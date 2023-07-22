https://ukraina.ru/20230722/1048185595.html
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ - 22.07.2023 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ
2023-07-22T15:33
2023-07-22T15:33
2023-07-22T15:33
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кассетные боеприпасы
ростислав журавлёв
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарит Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева: 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
https://ukraina.ru/20230722/1048185204.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, риа новости, минобороны рф, всу, военкор, журналист, кассетные боеприпасы, ростислав журавлёв
Новости, Россия, РИА Новости, Минобороны РФ, ВСУ, военкор, журналист, кассетные боеприпасы, Ростислав Журавлёв
ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, заявили в Минобороны РФ
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
„В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста“, - заявили в МО РФ.
Как сообщили в ведомстве, журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Во время эвакуации военный корреспондет Ростислав Журавлёв от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.
Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарит Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева:
"Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", - написала Симоньян.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".