https://ukraina.ru/20230722/1048187737.html

Кто следующий? Зеленский уволил министра культуры

Кто следующий? Зеленский уволил министра культуры - 22.07.2023 Украина.ру

Кто следующий? Зеленский уволил министра культуры

Владимир Зеленский рекомендовал главе правительства рассмотреть вопрос об отставке министра культуры Александра Ткаченко. Решение не заставило себя ждать: министр сам подал в отставку. А спустя сутки на Ткаченко завели уголовное дело за хищение бюджетных средств, сообщают украинские телеграм-каналы.

2023-07-22T18:17

2023-07-22T18:17

2023-07-22T18:17

эксклюзив

александр ткаченко

министр культуры

министерство культуры

владимир зеленский

эксперты

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Ткаченко отметился скандальным выселением монахов из Киево-Печерской Лавры, а также сомнительными культурными перформансами. Но прежние заслуги забыты, и Ткаченко выбран громоотводом, который должен взять на себя всю критику власти. Поводом стало выделение космических сумм на производство второсортного кинопродукта. Это вызвало бурю критики в обществе, ведь многие сочли, что такие расходы на съемки кино сейчас не уместны, в то время как вся страна собирает пожертвования на обмундирование и оружие армии. Украинские эксперты прокомментировали кадровые скандалы в своих соцсетях.Политический аналитик Юрий РоманенкоВчера президент выгнал министра Ткаченко. Ткаченко разразился ночью постом, где продолжал настаивать, что культурой в специфическом ткаченковском понимании в формате быдлосериалов на сотни миллионов гривен, мы отобьемся от России едва ли не эффективнее, чем сотнями тысяч FPV-дронов. Мы все прекрасно понимаем, что Ткаченко глубоко на(плевать) на людей, иначе бы он не изымал ресурсы, которые позволяют спасать конкретных солдат здесь и сейчас. Но он настойчиво толкает тему, что музей Голодомора и сериалы - это оружие. А знаете, что самое позорное в истории с музеем Голодомора? Мне подсветили из Минкульта, что музей к этим деньгам не имеет никакого отношения. Более того, в самом музее отрицательно смотрели на необходимость строительства второй очереди прямо здесь и сейчас, понимая репутационные риски. Но в этом году 90 лет Голодомора и распильщики прекрасно понимали, что в следующем году такой финт уже прокрутить не получится. Для строительства создали отдельное предприятие, которое пользовалось покровительством министра Ткаченко, который лоббировал эти расходы. Понимаете? Это обычная стройка. Строители хотят свою маржу. Война их не волнует.Поэтому, важно не только отправить в отставку Ткаченко, но посмотреть на мотивы, которые им двигали. Правоохранительным органам стоит тщательно проверить, какие мотивы, кроме культурного оружия были в выбрасывании миллиарда гривен (574 млн музей + 400 лямов на фильмы). "Бо це війна не тільки за території, а за людей". Но ведь конкретные люди на фронте гибнут тысячами, потому что у них не хватает оружия, а не сериалов с книгами. Потому вся эта благородная патриотическая лапша не только аморальная, но и должна быть уголовно наказуемой.Юрист Марина СтавнийчукЗаставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. А когда-то давным-давно был молодой и умный, профессиональный журналист Саша Ткаченко! Делал классные общественно-политические передачи, шоу, интервью. Умел вести острый разговор на разные темы, задавать умные вопросы и слышать ответы! У него было свое мнение и позиция! Это был классный журналист. Это все было как в другой жизни. Задолго до периода его руководства 1+1, до парламентского и министерского кресел. Того Сашу Ткаченко я искренне уважала. Но он таким остался в моей памяти. Это совсем другой Александр Ткаченко, не тот, по которому сегодня Владимир Зеленский напоказ публично через СМИ обратился к Шмыгалю подыскать замену. Нет ничего хуже, когда человек потерял себя, когда то, что ты делаешь, это не твои идеи, не твои внутренние убеждения… В последнее время грустно наблюдала за движениями министра культуры от сферы религии и… до кино, за хейтом вокруг его и понимала, что это плохо кончится для героя. Это уже был вопрос времени. Технологически отыграли. И выплюнули. Безжалостно. Лучше бы сам ушел вовремя. Ну и Шмыгалю нужно задуматься. И еще. Кино нужно снимать во время войны. Военно-патриотическое! Подвиги, любовь наших военных – это тема! Все остальное не актуально.Политолог Владимир ФесенкоВсю текущую неделю обсуждаются скандалы с сомнительными бюджетными расходами, противоречащими условиям и логике войны, организации эффективного сопротивления российской агрессии. В некоторых интервью на эту тему я предполагал, что, в конце концов, проблема будет решаться на уровне Президента Украины, как это было в похожей ситуации в начале года. Так оно и вышло. Вчера на эту проблему обратил внимание президент Зеленский. Одним из последствий его критической реакции будет увольнение министра культуры и информационной политики. Вряд ли такое решение стало сенсацией. Александр Ткаченко уже давно находился в зоне риска. И поэтому его увольнение с должности министра, да еще на фоне последних резонансных скандалов, ожидаемо и закономерно. Кстати, в зоне риска есть еще несколько министров и чиновников. В контексте этой темы обратите внимание на несколько важных обстоятельств. Во-первых, нельзя в условиях войны полагаться на то, что все серьезные и принципиальные проблемы решает только Президент. Да, у нас сейчас де-факто президентская форма правления, есть централизация, которая связана с правовым режимом военного положения. Я тоже понимаю и политтехнологическую логику такого реагирования. Но, как минимум, часть тех бюджетных проблем, которые сейчас обсуждаются в обществе, можно и нужно оперативно решать на уровне Кабмина, отдельных ведомств и соответствующих местных государственных администраций. Должны работать государственные институты, а не только политическая воля руководителя государства. Между прочим, общественные институты, осуществляющие контроль за бюджетным процессом, снова сработали хорошо и обратили общественное внимание на актуальную проблему. Во-вторых, есть определенные и достаточно серьезные проблемы с бюрократическими механизмами бюджетного процесса, мешающие своевременному и эффективному финансированию неотложных потребностей в организации сопротивления российской агрессии. И Кабмину вместе с народными депутатами есть над чем поработать по приспособлению нашей бюджетной системы к условиям войны и требованиям режима военного времени. В частности, министру финансов стоит подумать не только над тем, какие еще налоги и акцизы нужно увеличить для сбалансирования государственного бюджета, но и над сокращением некоторых сомнительных бюджетных расходов. И главное, чтобы бюджетная система быстро и должным образом работала, в первую очередь, на интересы обороны и выживания страны, а не на интересы отдельных чиновников и политиков.Народный депутат Александр ДубинскийМинистр культуры Ткаченко написал заявления об отставке из-за критики политики Минкульта в отношении расходов на культуру. Теперь мне интересно, а где заявления об отставке - Ермака- Татарова- Шурмы- Резникова - Марченко - Чернышова - Пышногои остальных участников ОПГ квартал-95Все они зашкварены намного сильнее, и так или иначе являются фигурантами политических или коррупционных скандалов. Слабо?) Или это та самая коррупционная Зе-команда, которую "сливать" нельзя?

https://ukraina.ru/20211112/1032649634.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, александр ткаченко, министр культуры, министерство культуры, владимир зеленский, эксперты