https://ukraina.ru/20230722/1048182276.html

Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ

Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ - 22.07.2023 Украина.ру

Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полях сражений, дал прогноз о том, во что выльется морская блокада Одессы, оценил продвижение российских войск в районе Купянска и назвал срок массированного ракетного удара по Украине

2023-07-22T12:45

2023-07-22T12:45

2023-07-22T12:45

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0:28 – обстановка в зоне СВО: атаки отражены, противник бессилен; 2:50 – обстрелы Одесской области и морская блокада: что дальше? 5:19 – продвижение на Купянск: какие населенные пункты осталось занять для того, чтобы перейти к штурму города; 6:45 – линия Сватово – Кременная: какие населенные пункты будут освобождены первыми; 8:45 – где и почему ВСУ стали впервые применять западные кассетные боеприпасы;10:20 – почему буксует наступление в районе Артемовска и когда ВС РФ нанесут фланговый удар; 14:04 – хватит ли России ракет для нанесения мощного удара по украинским тылам;14:55 – при каком условии ВС РФ должны переходить в наступлении по всем фронтам;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, рожин, одесса, вс рф, сво, всу, видео