Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев - 22.07.2023 Украина.ру
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Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев
Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев - 22.07.2023 Украина.ру
Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев
Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять кассетные боеприпасы против некомбатантов оказались чистой ложью. Ответственность за гибель журналиста от обстрела ВСУ ложится на Украину и США в равной степени, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев в своём телеграм-канале
2023-07-22T16:07
2023-07-22T16:07
новости
россия
риа новости
военкор
журналисты
кассетные боеприпасы
всу
сша
украина
запорожская область
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Вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев заявил, что применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. "А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью", добавил он. Косачев выразил свои соболезнования. „Скорбим вместе с близкими, друзьями и коллегами Ростислава“, написал он.Сообщается, что Ростислав Журавлёв по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге, где он и родился.22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.В результате удара кассетными боеприпасами ранения получили четыре журналиста.Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину. Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
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новости, россия, риа новости, военкор, журналисты, кассетные боеприпасы, всу, сша, украина, запорожская область, константин косачев, ростислав журавлёв
Новости, Россия, РИА Новости, военкор, журналисты, кассетные боеприпасы, ВСУ, США, Украина, Запорожская область, Константин Косачев, Ростислав Журавлёв

Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев

16:07 22.07.2023
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять кассетные боеприпасы против некомбатантов оказались чистой ложью. Ответственность за гибель журналиста от обстрела ВСУ ложится на Украину и США в равной степени, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев в своём телеграм-канале
Вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев заявил, что применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. "А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью", добавил он.
"Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", - заявил Косачев.
Косачев выразил свои соболезнования. „Скорбим вместе с близкими, друзьями и коллегами Ростислава“, написал он.
Сообщается, что Ростислав Журавлёв по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге, где он и родился.
22 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
В результате удара кассетными боеприпасами ранения получили четыре журналиста.
Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв
15:33
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияРИА Новостивоенкоржурналистыкассетные боеприпасыВСУСШАУкраинаЗапорожская областьКонстантин КосачевРостислав Журавлёв
 
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