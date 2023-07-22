Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полях сражений, дал прогноз о том, во что выльется морская блокада Одессы, оценил продвижение российских войск в районе Купянска и назвал срок массированного ракетного удара по Украине
0:28 – обстановка в зоне СВО: атаки отражены, противник бессилен;
2:50 – обстрелы Одесской области и морская блокада: что дальше?
5:19 – продвижение на Купянск: какие населенные пункты осталось занять для того, чтобы перейти к штурму города;
6:45 – линия Сватово – Кременная: какие населенные пункты будут освобождены первыми;
8:45 – где и почему ВСУ стали впервые применять западные кассетные боеприпасы;
10:20 – почему буксует наступление в районе Артемовска и когда ВС РФ нанесут фланговый удар;
14:04 – хватит ли России ракет для нанесения мощного удара по украинским тылам;
14:55 – при каком условии ВС РФ должны переходить в наступлении по всем фронтам;
2:50 – обстрелы Одесской области и морская блокада: что дальше?
5:19 – продвижение на Купянск: какие населенные пункты осталось занять для того, чтобы перейти к штурму города;
6:45 – линия Сватово – Кременная: какие населенные пункты будут освобождены первыми;
8:45 – где и почему ВСУ стали впервые применять западные кассетные боеприпасы;
10:20 – почему буксует наступление в районе Артемовска и когда ВС РФ нанесут фланговый удар;
14:04 – хватит ли России ракет для нанесения мощного удара по украинским тылам;
14:55 – при каком условии ВС РФ должны переходить в наступлении по всем фронтам;