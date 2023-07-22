"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру
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"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
Читателей немецкого информпортала Die Welt возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского про Крымский мост
2023-07-22T13:31
2023-07-22T13:31
новости
украина
владимир зеленский
крымский мост
россия
киев
москва
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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.Читатели портала предостерегли Зеленского, что Украину будет ждать ответная реакция России в случае уничтожения Крымского моста.„Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — добавил второй пользователь.Один из читателей сыронизировал, что Зеленский может стать „вторым австрийцем“.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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новости, украина, владимир зеленский, крымский мост, россия, киев, москва
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Крымский мост, Россия, Киев, Москва

"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост

13:31 22.07.2023
 
Зеленский
Зеленский
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Читателей немецкого информпортала Die Welt возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского про Крымский мост
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.
Читатели портала предостерегли Зеленского, что Украину будет ждать ответная реакция России в случае уничтожения Крымского моста.
"Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придется как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным“, - написал один из пользователей.
„Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — добавил второй пользователь.
Один из читателей сыронизировал, что Зеленский может стать „вторым австрийцем“.
"А Зеленский тоже считает говорящих по-русски украинцев "законными военными целями"?" — поинтересовался один из пользователей портала.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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