ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ - 22.07.2023 Украина.ру
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ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ - 22.07.2023 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ
2023-07-22T15:33
2023-07-22T15:33
новости
россия
риа новости
минобороны рф
всу
военкор
журналист
кассетные боеприпасы
ростислав журавлёв
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарит Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева: 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
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новости, россия, риа новости, минобороны рф, всу, военкор, журналист, кассетные боеприпасы, ростислав журавлёв
Новости, Россия, РИА Новости, Минобороны РФ, ВСУ, военкор, журналист, кассетные боеприпасы, Ростислав Журавлёв

ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ

15:33 22.07.2023
 
© РИА Новости телеграм-каналВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлёв
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв
© РИА Новости телеграм-канал
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22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
„В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста“, - заявили в МО РФ.
Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.
Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарит Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева:
"Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", - написала Симоньян.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
15:11
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства
 
НовостиРоссияРИА НовостиМинобороны РФВСУвоенкоржурналисткассетные боеприпасыРостислав Журавлёв
 
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Заголовок открываемого материала
15:33ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
15:11При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
14:57ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
14:24В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
14:21Ростислав Ищенко о том, что будет, если Россия эту войну проиграет
13:31"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
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12:32ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
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