https://ukraina.ru/20230722/1048182383.html

Сорочинская ярмарка во Львове – издевательство над Украиной в кубе

Сорочинская ярмарка во Львове – издевательство над Украиной в кубе - 22.07.2023 Украина.ру

Сорочинская ярмарка во Львове – издевательство над Украиной в кубе

Удивительное сообщение прислала мне из Риги моя полтавская землячка и родственница: на странице в "Фейсбуке"* Национальной Сорочинской ярмарки появилось сообщение, что ее, ярмарки, презентация в этом году состоится во… Львове.

2023-07-22T13:13

2023-07-22T13:13

2023-07-22T13:13

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украина

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Да-да, известная во всем мире и всем почитателям гения Николая Гоголя, уроженца села Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии Российской империи, Сорочинская ярмарка, "героиня" его одноименной повести 1831 года, будет проведена в Галичине. В "украинском", так сказать, "Пьемонте", как любят себя величать тамошние вуйки от политики и рагули от тщеславия.В сообщении так и сказано: "Впервые в своей истории Национальная Сорочинская ярмарка состоится во Львове! При поддержке Львовской ОВА и Департамента культуры и туризма Полтавской ОВА с 24 по 27 августа 2023 года во Львове состоится презентация Национальной Сорочинской ярмарки, посвященная Дню Независимости Украины "Восток и Запад вместе!"Вас ждут:- изделия мастеров народного творчества;- товары украинских компаний;- продукция крафтовых производителей;- блюда украинской кухниЯркая культурно-художественная программа, розыгрыши. Всеукраинский Фестиваль народного творчества "Ярмаринка", г. Львов, ул. Коперника, 17, Дворец искусств. Часы работы: 10.00. – 19.00. Организатор -- ООО "Сорочинская ярмарка", руководитель проекта Светлана Свищева".Указанная дата – это обычное время работы ярмарки, последние выходные августа. В последнее время из-за плохой погоды в конце августа проведение ярмарки сдвинули на неделю раньше. И есть слабая надежда, что у кого-то из нынешних неонацистских властей Украины хватит ума провести ярмарку сначала дома, на Полтавщине, а уже потом презентовать ее хоть слоновым черепахам на Галапагосах.Сорочинскую ярмарку закрыли в 20-ых годах прошлого века большевики, ненавидящие рыночные отношения. Потом они же возродили ее в 60-ых, уразумев некоторые прелести рынка. В независимой Украине ей придали новый статус -- "Национальная Сорочинская ярмарка".И дальше за всю историю ярмарки ее хотели не проводить всего лишь раз – в 2014 году, когда после госпереворота неонацисты начали гражданскую войну в Донбассе и к августу того же года уже так получили по сопатке под Иловайском, что боялись полного разгрома. Но тогда обошлось – россияне и ополченцы Донбасса пожалели нациков, пошли на Минские соглашения-1".Сейчас ВСУ и нацики опять могут получить по мордасам, захлебнувшись в тупом контрнаступе. Но ситуация не такая критичная. И, скорее всего, перенос Сорочинской ярмарки – это еще один шаг в насильственной дерусификации и принудительной украинизации Украины. Один из символов, раскрывающий душу народа Украины-Малороссии, не крадут, нет, просто демонстративно переносят в Галичину, где совсем другая культура и традиции, где с молоком матери впитывают "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы!) и "Москаляку на гилляку" (Русского на сук)."Дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницей чумаки с солью и рыбой. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши", -- писал в своей повести Гоголь, так до конца и не выяснивший, потому что не желавший выяснять, кто же он – украинец или русский.А писатель Андрей Хорошевский в книге "100 знаменитых символов Украины" более 20 лет назад добавлял так, что лучше и не скажешь: "С тех пор как начинающий писатель Николай Гоголь написал эти строки, прошло уже больше 170 лет (а сейчас уже 192 года. – Авт.). Годы проходят, но все так же, в конце августа, когда "полное сладострастия и неги малороссийское лето" подходит к концу, спешат в Большие Сорочинцы (на самом деле они – Великие. – Авт.) люди. Уже не на лошадях и волах, а на автомобилях и поездах, и не только с ближайших сел и хуторов, а со всей Украины и из других стран. Едут не просто покупать и продавать, едут "ярмарковать". …Местные бабушки доставали из тяжелых сундуков сохраненные яркие плахты и расшитые кружевным узором сорочки, еще те, в которых они в невестах ходили, и устраивали свое представление. И не ради туристов, а потому, что так принято, так делали их матери, бабки и прабабки. Все самое лучшее — для ярмарки, себя показать и на других посмотреть".Вот чтобы показывали все расово правильно, под правильным присмотром и только расово правильным украинцам, и переносят ярмарку. Ударить по больному, по живому, по кажущемуся незыблемым вечным и неприкосновенным – вот стиль переформатирования современных украинцев в русофобов, а всей Украины в гигантскую АнтиРоссию. Сначала сломать, снести, испоганить и надругаться над памятниками и памятью, извратить веру и традиции, а уже потом подложить теоретическое и идеологической обоснование сделанному – вот метод ненависти, применяемый в этом процессе дерусификации и стравливания двух народов."…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве", -- утверждал великий полтавчанин, и вот за это и ненавидят Гоголя в современной Украине. И вот за это память о нем переносят в Галичину, где никто с гением цацкаться не будет.Вот это -- "Восток и Запад вместе!" или по-украински "Схiд i Захiд разом" -- в данном случае звучит как иезуитская насмешка и рафинированная издевка. В Галичине Гоголя не знают и знать не хотят. А над "схидняками" (выходцами из Центральной и Юго-Восточной Украины), коих галичанские патриоты считают недоукраинцами, покуражатся и поиздеваются вволю, если что. Ибо нет большего атеиста, чем бывший верующий, антикоммуниста, чем бывший член партии и более жесткого хозяина-пана, чем бывший раб-холуй, еще несколько десятилетий назад лизавший сапог то поляка, то венгра, то австрияка и радовавшийся, что в этом деле у него нет конкурентов.Сейчас у галичан праздник: с подачи, на деньги и на штыках Запада они реально оккупировали всю остальную Украину, навязали ей свою идеологию украиноцентричности и русофобии, прививают свои взгляды и традиции, уничтожая все, что идет в разрез с их представлениями об "Украинской Украине" (УУ), – привычками, обычаями, православной верой, в конце концов.Национализм (любовь к своему) уже давно перерос в нацизм (ненависть к чужому) и неонацизм (агрессивное желание убивать инородцев), на котором и играют подлинные хозяева и спонсоры правящего сейчас режима президента Владимира Зеленского.Это одна из самых страшных трагедий современной Украины – насильственный ментальный раскол страны и общества под лозунгом якобы объединения и насилия. И перенос Сорочинской ярмарки – это всего лишь маленьких фрагмент, символичный эпизод страшного политико-каннибальского процесса, который сейчас убивает Украину.И это – чисто американский стиль обработки "новообращенных", заимствованный из приемов Йозефа Геббельса – чем откровеннее ложь, тем быстрее в нее поверят. Не верите? Вы же знаете и все знают, что США уже поставили в Украину кассетное оружие (ракеты, бомбы и снаряды), а ВСУ его применили. А вот сегодня, например, американский сенатор-русофоб Линдси Грэм пригрозил российским летчикам тюрьмой -- за использование кассетных боеприпасов: "Я хочу, чтобы российские генералы и пилоты знали, что вы выполняете приказы Путина на свой страх и риск. Вы можете оказаться в Гааге, если будете сбрасывать кассетные бомбы на мирных жителей".А в конце сенатор сказал: "Мы действительно верим, что Америка следует законам войны".И кто-то после этого будет удивляться, что хозяева посоветовали холуям их традиционную ярмарку вырвать с корнями и перенести в новое место. Да они целую страну и народ готовы порвать и уничтожить, только бы Путину было плохо, а им хорошо и соответствовало постулатам "града на холме" …*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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