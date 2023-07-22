Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ - 22.07.2023 Украина.ру
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Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ
Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ - 22.07.2023 Украина.ру
Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полях сражений, дал прогноз о том, во что выльется морская блокада Одессы, оценил продвижение российских войск в районе Купянска и назвал срок массированного ракетного удара по Украине
2023-07-22T12:45
2023-07-22T12:45
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0:28 – обстановка в зоне СВО: атаки отражены, противник бессилен; 2:50 – обстрелы Одесской области и морская блокада: что дальше? 5:19 – продвижение на Купянск: какие населенные пункты осталось занять для того, чтобы перейти к штурму города; 6:45 – линия Сватово – Кременная: какие населенные пункты будут освобождены первыми; 8:45 – где и почему ВСУ стали впервые применять западные кассетные боеприпасы;10:20 – почему буксует наступление в районе Артемовска и когда ВС РФ нанесут фланговый удар; 14:04 – хватит ли России ракет для нанесения мощного удара по украинским тылам;14:55 – при каком условии ВС РФ должны переходить в наступлении по всем фронтам;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, рожин, одесса, вс рф, сво, всу, видео
Новости, Видео, Рожин, Одесса, ВС РФ, СВО, ВСУ

Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ

12:45 22.07.2023
 
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полях сражений, дал прогноз о том, во что выльется морская блокада Одессы, оценил продвижение российских войск в районе Купянска и назвал срок массированного ракетного удара по Украине
0:28 – обстановка в зоне СВО: атаки отражены, противник бессилен;
2:50 – обстрелы Одесской области и морская блокада: что дальше?
5:19 – продвижение на Купянск: какие населенные пункты осталось занять для того, чтобы перейти к штурму города;
6:45 – линия Сватово – Кременная: какие населенные пункты будут освобождены первыми;
8:45 – где и почему ВСУ стали впервые применять западные кассетные боеприпасы;
10:20 – почему буксует наступление в районе Артемовска и когда ВС РФ нанесут фланговый удар;
14:04 – хватит ли России ракет для нанесения мощного удара по украинским тылам;
14:55 – при каком условии ВС РФ должны переходить в наступлении по всем фронтам;
 
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