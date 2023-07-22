https://ukraina.ru/20230722/1048187334.html

На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла

На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла - 22.07.2023 Украина.ру

На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. В его профессионализме не сомневаются даже критики власти. Причина отставки – неудачная реплика Вадима Пристайко в интервью британским СМИ. Он позволил себе назвать комментарий Зеленского слов тогда еще министра обороны Великобритании Бена Уоллеса "нездоровым сарказмом".

2023-07-22T17:53

2023-07-22T17:53

2023-07-22T17:53

эксклюзив

украина

пристайко

владимир зеленский

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На Банковой сочли это недопустимым. Украинские эксперты в большинстве назвали решение президента Украины по кадровой ротации в одной из важнейших стран-союзниц ошибкой.Украинский политик Борислав БерезаПосле того, как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" спич Владимира Зеленского про благодарность каждое утро министру обороны ВБ Бену Уоллесу, Пристайко уволили. Как урок другим – не комментировать самовольно президента. Интересен новый кандидат на посольский пост. Отправят агреман – напишу. Зеленский так и не вырос. Если человек обижается за честные слова и мстит, то это о многом говорит. Играть президента у него получается, а вот быть им не удается.Политически аналитик Михаил ЧаплыгаИ о Пристайко.Я должен отметить, что с точки зрения профессионализма - к нему вопросов нет. Он профи. Что редкость в наши дни. Но как и любой Профи он допустил ошибку - он публично указал на некомпетентность Президента.Президент отвечает за международную политику, но он не обязан быть Профи в Дипломатии. Поэтому попытка публично поставить "на место" Президента - это ошибка. Он не обязан быть Профи. Для этого есть профи дипломаты, но они обязаны ТИХО выруливать, а не поучать или поправлять Президента. И речь не о фамилиях, а о ИНСТИТУЦИЯХ. Что могу порекомендовать? Сохранить Пристайка и просто сменить ему задачу деятельности. И если это интересно то даже я не отказался бы от него в будущем, но наоборот всячески бы его привлекал к работе.Украинский журналист Василий АпасовПристайко больше не посол в UK. Удивительный он какой-то был персонаж. Кстати, казался очень вменяемым, лично мне. Что его дернуло, в эфире британского СМИ наехать на президента? Нельзя так вести себя дипломатам. Вот нельзя. Вон, Венедиктова посол в Швейцарии, и вообще не слышно и не видно. Молодец)Украинский политик, бывший глава МВД Юрий ЛуценкоВ стране комедийных быдло-сериалов нет места совершенному дипломату Пристайко. Эффективность помощи ВСУ очевидно не интересует Президента. Критерии другие. Какие? Спросите послов в Болгарии, Швейцарии или Словении.Журналист Севгиль МусаеваЗеленский уволил посла Вадима Пристайко. Причина, думаю, в цитате о "нездоровом сарказме президента" по отношению к министру обороны Уоллесу, которую посол позволил себе на прошлой неделе в эфире одного из британских телеканалов. Такого в ОП не прощают. Только полная лояльность и дифирамбы. То есть, сексологов у нас назначают послами на важные направления даже после общественного резонанса и требований экспертной среды. А профессиональных дипломатов увольняют по собственному мнению. Ничего не перепутайте. Теперь интересно, кого отправят в почетную ссылку к важнейшим союзникам.Политический эксперт Дмитрий КорнейчукЗеленский уволил посла в Британии Пристайко за публичную критику Зеленского.Баловство закончилось. На Банковой сидит БатяПолитический эксперт Виталий ДикийКак только Пристайко, посол Украины в Великобритании, посмел перечить и критиковать Зеленского, сразу был отправлен в отставку. Адекватных становится еще меньше! Похоже Баканова назначит… они же гастролировали в паре с Венедиктовой. Последняя посол в Швейцарии.Украинский волонтер Александр ПогребинскийПристайка уволили, потому что позволило себе критическое высказывание в адрес Зеленского. Несмотря на то, что Пристайко был ключевым послом, который сделал многое для помощи стране. Рандомные решения вызваны политической целесообразностью и личными оскорблениями. Системность? Стратегия? Нет не слышали….

https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html

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эксклюзив, украина, пристайко, владимир зеленский