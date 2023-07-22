https://ukraina.ru/20230722/1048183726.html

"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост

"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру

"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост

Читателей немецкого информпортала Die Welt возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского про Крымский мост

2023-07-22T13:31

2023-07-22T13:31

2023-07-22T13:31

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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.Читатели портала предостерегли Зеленского, что Украину будет ждать ответная реакция России в случае уничтожения Крымского моста.„Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — добавил второй пользователь.Один из читателей сыронизировал, что Зеленский может стать „вторым австрийцем“.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

https://ukraina.ru/20230722/1048180726.html

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новости, украина, владимир зеленский, крымский мост, россия, киев, москва