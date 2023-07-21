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Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой - 21.07.2023 Украина.ру
Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
Сенатор РФ Андрей Клишас выступил против инициативы в принципе лишать граждан России по рождению гражданства. Об этом Клишас 21 июля написал в телеграм-канале
2023-07-21T18:44
2023-07-21T18:44
2023-07-21T18:44
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законопроект
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Сенатор Андрей Клишас предложил политикам, которые внесли в Госдуму России законопроект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии, задуматься. По его словам, законопроект противоречит Конституции России и основам конституционного строя государства, и эта законодательная инициатива сомнительна. "Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", - написал Клишас в телеграм-канале. Клишас привел статью 6 Конституции РФ, третьим пунктом которой запрещено лишать граждан России гражданства или права изменить его. Поправки к закону "О гражданстве РФ" 21 июля внесли в Госдуму России сенаторы: Сенаторы указали на законную возможность лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к экстремизму или дезертирство. По их мнению, эту норму следует распространить на граждан России по рождению. "Проектом федерального закона предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации", - пишут сенаторы в пояснительной записке. Реализация законопроекта, по мнению сенаторов, "позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом".
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Украина.ру
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новости, сенаторы, законопроект, гражданство, российское гражданство, россия
Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
Сенатор РФ Андрей Клишас выступил против инициативы в принципе лишать граждан России по рождению гражданства. Об этом Клишас 21 июля написал в телеграм-канале
Сенатор Андрей Клишас предложил политикам, которые внесли в Госдуму России законопроект
о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии, задуматься. По его словам, законопроект противоречит Конституции России и основам конституционного строя государства, и эта законодательная инициатива сомнительна.
"Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", - написал Клишас в телеграм-канале.
Клишас привел статью 6 Конституции РФ, третьим пунктом которой запрещено лишать граждан России гражданства или права изменить его.
Поправки к закону "О гражданстве РФ" 21 июля внесли в Госдуму России сенаторы:
—Сергей Цеков - сенатор от Республики Крым,
—Екатерина Алатбаева - Севастополь,
—Ольга Бас - Луганская Народная Республика,
—Сергей Колбин - Севастополь.
Сенаторы указали на законную возможность лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к экстремизму или дезертирство. По их мнению, эту норму следует распространить на граждан России по рождению.
"Проектом федерального закона предлагается распространить в указанных случаях прекращение гражданства в том числе и на лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации", - пишут сенаторы в пояснительной записке.
Реализация законопроекта, по мнению сенаторов, "позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом".