https://ukraina.ru/20230721/1048178249.html

Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой

Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой - 21.07.2023 Украина.ру

Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой

Сенатор РФ Андрей Клишас выступил против инициативы в принципе лишать граждан России по рождению гражданства. Об этом Клишас 21 июля написал в телеграм-канале

2023-07-21T18:44

2023-07-21T18:44

2023-07-21T18:44

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Сенатор Андрей Клишас предложил политикам, которые внесли в Госдуму России законопроект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии, задуматься. По его словам, законопроект противоречит Конституции России и основам конституционного строя государства, и эта законодательная инициатива сомнительна. "Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", - написал Клишас в телеграм-канале. Клишас привел статью 6 Конституции РФ, третьим пунктом которой запрещено лишать граждан России гражданства или права изменить его. Поправки к закону "О гражданстве РФ" 21 июля внесли в Госдуму России сенаторы: Сенаторы указали на законную возможность лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к экстремизму или дезертирство. По их мнению, эту норму следует распространить на граждан России по рождению. "Проектом федерального закона предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации", - пишут сенаторы в пояснительной записке. Реализация законопроекта, по мнению сенаторов, "позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом".

https://ukraina.ru/20230719/1048111440.html

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новости, сенаторы, законопроект, гражданство, российское гражданство, россия