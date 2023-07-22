https://ukraina.ru/20230722/1048187033.html

"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый

"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый - 22.07.2023 Украина.ру

"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый

Военкор Ростислав Журавлёв был добрейшим, честным и смелым человеком, написал сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду“ и писатель Захар Прилепин в своём телеграм-канале

2023-07-22T17:04

2023-07-22T17:04

2023-07-22T17:04

новости

россия

захар прилепин

ростислав журавлёв

военкор

кассетные боеприпасы

сша

украина

сво

доброволец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/16/1048186560_0:0:1142:643_1920x0_80_0_0_69b6e55333aa8b10cced9c151263bf97.jpg.webp

22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области. Военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.Уже в 2014 году Ростислав был добровольцем, отмечает Прилепин. „На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР“, написал Прилепин.Прилепин отметил, что Журавлёв был „добрейший человек, бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый“.Захар Прилепин разместил фотографии своего друга Ростислава Журавлёва. Вице-спикер СФ Константин Косачев отметил, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы, применение которые "антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий". Ответственность за смерть журналиста в равной степени ложится на Украину и США.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, захар прилепин, ростислав журавлёв, военкор, кассетные боеприпасы, сша, украина, сво, доброволец