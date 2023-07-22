Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть - 22.07.2023 Украина.ру
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Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть - 22.07.2023 Украина.ру
Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
О том, зачем менять карьеру в Европе на гуманитарные поездки в Донецк, а также о культуре с фигой в кармане, концертах для солдат и тоске по Донбассу изданию Украина.ру рассказала скрипачка Марианна Васильева
2023-07-22T11:57
2023-07-22T11:59
интервью
донбасс
скрипачи
донецк
культура
сво
запад
россия
европа
русские
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- Марианна Борисовна, коллеги говорят о вас, как о выдающейся скрипачке, которая отринула "прекрасное далеко" и вернулась на Родину после начала СВО. Не врут?- Так уж получилось, что карьера моя, по большей части, сложилась на Западе, в Европе. Я там жила, училась, совмещала, естественно, с консерваторией в Петербурге. Но училась и в Вене, и в Кельне, и в Мадриде.Так сложилось, к сожалению, что в какой-то момент очень хорошие педагоги, которые должны бы остаться в России, по известным причинам оказались за рубежом. Потому пришлось ехать и добывать знания.Мне посчастливилось учиться у замечательнейшего профессора Захара Ефимовича Брона, народного артиста России. Ну вот я училась у него в Кельне, в Мадриде. Потом какое-то время была его ассистентом в Швейцарии. У него прекрасная академия в городе Интерлакен.Да, были победы на международных конкурсах, таких…достаточно престижных. Был хороший менеджмент, были концерты. Хотя я, безусловно, приезжала с концертами домой и никогда не чувствовала, что куда-то переехала. Я понимала, что какую-то часть жизни провожу за рубежом, но чувство дома никуда не исчезло.Я постоянно следила за ситуацией в мире и видела, что происходит. Особенно хорошо это было видно в Европе. Им стали конкретно промывать мозги эдак с 2014 года. И я начала понимать, к чему все идет. Хотя началось это раньше, но в 2014 пошла уже яростная пропаганда и мозги у людей поплыли.Это было не так сильно заметно в России. Приезжаешь домой и вроде еще ничего. А в Европе…такое впечатление, будто каким-то условным швейцарцам больше делать нечего, кроме как обсуждать условно "Пусси Райот". Будто своих проблем недостаточно. А потом случилось 24 февраля 2022 года.Помню, что в ту ночь не спала. Петя Лундстрем написал мне, когда все это началось: "все, началась война". А я ответила: "какой кошмар, слава богу". Я ведь понимала, что это дает хоть какую-то надежду на завершение конфликта. Потому, что раньше этой надежды в принципе не было.И четвертого сентября 2022 года мне удалось наконец, изобретя велосипед, выехать в Россию. У меня были чемодан весом в двадцать килограммов, сумка и скрипка. Вот так я вернулась домой. Надеюсь, что уже навсегда.- А зачем вернулась? Разве в Европе не комфортнее?- Ну что значит комфорт? Ну да, у меня там, допустим, большой дом был, сад, я не знаю, двести-триста метров. Но дело-то не в этом. Дело в том, как ты себя ощущаешь.- И как же?- В королевстве кривых зеркал, в палате номер шесть. Никакие материальные блага не могут компенсировать ощущения того, что в сумасшедшем доме находишься. С какими-то совершенно непонятными людьми.И наоборот: когда в Донецк приезжаешь, то даже по сравнению с Петербургом и Москвой, здесь чувствуешь себя...вот ловлю себя на мысли, что здесь я больше дома, чем даже в Петербурге.- Но ведь переезд наверняка скажется на карьере…- Карьера – это не самоцель. Да…прежде всего нужно оставаться человеком. Как можно выходить на сцену, если у тебя, грубо говоря, совесть не на месте, и ты предаешь свой народ, свою Родину? Я не знаю.Мне кажется, что все будет хорошо. Я отказалась от менеджмента, отказалась от всего этого и слава Богу. Да, концертов стало меньше, но постепенно это меняется, формируются какие-то планы и так далее. Немножечко нужно заново все это делать, но я уверена, что все будет. Главное – я дома. Главное – чувствую, что нахожусь в правильное время и в правильном месте.- Вы говорили о пропаганде в Европе. Почему на многих русских она повлияла, а на вас – нет?- Если бы я знала. Даже сейчас я мониторю ситуацию, читаю новости разных сторон. Просто для того, чтобы сопоставить, чтобы чувствовать… не столько контроль, сколько ситуацию в целом. То есть меня интересуют разные точки зрения.Складывается впечатление, что люди, на которых действительно влияет пропаганда, находятся в эдаком вакууме, информационном пузыре. Им кажется, что, кроме этого, ничего больше не существует. Возможно у них просто нет времени, чтобы изучить какие-то противоположные точки зрения, а возможно, что они просто идиоты.- Как окружение приняло ваше решение? Что говорили об этом друзья и родственники?- С родственниками, слава Богу, все хорошо. У нас нет разногласий по этому поводу. А вот с окружением – да-а-а! У меня где-то процентов восемьдесят-девяносто окружения отвалилось. Я не хочу и не могу общаться с ними. Во всяком случае пока. Думаю, что пройдет время и я немножко изменю точку зрения, но пока говорить с ними не хочется и подозреваю, что это взаимно.Кто-то уехал из России, кто-то остался. Кто-то отмалчивается, а кто-то вовсе даже не молчит. Тем не менее, выходят на сцену, играют концерты. Не хочу даже комментировать это безобразие.Зато у меня появился другой круг общения, который гораздо ближе, в котором чувствую себя хорошо, могу говорить искренне, говорить то, что думаю. А не то, что… вот эта вот вся светская тусовка, светское общество. Когда говоришь одно, думаешь – другое, а делаешь вообще что-то третье. Играешь в какую-то непонятную политику – мир высокой культуры. Так что я, наоборот, довольна. А с предыдущим кругом общения – конечно жалко. И вообще думаешь: "Господи, сколько лет! Сколько лет я общалась с каким-то говном!" Ну что ж – таков путь!- И вот вы в Донецке. Впервые?- Нет, впервые была в ноябре.- Каково это было? Донецк и после Москвы способен шокировать, а после Европы ведь совсем другая реальность?- Поскольку я оставалась в информационной повестке, регулярно мониторила и за всем следила, у меня вообще не было этого вот чувства, что "вау, здесь какая-то другая планета". Было впечатление, что я приехала домой. Даже несмотря на то, что в ноябре мы ездили и в Мариуполь, который был куда менее отстроенным, чем сейчас. Не было шока. Все было понятно и очень естественно.В Донецке мне чувствуется лучше, чем в Петербурге. Отсюда очень не хочется уезжать. Приезжаешь в Петербург – нужно принять эту реальность. Это сложно. Сложно видеть людей, которые ну явно думают иначе до сих пор. Отходняк такой наступает и все время скучаешь, хочешь вернуться.Я рада, что нам наконец-то удалось выбраться, потому что после ноября у меня была всего одна поездка, но на Запорожское направление.- Какова цель поездки?- В ноябре мы приехали с моим большим другом Петром Лундстремом. Он, кстати, тоже учился у Захара Ефимовича Брона. Так вот! Мы тогда привезли гуманитарку, снимали фильм для НТВ "Когда придет весна". Он, кстати, уже вышел. Его можно посмотреть.Сейчас приехали с другим моим большим другом, замечательным писателем Александром Пелевиным, который пишет и прозу, и замечательные стихи, и к тому же гуманитарку собирает.Я тоже собираю, но не вместе с ним. У нас есть свой закрытый чат-канал, мы регулярно из Петербурга отправляем гуманитарную помощь.А так мы будем читать стихи, играть на скрипке. Уже провели несколько хороших мероприятий, в том числе два мастер-класса в Мариуполе. Один – в Сартане, другой – непосредственно в Мариуполе, в специальной музыкальной школе.Саша выступал в молодежной библиотеке Донецка и тоже на мастер-классах. Кроме того мы собираемся выступить перед нашими бойцами.- Есть ли разница между выступлениями здесь и в том же Петербурге? Аудитория отличается?- Отличается! Здесь все чувствуется гораздо сильнее, чем в большой России. Про Европу я уже не говорю. Когда жизнь ценится настолько сильно, когда идет внутреннее… здесь ведь очень сильно чувствуется жизнь. Это чувствуется в энергетике. Будь то бойцы или медики, будь то мирные жители. То есть объединение и единение этих энергетик, когда выступаешь, здесь ощущается гораздо острее.- Нередко приходилось слышать от артистов, что бойцы – это абсолютно особенная аудитория.- Нужно видеть эти глаза! У бойцов очень напряженный график, им, например, нужен шоколад. Мне в разных батальонах бойцы дарили шоколадки. Я их даже не съела, я их храню. Это надежда, это жизнь, это осознание того, что они на фоне смертей, на фоне ужаса войны прикасаются к культуре, к прекрасному.Когда ты на сцене, ты не сам по себе. Ты в любом случае со своим слушателем. И это объединение, единение в такой клубок энергетический превращается, который возможен только здесь.Даже на филармонических сценах немножко все иначе. Здесь, когда и я знаю, что этот день для них может оказаться последним, и они это знают, и все как в последний раз, конечно же, ощущается все абсолютно непередаваемо.- Это морально тяжело?- Да, это морально тяжело. С одной стороны, ты полностью себя отдаешь, отдаешься. С другой стороны, ты приобретаешь эту вот энергию взамен. Потом начинаешь скучать по этому. Вот, что для меня очень сложно. То есть такое впечатление, что ты на это подсаживаешься и уже не можешь иначе.- Переживали? Город регулярно обстреливают. Расположения – тем более.- Мы все ходим под Богом, а прилететь, как мы знаем, может в любое место. Даже в центр Петербурга. Чему быть, того не миновать.- В заключение предлагаю вернуться к теме культуры. Вы говорили о тех, кто продолжает выходить на сцену, так сказать, с фигой в кармане. Другие утверждают, что уровень российской культуры нынче растет быстрее, чем бамбук. Что же там происходит с нашей культурой на самом деле?- Знаешь, с писателями все-таки немножко проще, поскольку это слова. Это их мироощущение, которое в любом случае передается через тексты. В других музыкальных направлениях, будь то песня, смысл тоже идет через слова. А вот в классической музыке ты можешь иметь какую-то совершенно иную точку зрения и держать фигу в кармане, но все равно выходить на сцену.Мне очень больно из-за каких-то музыкантов в классической сфере, музыке, которые до сих пор достаточно успешные, но для них все осталось также, как было перед 24 февраля.Но популярность безусловно начала и у нас вырисовываться. Мне просто хотелось бы, чтобы…прошло уже столько времени, что давно пора понять, что же в действительности происходит. Прогресс идет. Мне лишь хотелось бы, чтобы он шел чуточку быстрее.- Каковы ваши планы на ближайшее будущее?- Скорее всего буду выступать на рок-фестивале в Петербурге, в начале сентября. Посмотрим, как это будет. Еще очень сдружились с рок-группой "Джанго", с Лешей, с Игорем. Вот они недавно приезжали в Петербург, и мы здорово провели время. Потом открытие сезона в филармонии, в конце сентября.Также у меня набирается класс учеников. Буду преподавать. С сентября уже буду официально трудоустроена в Петербурге. Ну а так, естественно, продолжу заниматься и гуманитарной помощью, и, надеюсь, что такого большого перерыва между моими поездками сюда больше не случится.
https://ukraina.ru/20230714/1048005972.html
https://ukraina.ru/20221210/1041667417.html
https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, донбасс, скрипачи, донецк, культура, сво, запад, россия, европа, русские, мариуполь, концерты, новые регионы
Интервью, Донбасс, скрипачи, Донецк, культура, СВО, Запад, Россия, Европа, русские, Мариуполь, концерты, Новые регионы

Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть

11:57 22.07.2023 (обновлено: 11:59 22.07.2023)
 
© Игорь ГомольскийМарианна Васильева интервью
Марианна Васильева интервью
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О том, зачем менять карьеру в Европе на гуманитарные поездки в Донецк, а также о культуре с фигой в кармане, концертах для солдат и тоске по Донбассу изданию Украина.ру рассказала скрипачка Марианна Васильева
- Марианна Борисовна, коллеги говорят о вас, как о выдающейся скрипачке, которая отринула "прекрасное далеко" и вернулась на Родину после начала СВО. Не врут?
- Так уж получилось, что карьера моя, по большей части, сложилась на Западе, в Европе. Я там жила, училась, совмещала, естественно, с консерваторией в Петербурге. Но училась и в Вене, и в Кельне, и в Мадриде.
Так сложилось, к сожалению, что в какой-то момент очень хорошие педагоги, которые должны бы остаться в России, по известным причинам оказались за рубежом. Потому пришлось ехать и добывать знания.
Мне посчастливилось учиться у замечательнейшего профессора Захара Ефимовича Брона, народного артиста России. Ну вот я училась у него в Кельне, в Мадриде. Потом какое-то время была его ассистентом в Швейцарии. У него прекрасная академия в городе Интерлакен.
Да, были победы на международных конкурсах, таких…достаточно престижных. Был хороший менеджмент, были концерты. Хотя я, безусловно, приезжала с концертами домой и никогда не чувствовала, что куда-то переехала. Я понимала, что какую-то часть жизни провожу за рубежом, но чувство дома никуда не исчезло.
Я постоянно следила за ситуацией в мире и видела, что происходит. Особенно хорошо это было видно в Европе. Им стали конкретно промывать мозги эдак с 2014 года. И я начала понимать, к чему все идет. Хотя началось это раньше, но в 2014 пошла уже яростная пропаганда и мозги у людей поплыли.
Александр Пелевин интервью
14 июля, 15:26Культура
Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в ДонецкО настоящем и будущем российской культуры, утраченном и обретенном, а также о любви к дончанам, творческих планах и жизни в целом изданию Украина.ру рассказал писатель, поэт и публицист Александр Пелевин
Это было не так сильно заметно в России. Приезжаешь домой и вроде еще ничего. А в Европе…такое впечатление, будто каким-то условным швейцарцам больше делать нечего, кроме как обсуждать условно "Пусси Райот". Будто своих проблем недостаточно. А потом случилось 24 февраля 2022 года.
Помню, что в ту ночь не спала. Петя Лундстрем написал мне, когда все это началось: "все, началась война". А я ответила: "какой кошмар, слава богу". Я ведь понимала, что это дает хоть какую-то надежду на завершение конфликта. Потому, что раньше этой надежды в принципе не было.
И четвертого сентября 2022 года мне удалось наконец, изобретя велосипед, выехать в Россию. У меня были чемодан весом в двадцать килограммов, сумка и скрипка. Вот так я вернулась домой. Надеюсь, что уже навсегда.
- А зачем вернулась? Разве в Европе не комфортнее?
- Ну что значит комфорт? Ну да, у меня там, допустим, большой дом был, сад, я не знаю, двести-триста метров. Но дело-то не в этом. Дело в том, как ты себя ощущаешь.
- И как же?
- В королевстве кривых зеркал, в палате номер шесть. Никакие материальные блага не могут компенсировать ощущения того, что в сумасшедшем доме находишься. С какими-то совершенно непонятными людьми.
И наоборот: когда в Донецк приезжаешь, то даже по сравнению с Петербургом и Москвой, здесь чувствуешь себя...вот ловлю себя на мысли, что здесь я больше дома, чем даже в Петербурге.
- Но ведь переезд наверняка скажется на карьере…
- Карьера – это не самоцель. Да…прежде всего нужно оставаться человеком. Как можно выходить на сцену, если у тебя, грубо говоря, совесть не на месте, и ты предаешь свой народ, свою Родину? Я не знаю.
Мне кажется, что все будет хорошо. Я отказалась от менеджмента, отказалась от всего этого и слава Богу. Да, концертов стало меньше, но постепенно это меняется, формируются какие-то планы и так далее. Немножечко нужно заново все это делать, но я уверена, что все будет. Главное – я дома. Главное – чувствую, что нахожусь в правильное время и в правильном месте.
- Вы говорили о пропаганде в Европе. Почему на многих русских она повлияла, а на вас – нет?
- Если бы я знала. Даже сейчас я мониторю ситуацию, читаю новости разных сторон. Просто для того, чтобы сопоставить, чтобы чувствовать… не столько контроль, сколько ситуацию в целом. То есть меня интересуют разные точки зрения.
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10 декабря 2022, 10:35
Александр Парецкий: Каждый погибший – невосполнимая утрата для нашего музыкального коллектива
Складывается впечатление, что люди, на которых действительно влияет пропаганда, находятся в эдаком вакууме, информационном пузыре. Им кажется, что, кроме этого, ничего больше не существует. Возможно у них просто нет времени, чтобы изучить какие-то противоположные точки зрения, а возможно, что они просто идиоты.
- Как окружение приняло ваше решение? Что говорили об этом друзья и родственники?
- С родственниками, слава Богу, все хорошо. У нас нет разногласий по этому поводу. А вот с окружением – да-а-а! У меня где-то процентов восемьдесят-девяносто окружения отвалилось. Я не хочу и не могу общаться с ними. Во всяком случае пока. Думаю, что пройдет время и я немножко изменю точку зрения, но пока говорить с ними не хочется и подозреваю, что это взаимно.
Кто-то уехал из России, кто-то остался. Кто-то отмалчивается, а кто-то вовсе даже не молчит. Тем не менее, выходят на сцену, играют концерты. Не хочу даже комментировать это безобразие.
Зато у меня появился другой круг общения, который гораздо ближе, в котором чувствую себя хорошо, могу говорить искренне, говорить то, что думаю. А не то, что… вот эта вот вся светская тусовка, светское общество. Когда говоришь одно, думаешь – другое, а делаешь вообще что-то третье. Играешь в какую-то непонятную политику – мир высокой культуры. Так что я, наоборот, довольна. А с предыдущим кругом общения – конечно жалко. И вообще думаешь: "Господи, сколько лет! Сколько лет я общалась с каким-то говном!" Ну что ж – таков путь!
- И вот вы в Донецке. Впервые?
- Нет, впервые была в ноябре.
- Каково это было? Донецк и после Москвы способен шокировать, а после Европы ведь совсем другая реальность?
- Поскольку я оставалась в информационной повестке, регулярно мониторила и за всем следила, у меня вообще не было этого вот чувства, что "вау, здесь какая-то другая планета". Было впечатление, что я приехала домой. Даже несмотря на то, что в ноябре мы ездили и в Мариуполь, который был куда менее отстроенным, чем сейчас. Не было шока. Все было понятно и очень естественно.
В Донецке мне чувствуется лучше, чем в Петербурге. Отсюда очень не хочется уезжать. Приезжаешь в Петербург – нужно принять эту реальность. Это сложно. Сложно видеть людей, которые ну явно думают иначе до сих пор. Отходняк такой наступает и все время скучаешь, хочешь вернуться.
Я рада, что нам наконец-то удалось выбраться, потому что после ноября у меня была всего одна поездка, но на Запорожское направление.
- Какова цель поездки?
- В ноябре мы приехали с моим большим другом Петром Лундстремом. Он, кстати, тоже учился у Захара Ефимовича Брона. Так вот! Мы тогда привезли гуманитарку, снимали фильм для НТВ "Когда придет весна". Он, кстати, уже вышел. Его можно посмотреть.
Пётр Лундстрем интервью
20 августа 2022, 06:55
Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
Сейчас приехали с другим моим большим другом, замечательным писателем Александром Пелевиным, который пишет и прозу, и замечательные стихи, и к тому же гуманитарку собирает.
Я тоже собираю, но не вместе с ним. У нас есть свой закрытый чат-канал, мы регулярно из Петербурга отправляем гуманитарную помощь.
А так мы будем читать стихи, играть на скрипке. Уже провели несколько хороших мероприятий, в том числе два мастер-класса в Мариуполе. Один – в Сартане, другой – непосредственно в Мариуполе, в специальной музыкальной школе.
Саша выступал в молодежной библиотеке Донецка и тоже на мастер-классах. Кроме того мы собираемся выступить перед нашими бойцами.
- Есть ли разница между выступлениями здесь и в том же Петербурге? Аудитория отличается?
- Отличается! Здесь все чувствуется гораздо сильнее, чем в большой России. Про Европу я уже не говорю. Когда жизнь ценится настолько сильно, когда идет внутреннее… здесь ведь очень сильно чувствуется жизнь. Это чувствуется в энергетике. Будь то бойцы или медики, будь то мирные жители. То есть объединение и единение этих энергетик, когда выступаешь, здесь ощущается гораздо острее.
- Нередко приходилось слышать от артистов, что бойцы – это абсолютно особенная аудитория.
- Нужно видеть эти глаза! У бойцов очень напряженный график, им, например, нужен шоколад. Мне в разных батальонах бойцы дарили шоколадки. Я их даже не съела, я их храню. Это надежда, это жизнь, это осознание того, что они на фоне смертей, на фоне ужаса войны прикасаются к культуре, к прекрасному.
Когда ты на сцене, ты не сам по себе. Ты в любом случае со своим слушателем. И это объединение, единение в такой клубок энергетический превращается, который возможен только здесь.
Даже на филармонических сценах немножко все иначе. Здесь, когда и я знаю, что этот день для них может оказаться последним, и они это знают, и все как в последний раз, конечно же, ощущается все абсолютно непередаваемо.
- Это морально тяжело?
- Да, это морально тяжело. С одной стороны, ты полностью себя отдаешь, отдаешься. С другой стороны, ты приобретаешь эту вот энергию взамен. Потом начинаешь скучать по этому. Вот, что для меня очень сложно. То есть такое впечатление, что ты на это подсаживаешься и уже не можешь иначе.
- Переживали? Город регулярно обстреливают. Расположения – тем более.
- Мы все ходим под Богом, а прилететь, как мы знаем, может в любое место. Даже в центр Петербурга. Чему быть, того не миновать.
- В заключение предлагаю вернуться к теме культуры. Вы говорили о тех, кто продолжает выходить на сцену, так сказать, с фигой в кармане. Другие утверждают, что уровень российской культуры нынче растет быстрее, чем бамбук. Что же там происходит с нашей культурой на самом деле?
- Знаешь, с писателями все-таки немножко проще, поскольку это слова. Это их мироощущение, которое в любом случае передается через тексты. В других музыкальных направлениях, будь то песня, смысл тоже идет через слова. А вот в классической музыке ты можешь иметь какую-то совершенно иную точку зрения и держать фигу в кармане, но все равно выходить на сцену.
Мне очень больно из-за каких-то музыкантов в классической сфере, музыке, которые до сих пор достаточно успешные, но для них все осталось также, как было перед 24 февраля.
Но популярность безусловно начала и у нас вырисовываться. Мне просто хотелось бы, чтобы…прошло уже столько времени, что давно пора понять, что же в действительности происходит. Прогресс идет. Мне лишь хотелось бы, чтобы он шел чуточку быстрее.
Наталья Волкова интервью - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 08:40
Наталья Волкова: Мы в театре поняли, что война — новая реальность, в которой приходится жить
- Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
- Скорее всего буду выступать на рок-фестивале в Петербурге, в начале сентября. Посмотрим, как это будет. Еще очень сдружились с рок-группой "Джанго", с Лешей, с Игорем. Вот они недавно приезжали в Петербург, и мы здорово провели время. Потом открытие сезона в филармонии, в конце сентября.
Также у меня набирается класс учеников. Буду преподавать. С сентября уже буду официально трудоустроена в Петербурге. Ну а так, естественно, продолжу заниматься и гуманитарной помощью, и, надеюсь, что такого большого перерыва между моими поездками сюда больше не случится.
 
ИнтервьюДонбассскрипачиДонецккультураСВОЗападРоссияЕвропарусскиеМариупольконцертыНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
11:15Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада
10:56Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
10:43Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
10:28Бесславный конец украинского наступления
10:10"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
09:24Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
09:23Джорджио Бьянчи о судьбе донецкой балерины, снайперах на Майдане и будущем Украины
08:51Джорджио Бьянчи о судьбе донецкого балета, снайперах на Майдане и будущем Украины (итальянская версия)
08:00Рождение Войска польского
08:00Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
07:50Не все люди мерзавцы. Януш Корчак
07:48Мир "Великого кольца": теория инферно
07:46Военный летчик Дмитрий Дрозденко: Американские неженки F-16 не выдержат суровых условий СВО
07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
07:19Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса
06:00Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
05:00Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
Лента новостейМолния