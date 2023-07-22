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"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост

"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру

"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост

Все цели СВО будут достигнуты, а нейтрализована будет - фашиствующая хунта, прокомментировал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявление Зеленского о „нейтрализации Крымского моста“. Об этом Слуцкий написал в своём телеграм-канале

2023-07-22T10:10

2023-07-22T10:10

2023-07-22T10:10

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21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева, которая должна быть нейтрализована. Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.Зеленский сделал своё заявление „под молчаливое одобрение коллективного Запада“ на форуме по безопасности в Аспене, добавил Слуцкий.Он добавил, что оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок дальнобойных ракет ATACS. Слуцкий привёл слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что „Вашингтон готов "идти на риски" в этом вопросе, но учитывает реакцию Москвы“.Зеленский, отмечает Слуцкий, получает по сути от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей, в том числе - террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками.

https://ukraina.ru/20230722/1048180228.html

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новости, россия, украина, сша, слуцкий, джейк салливан, владимир зеленский, крымский мост, хунта