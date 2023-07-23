"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 2)
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Для столь небольшого произведения "Ханский огонь" просто таки переполнен разнообразными темами. Вот, например, тема монархии. Булгаков ведь был к монархии неравнодушен, а автобиографический доктор Турбин признаётся полковнику Малышеву в своём монархизме, чем вызывает его восторг (хотя он и предупреждает Турбина о предосудительности таких взглядов)
Увы и ах, в "Ханском огне" никаких следов пиетета перед царской семьёй не наблюдается, хотя семья Тугай-Бегов тесно связана с правящей семьёй и портреты представителей династии, чередуются с портретами представителей дома Романовых:
"Екатерина Вторая в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжёлой громадной короны. Её пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звёздами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками".
"Юный курносый" это, несомненно, Павел I, столь ненавидевший великую мать, что провёл "деекатеринизацию" страны, включая переименование названных в её часть городов (Екатеринослав стал Новороссийском).
Упоминается и Александр I, причём тоже несколько иронично: "лысая голова коварно улыбалась в дыму". Трудно не увидеть тут перекличку с "Белой гвардией", где "на кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысеватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки". Ирония видна уже в том, что Александр Благословенный в Бородинской битве участия не принимал… Правда, в романе ирония обращена не столько в сторону императора, не почтившего присутствием важнейшую битву Отечественной войны, сколько в сторону другого монарха – гетмана Павла Скоропадского, боевого генерала, который не счёл нужным сначала поддержать своего императора, а потом возглавить оборону своей державы.
2 января 2022, 08:20"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: история одного портретаС одной стороны, в произведениях Булгакова крайне редко бывают какие-то случайные элементы. Обычно всё подогнано один к одному, но… часто определить, что и как подгонял Булгаков довольно сложно. Таков, например, конный портрет Александра I из «Белой гвардии», с атрибутацией которого есть определённые проблемы
"Белолосинный генерал", любовницей которого была старая княгиня, "неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы – ослепительной красавицы и жуткой Мессалины", надо понимать – Николай I, подобно отцу и старшему брату любивший мундир и фрунт.
"Невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек", это последний российский император – Николай II.
Отношение к Николаю у Булгакова было сложным.
С одной стороны, и в романе "Белая гвардия", и в пьесе "Дни Турбиных" видно, что гибель семьи императора была для писателя трагедией, в какой-то степени – личной.
С другой стороны, опять же вспомним его критическое отношение к Скоропадскому – вполне вероятно, что Николая он тоже осуждал за то, что тот отказался от борьбы (хотя и должен был знать, что даже в генералитете императору опереться было не на кого, кроме прототипа Най-Турса – графа Келлера).
В последней же булгаковской пьесе "Батум" Николай изображён откровенно сатирически – правитель великой державы даже не полковой врач, а комик, учащий канарейку петь "боже царя храни" (собственно, научил её тульский чиновник, сделавший такой подарок императору, но тот подхватил тему).
Ну а кто такие Тугай-Беги? Это те самые генералы из "Белой гвардии", которые должны были защитить своего императора, но предали его. Опять же – Феликс Юсупов, один из прототипов последнего Тугай Бега, соучастник убийства Григория Распутина. Другое дело, что этот момент можно подать и как "патриотическое деяние" – уж очень неоднозначная репутация была у "святого старца". К сожалению, мы не знаем, каков был замысел Булгакова в отношении этой персоны.
Бездетный наследник древнего рода представлен как человек потерянный, не уверенный до конца, жив он или нет. А виновен в этом он сам и такие как он генералы, предавшие свою присягу – в отличие от полковников, зачастую – не дворянского даже происхождения, три года сопротивлявшихся революции.
10 октября 2020, 09:40"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: полковники против генераловНачиная писать «Белую гвардию» Михаил Булгаков планировал продолжение. Это должна была быть эпопея (вероятно трёхтомная) посвящённая мытарствам семьи Турбиных в Гражданской войне и, вероятно, в эмиграции (Булгаков этим вопросом очень интересовался и интерес был отнюдь не академический). «Хождение по мукам», но без Сталина (?)