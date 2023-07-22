В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления - 22.07.2023 Украина.ру
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В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления - 22.07.2023 Украина.ру
В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
ВСУ в контрнаступлении потеряли значительное число человек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-22T11:16
2023-07-22T11:16
новости
сша
зарубежье
джейк салливан
украина
контрнаступление
владимир путин
всу
потери всу
вашингтон
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Салливан добавил, что Украина не использовала в боях все имеющиеся силы и ждёт подходящего момента. „Вашингтон консультирует их по этому вопрос, но решать Киеву“, добавил он.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что „западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления“.Ранее Путин отмечал, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли десятки тысяч человек.
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новости, сша, зарубежье, джейк салливан, украина, контрнаступление, владимир путин, всу, потери всу, вашингтон
Новости, США, Зарубежье, Джейк Салливан, Украина, контрнаступление, Владимир Путин, ВСУ, потери ВСУ, Вашингтон

В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления

11:16 22.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ВСУ в контрнаступлении потеряли значительное число человек, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым“, - заявил Салливан.
Салливан добавил, что Украина не использовала в боях все имеющиеся силы и ждёт подходящего момента. „Вашингтон консультирует их по этому вопрос, но решать Киеву“, добавил он.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что „западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления“.
Ранее Путин отмечал, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли десятки тысяч человек.
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Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России
 
НовостиСШАЗарубежьеДжейк СалливанУкраинаконтрнаступлениеВладимир ПутинВСУпотери ВСУВашингтон
 
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