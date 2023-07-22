https://ukraina.ru/20230722/1048185204.html

При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв

При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв - 22.07.2023 Украина.ру

При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при украинском обстреле кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, передаёт корреспондент агентства

2023-07-22T15:11

2023-07-22T15:11

2023-07-22T15:12

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кассетные боеприпасы

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Детали гибели Ростислава Журавлёв раскрыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий отметил Журавлёва как молодого талантливого парня, который „с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам“.Также глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким корреспондента.В Минобороны РФ заявили, что Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь.

https://ukraina.ru/20230720/1048145411.html

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новости, россия, риа новости, военкор, ростислав журавлёв, всу, кассетные боеприпасы