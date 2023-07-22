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В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления

В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления - 22.07.2023 Украина.ру

В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления

ВСУ в контрнаступлении потеряли значительное число человек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-22T11:16

2023-07-22T11:16

2023-07-22T11:16

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Салливан добавил, что Украина не использовала в боях все имеющиеся силы и ждёт подходящего момента. „Вашингтон консультирует их по этому вопрос, но решать Киеву“, добавил он.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что „западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления“.Ранее Путин отмечал, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли десятки тысяч человек.

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новости, сша, зарубежье, джейк салливан, украина, контрнаступление, владимир путин, всу, потери всу, вашингтон