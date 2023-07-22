https://ukraina.ru/20230722/1048183726.html
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
Читателей немецкого информпортала Die Welt возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского про Крымский мост
2023-07-22T13:31
2023-07-22T13:31
2023-07-22T13:31
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Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.Читатели портала предостерегли Зеленского, что Украину будет ждать ответная реакция России в случае уничтожения Крымского моста.„Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — добавил второй пользователь.Один из читателей сыронизировал, что Зеленский может стать „вторым австрийцем“.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230722/1048180726.html
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новости, украина, владимир зеленский, крымский мост, россия, киев, москва
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Крымский мост, Россия, Киев, Москва
"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
Читателей немецкого информпортала Die Welt возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского про Крымский мост
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является военной целью Киева, которая должна быть нейтрализована.
Читатели портала предостерегли Зеленского, что Украину будет ждать ответная реакция России в случае уничтожения Крымского моста.
"Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придется как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным“, - написал один из пользователей.
„Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — добавил второй пользователь.
Один из читателей сыронизировал, что Зеленский может стать „вторым австрийцем“.
"А Зеленский тоже считает говорящих по-русски украинцев "законными военными целями"?" — поинтересовался один из пользователей портала.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.