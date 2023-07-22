При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв - 22.07.2023 Украина.ру
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При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв - 22.07.2023 Украина.ру
При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства
2023-07-22T15:11
2023-07-22T15:12
новости
россия
риа новости
военкор
ростислав журавлёв
всу
кассетные боеприпасы
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Детали гибели Ростислава Журавлёв раскрыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил Журавлёва как молодого талантливого парня, который „с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам“.Также глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким корреспондента.В Минобороны РФ заявили, что Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20230720/1048145411.html
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новости, россия, риа новости, военкор, ростислав журавлёв, всу, кассетные боеприпасы
Новости, Россия, РИА Новости, военкор, Ростислав Журавлёв, ВСУ, кассетные боеприпасы

При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв

15:11 22.07.2023 (обновлено: 15:12 22.07.2023)
 
© РИА Новости телеграм-каналВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
© РИА Новости телеграм-канал
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства
Детали гибели Ростислава Журавлёв раскрыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня (22 июля. - Ред.) в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", — сообщил Балицкий в своем telegram-канале.
Балицкий отметил Журавлёва как молодого талантливого парня, который „с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам“.
„Сегодня он погиб от рук киевских нацистов“, - написал Балицкий.
Также глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким корреспондента.
В Минобороны РФ заявили, что Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь.
20 июля, 16:21
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против российских военных - WPУкраина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
 
НовостиРоссияРИА НовостивоенкорРостислав ЖуравлёвВСУкассетные боеприпасы
 
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Заголовок открываемого материала
15:33ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
15:11При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
14:57ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
14:24В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
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12:32ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
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11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
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