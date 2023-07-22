"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру
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"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост - 22.07.2023 Украина.ру
"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
Все цели СВО будут достигнуты, а нейтрализована будет - фашиствующая хунта, прокомментировал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявление Зеленского о „нейтрализации Крымского моста“. Об этом Слуцкий написал в своём телеграм-канале
2023-07-22T10:10
2023-07-22T10:10
новости
россия
украина
сша
слуцкий
джейк салливан
владимир зеленский
крымский мост
хунта
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21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева, которая должна быть нейтрализована. Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.Зеленский сделал своё заявление „под молчаливое одобрение коллективного Запада“ на форуме по безопасности в Аспене, добавил Слуцкий.Он добавил, что оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок дальнобойных ракет ATACS. Слуцкий привёл слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что „Вашингтон готов "идти на риски" в этом вопросе, но учитывает реакцию Москвы“.Зеленский, отмечает Слуцкий, получает по сути от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей, в том числе - террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками.
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новости, россия, украина, сша, слуцкий, джейк салливан, владимир зеленский, крымский мост, хунта
Новости, Россия, Украина, США, Слуцкий, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Крымский мост, хунта

"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост

10:10 22.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКонференция, посвященная памяти Виталия Чуркина
Конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Все цели СВО будут достигнуты, а нейтрализована будет - фашиствующая хунта, прокомментировал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявление Зеленского о „нейтрализации Крымского моста“. Об этом Слуцкий написал в своём телеграм-канале
21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева, которая должна быть нейтрализована. Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Зеленский сделал своё заявление „под молчаливое одобрение коллективного Запада“ на форуме по безопасности в Аспене, добавил Слуцкий.
„Все цели СВО будут достигнуты, а нейтрализована будет - фашиствующая хунта“, - написал Слуцкий.
Он добавил, что оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок дальнобойных ракет ATACS. Слуцкий привёл слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что „Вашингтон готов "идти на риски" в этом вопросе, но учитывает реакцию Москвы“.
Зеленский, отмечает Слуцкий, получает по сути от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей, в том числе - террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками.
Зеленский
09:24
Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил на Аспеновском форуме, сообщили журналисты РИА Новости 21 июля
 
НовостиРоссияУкраинаСШАСлуцкийДжейк СалливанВладимир ЗеленскийКрымский мостхунта
 
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