дипломата в дела местных жителей – недопустимо, подчеркнули члены совета района Karl-Marx-Allee, в котором находится кафе.В данный момент райсовет занимается процессом включения исторических зданий района в список Всемирного культурного наследия, так как после Второй мировой войны району был возвращен исторический вид.Кроме того, район активно помогает украинским беженкам с детьми, подчеркнули активисты."Переименование является показухой и игнорирует настоящие проблемы. Даже если кафе "Москва" будет переименовано, маловероятно, что оно станет местом встречи украинских женщин. Потому что это частная собственность. Поэтому реализация этого предложения будет не столько жестом солидарности, сколько демонстрацией солидарности", - сказали они в комментарии немецким журналистам.Нелепые переименования по требованию Украины чаще всего происходят в сфере искусства: европейские художественные музеи переименовывают Казимира Малевича, Архипа Куинджи и Василия Васнецова из российских художников (то есть представлявших Российскую империю) в украинских.

https://ukraina.ru/20230210/1043465861.html

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новости, берлин, москва, киев, украина, кафе