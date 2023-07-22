ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков - 22.07.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков - 22.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-07-22T12:32
2023-07-22T12:32
новости
россия
украина
всу
кассетные боеприпасы
белгородская область
вячеслав гладков
сша
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал информацию об ударах ВСУ по региону за 21 июля.Также село Журавлёвка атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов, добавил он.По селу Щетиновка Белгородского района выпущено 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство, отметил губернатор.Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.Противник нанёс удар также по селу Новопетровка Валуйского городского округа. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли окраины хутора Старый и села Тишанка. В Грайворонском городском округе нанесли удар по окраине сёл Смородино и Пороз. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали сёла Илек-Пеньковка, Вязовое и Графовка. В Шебекинском районе ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, село Муром и посёлок Ленинский.Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших.7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
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новости, россия, украина, всу, кассетные боеприпасы, белгородская область, вячеслав гладков, сша
Новости, Россия, Украина, ВСУ, кассетные боеприпасы, Белгородская область, Вячеслав Гладков, США

ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков

12:32 22.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал информацию об ударах ВСУ по региону за 21 июля.
„В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО“, - сообщил Гладков.
Также село Журавлёвка атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов, добавил он.
По селу Щетиновка Белгородского района выпущено 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство, отметил губернатор.
Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.
Противник нанёс удар также по селу Новопетровка Валуйского городского округа. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли окраины хутора Старый и села Тишанка. В Грайворонском городском округе нанесли удар по окраине сёл Смородино и Пороз. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали сёла Илек-Пеньковка, Вязовое и Графовка. В Шебекинском районе ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, село Муром и посёлок Ленинский.
Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
20 июля, 16:21
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против российских военных - WPУкраина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
 
НовостиРоссияУкраинаВСУкассетные боеприпасыБелгородская областьВячеслав ГладковСША
 
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Заголовок открываемого материала
15:33ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
15:11При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
14:57ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
14:24В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
14:21Ростислав Ищенко о том, что будет, если Россия эту войну проиграет
13:31"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
13:13Сорочинская ярмарка во Львове – издевательство над Украиной в кубе
12:45Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ
12:32ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
11:15Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада
10:56Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
10:43Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
10:28Бесславный конец украинского наступления
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