https://ukraina.ru/20230722/1048184686.html
В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов - 22.07.2023 Украина.ру
В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 22 июля
2023-07-22T14:24
2023-07-22T14:24
2023-07-22T14:24
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крым
сергей аксенов
детонатор
полигон
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Глава республики назвал ситуацию аналогичной той, что произошла недавно в Кировском районе на полигоне.По словам Аксёнова, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.Глава региона принял решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге, отметил глава Крыма.Аксёнов рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Из-за пожара власти перекрыли участок трассы „Таврида“. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230719/1048118270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, крым, сергей аксенов, детонатор, полигон
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, детонатор, полигон
В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 22 июля
„ В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов“, - написал Аксёнов.
Глава республики назвал ситуацию аналогичной той, что произошла недавно в Кировском районе на полигоне.
По словам Аксёнова, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Глава региона принял решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.
Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге, отметил глава Крыма.
Аксёнов рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Из-за пожара власти перекрыли участок трассы „Таврида“. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.