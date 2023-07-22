ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наёмников во Львове, заявили в Минобороны России 22 июля
В начале июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара уничтожили большое количество иностранных наёмников.
"По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны заявили, что с начала спецоперации уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув Украину.