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При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв - 22.07.2023 Украина.ру
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства
2023-07-22T15:11
2023-07-22T15:11
2023-07-22T15:12
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кассетные боеприпасы
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Детали гибели Ростислава Журавлёв раскрыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил Журавлёва как молодого талантливого парня, который „с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам“.Также глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким корреспондента.В Минобороны РФ заявили, что Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20230720/1048145411.html
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Украина.ру
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новости, россия, риа новости, военкор, ростислав журавлёв, всу, кассетные боеприпасы
Новости, Россия, РИА Новости, военкор, Ростислав Журавлёв, ВСУ, кассетные боеприпасы
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
15:11 22.07.2023 (обновлено: 15:12 22.07.2023)
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства
Детали гибели Ростислава Журавлёв раскрыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня (22 июля. - Ред.) в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", — сообщил Балицкий в своем telegram-канале
.
Балицкий отметил Журавлёва как молодого талантливого парня, который „с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам“.
„Сегодня он погиб от рук киевских нацистов“, - написал Балицкий.
Также глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким корреспондента.
В Минобороны РФ заявили, что Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь.