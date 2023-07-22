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Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки

Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки - 22.07.2023 Украина.ру

Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки

Выход России из „зерновой сделки“ является ответ на воинственность НАТО, заявил депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-22T11:42

2023-07-22T11:42

2023-07-22T11:42

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Россия 18 июля прекратила своё участие в зерновой сделке, заранее уведомив Турцию, ООН и Украины.Президент РФ Владимир Путин назвал предыдущие продления сделки чудесами выдержки и толерантности и заявил, что участие России будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.

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новости, зарубежье, венесуэла, россия, нато, зерновая сделка