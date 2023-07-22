"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв Захар Прилепин Александр Скляр
© Захар Прилепин телеграм-канал
Военкор Ростислав Журавлёв был добрейшим, честным и смелым человеком, написал сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду“ и писатель Захар Прилепин в своём телеграм-канале
22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области. Военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.
„Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками. В 2014 году, в самом начале всей этой истории, он уже был добровольцем“, - написал Прилепин.
Уже в 2014 году Ростислав был добровольцем, отмечает Прилепин. „На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР“, написал Прилепин.
Прилепин отметил, что Журавлёв был „добрейший человек, бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый“.
„Отвоевав ту еще, первую, войну, в СВО он пошел профессиональным военкором“, - добавил Прилепин.
Захар Прилепин разместил фотографии своего друга Ростислава Журавлёва.
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв военный корреспондент
© Захар Прилепин телеграм-канал
Ростислав Журавлёв военный корреспондент
Вице-спикер СФ Константин Косачев отметил, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы, применение которые "антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий". Ответственность за смерть журналиста в равной степени ложится на Украину и США.
16:25Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.