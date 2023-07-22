"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый - 22.07.2023 Украина.ру
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"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый
"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый - 22.07.2023 Украина.ру
"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый
Военкор Ростислав Журавлёв был добрейшим, честным и смелым человеком, написал сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду“ и писатель Захар Прилепин в своём телеграм-канале
2023-07-22T17:04
2023-07-22T17:04
новости
россия
захар прилепин
ростислав журавлёв
военкор
кассетные боеприпасы
сша
украина
сво
доброволец
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22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области. Военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.Уже в 2014 году Ростислав был добровольцем, отмечает Прилепин. „На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР“, написал Прилепин.Прилепин отметил, что Журавлёв был „добрейший человек, бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый“.Захар Прилепин разместил фотографии своего друга Ростислава Журавлёва. Вице-спикер СФ Константин Косачев отметил, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы, применение которые "антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий". Ответственность за смерть журналиста в равной степени ложится на Украину и США.
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новости, россия, захар прилепин, ростислав журавлёв, военкор, кассетные боеприпасы, сша, украина, сво, доброволец
Новости, Россия, Захар Прилепин, Ростислав Журавлёв, военкор, кассетные боеприпасы, США, Украина, СВО, доброволец

"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый

17:04 22.07.2023
 
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв Захар Прилепин Александр Скляр
Ростислав Журавлёв Захар Прилепин Александр Скляр
© Захар Прилепин телеграм-канал
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Военкор Ростислав Журавлёв был добрейшим, честным и смелым человеком, написал сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду“ и писатель Захар Прилепин в своём телеграм-канале
22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области. Военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.
„Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками. В 2014 году, в самом начале всей этой истории, он уже был добровольцем“, - написал Прилепин.
Уже в 2014 году Ростислав был добровольцем, отмечает Прилепин. „На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР“, написал Прилепин.
Прилепин отметил, что Журавлёв был „добрейший человек, бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый“.
„Отвоевав ту еще, первую, войну, в СВО он пошел профессиональным военкором“, - добавил Прилепин.
Захар Прилепин разместил фотографии своего друга Ростислава Журавлёва.
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв военный корреспондент
Ростислав Журавлёв военный корреспондент
© Захар Прилепин телеграм-канал
Ростислав Журавлёв военный корреспондент
Вице-спикер СФ Константин Косачев отметил, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы, применение которые "антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий". Ответственность за смерть журналиста в равной степени ложится на Украину и США.
Ростислав Журавлев
16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
НовостиРоссияЗахар ПрилепинРостислав Журавлёввоенкоркассетные боеприпасыСШАУкраинаСВОдоброволец
 
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