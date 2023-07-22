https://ukraina.ru/20230722/1048184686.html

В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов

В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов - 22.07.2023 Украина.ру

В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов

В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале 22 июля

2023-07-22T14:24

2023-07-22T14:24

2023-07-22T14:24

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детонатор

полигон

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Глава республики назвал ситуацию аналогичной той, что произошла недавно в Кировском районе на полигоне.По словам Аксёнова, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.Глава региона принял решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге, отметил глава Крыма.Аксёнов рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Из-за пожара власти перекрыли участок трассы „Таврида“. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230719/1048118270.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, детонатор, полигон