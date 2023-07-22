ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России - 22.07.2023 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России - 22.07.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наёмников во Львове, заявили в Минобороны России 22 июля
2023-07-22T14:57
2023-07-22T14:57
новости
россия
украина
вс рф
всу
львов
иностранные наемники
наемники
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В начале июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара уничтожили большое количество иностранных наёмников.В Минобороны заявили, что с начала спецоперации уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув Украину.
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новости, россия, украина, вс рф, всу, львов, иностранные наемники, наемники
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, Львов, иностранные наемники, наемники

ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России

14:57 22.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наёмников во Львове, заявили в Минобороны России 22 июля
В начале июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара уничтожили большое количество иностранных наёмников.
"По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны заявили, что с начала спецоперации уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув Украину.
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