На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла - 22.07.2023 Украина.ру
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На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла
На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла - 22.07.2023 Украина.ру
На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла
Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. В его профессионализме не сомневаются даже критики власти. Причина отставки – неудачная реплика Вадима Пристайко в интервью британским СМИ. Он позволил себе назвать комментарий Зеленского слов тогда еще министра обороны Великобритании Бена Уоллеса "нездоровым сарказмом".
2023-07-22T17:53
2023-07-22T17:53
эксклюзив
украина
пристайко
владимир зеленский
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На Банковой сочли это недопустимым. Украинские эксперты в большинстве назвали решение президента Украины по кадровой ротации в одной из важнейших стран-союзниц ошибкой.Украинский политик Борислав БерезаПосле того, как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" спич Владимира Зеленского про благодарность каждое утро министру обороны ВБ Бену Уоллесу, Пристайко уволили. Как урок другим – не комментировать самовольно президента. Интересен новый кандидат на посольский пост. Отправят агреман – напишу. Зеленский так и не вырос. Если человек обижается за честные слова и мстит, то это о многом говорит. Играть президента у него получается, а вот быть им не удается.Политически аналитик Михаил ЧаплыгаИ о Пристайко.Я должен отметить, что с точки зрения профессионализма - к нему вопросов нет. Он профи. Что редкость в наши дни. Но как и любой Профи он допустил ошибку - он публично указал на некомпетентность Президента.Президент отвечает за международную политику, но он не обязан быть Профи в Дипломатии. Поэтому попытка публично поставить "на место" Президента - это ошибка. Он не обязан быть Профи. Для этого есть профи дипломаты, но они обязаны ТИХО выруливать, а не поучать или поправлять Президента. И речь не о фамилиях, а о ИНСТИТУЦИЯХ. Что могу порекомендовать? Сохранить Пристайка и просто сменить ему задачу деятельности. И если это интересно то даже я не отказался бы от него в будущем, но наоборот всячески бы его привлекал к работе.Украинский журналист Василий АпасовПристайко больше не посол в UK. Удивительный он какой-то был персонаж. Кстати, казался очень вменяемым, лично мне. Что его дернуло, в эфире британского СМИ наехать на президента? Нельзя так вести себя дипломатам. Вот нельзя. Вон, Венедиктова посол в Швейцарии, и вообще не слышно и не видно. Молодец)Украинский политик, бывший глава МВД Юрий ЛуценкоВ стране комедийных быдло-сериалов нет места совершенному дипломату Пристайко. Эффективность помощи ВСУ очевидно не интересует Президента. Критерии другие. Какие? Спросите послов в Болгарии, Швейцарии или Словении.Журналист Севгиль МусаеваЗеленский уволил посла Вадима Пристайко. Причина, думаю, в цитате о "нездоровом сарказме президента" по отношению к министру обороны Уоллесу, которую посол позволил себе на прошлой неделе в эфире одного из британских телеканалов. Такого в ОП не прощают. Только полная лояльность и дифирамбы. То есть, сексологов у нас назначают послами на важные направления даже после общественного резонанса и требований экспертной среды. А профессиональных дипломатов увольняют по собственному мнению. Ничего не перепутайте. Теперь интересно, кого отправят в почетную ссылку к важнейшим союзникам.Политический эксперт Дмитрий КорнейчукЗеленский уволил посла в Британии Пристайко за публичную критику Зеленского.Баловство закончилось. На Банковой сидит БатяПолитический эксперт Виталий ДикийКак только Пристайко, посол Украины в Великобритании, посмел перечить и критиковать Зеленского, сразу был отправлен в отставку. Адекватных становится еще меньше! Похоже Баканова назначит… они же гастролировали в паре с Венедиктовой. Последняя посол в Швейцарии.Украинский волонтер Александр ПогребинскийПристайка уволили, потому что позволило себе критическое высказывание в адрес Зеленского. Несмотря на то, что Пристайко был ключевым послом, который сделал многое для помощи стране. Рандомные решения вызваны политической целесообразностью и личными оскорблениями. Системность? Стратегия? Нет не слышали….
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Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
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5
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+7 495 645 66 01
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60
эксклюзив, украина, пристайко, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Пристайко, Владимир Зеленский

На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла

17:53 22.07.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныПристайко
Пристайко
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. В его профессионализме не сомневаются даже критики власти. Причина отставки – неудачная реплика Вадима Пристайко в интервью британским СМИ. Он позволил себе назвать комментарий Зеленского слов тогда еще министра обороны Великобритании Бена Уоллеса "нездоровым сарказмом".
На Банковой сочли это недопустимым. Украинские эксперты в большинстве назвали решение президента Украины по кадровой ротации в одной из важнейших стран-союзниц ошибкой.
Украинский политик Борислав Береза
После того, как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" спич Владимира Зеленского про благодарность каждое утро министру обороны ВБ Бену Уоллесу, Пристайко уволили. Как урок другим – не комментировать самовольно президента. Интересен новый кандидат на посольский пост. Отправят агреман – напишу. Зеленский так и не вырос. Если человек обижается за честные слова и мстит, то это о многом говорит. Играть президента у него получается, а вот быть им не удается.
Политически аналитик Михаил Чаплыга
И о Пристайко.
Я должен отметить, что с точки зрения профессионализма - к нему вопросов нет. Он профи. Что редкость в наши дни. Но как и любой Профи он допустил ошибку - он публично указал на некомпетентность Президента.
Президент отвечает за международную политику, но он не обязан быть Профи в Дипломатии. Поэтому попытка публично поставить "на место" Президента - это ошибка. Он не обязан быть Профи. Для этого есть профи дипломаты, но они обязаны ТИХО выруливать, а не поучать или поправлять Президента. И речь не о фамилиях, а о ИНСТИТУЦИЯХ. Что могу порекомендовать? Сохранить Пристайка и просто сменить ему задачу деятельности. И если это интересно то даже я не отказался бы от него в будущем, но наоборот всячески бы его привлекал к работе.
Зеленский
13 июля, 14:03
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 июля осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает телеканал Sky News
Украинский журналист Василий Апасов
Пристайко больше не посол в UK. Удивительный он какой-то был персонаж. Кстати, казался очень вменяемым, лично мне. Что его дернуло, в эфире британского СМИ наехать на президента? Нельзя так вести себя дипломатам. Вот нельзя. Вон, Венедиктова посол в Швейцарии, и вообще не слышно и не видно. Молодец)
Украинский политик, бывший глава МВД Юрий Луценко
В стране комедийных быдло-сериалов нет места совершенному дипломату Пристайко. Эффективность помощи ВСУ очевидно не интересует Президента. Критерии другие. Какие? Спросите послов в Болгарии, Швейцарии или Словении.
Журналист Севгиль Мусаева
Зеленский уволил посла Вадима Пристайко. Причина, думаю, в цитате о "нездоровом сарказме президента" по отношению к министру обороны Уоллесу, которую посол позволил себе на прошлой неделе в эфире одного из британских телеканалов. Такого в ОП не прощают. Только полная лояльность и дифирамбы. То есть, сексологов у нас назначают послами на важные направления даже после общественного резонанса и требований экспертной среды. А профессиональных дипломатов увольняют по собственному мнению. Ничего не перепутайте. Теперь интересно, кого отправят в почетную ссылку к важнейшим союзникам.
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук
Зеленский уволил посла в Британии Пристайко за публичную критику Зеленского.
Баловство закончилось. На Банковой сидит Батя
Политический эксперт Виталий Дикий
Как только Пристайко, посол Украины в Великобритании, посмел перечить и критиковать Зеленского, сразу был отправлен в отставку. Адекватных становится еще меньше! Похоже Баканова назначит… они же гастролировали в паре с Венедиктовой. Последняя посол в Швейцарии.
Украинский волонтер Александр Погребинский
Пристайка уволили, потому что позволило себе критическое высказывание в адрес Зеленского. Несмотря на то, что Пристайко был ключевым послом, который сделал многое для помощи стране. Рандомные решения вызваны политической целесообразностью и личными оскорблениями. Системность? Стратегия? Нет не слышали….
 
ЭксклюзивУкраинаПристайкоВладимир Зеленский
 
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