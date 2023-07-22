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ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ

ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ - 22.07.2023 Украина.ру

ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ

22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ

2023-07-22T15:33

2023-07-22T15:33

2023-07-22T15:33

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ростислав журавлёв

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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарит Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева: 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".

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