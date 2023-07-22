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В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления - 22.07.2023 Украина.ру
В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
ВСУ в контрнаступлении потеряли значительное число человек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-22T11:16
2023-07-22T11:16
2023-07-22T11:16
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джейк салливан
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Салливан добавил, что Украина не использовала в боях все имеющиеся силы и ждёт подходящего момента. „Вашингтон консультирует их по этому вопрос, но решать Киеву“, добавил он.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что „западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления“.Ранее Путин отмечал, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли десятки тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230721/1048163287.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зарубежье, джейк салливан, украина, контрнаступление, владимир путин, всу, потери всу, вашингтон
Новости, США, Зарубежье, Джейк Салливан, Украина, контрнаступление, Владимир Путин, ВСУ, потери ВСУ, Вашингтон
В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
ВСУ в контрнаступлении потеряли значительное число человек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. Об этом сообщили журналисты РИА Новости