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ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России

ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России - 22.07.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России

ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наёмников во Львове, заявили в Минобороны России 22 июля

2023-07-22T14:57

2023-07-22T14:57

2023-07-22T14:57

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В начале июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара уничтожили большое количество иностранных наёмников.В Минобороны заявили, что с начала спецоперации уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув Украину.

https://ukraina.ru/20230721/1048167946.html

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новости, россия, украина, вс рф, всу, львов, иностранные наемники, наемники