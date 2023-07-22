Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
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Выход России из „зерновой сделки“ является ответ на воинственность НАТО, заявил депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Стоит отметить, что это (выход России из сделки. - ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России", - сказал Лобо.
Россия 18 июля прекратила своё участие в зерновой сделке, заранее уведомив Турцию, ООН и Украины.
Президент РФ Владимир Путин назвал предыдущие продления сделки чудесами выдержки и толерантности и заявил, что участие России будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.
Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.
Вчера, 22:30Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов