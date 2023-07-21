https://ukraina.ru/20230721/1048177986.html
Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт
Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт - 21.07.2023 Украина.ру
Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт
Россия подтвердила гарантии Белоруссии и готовность защищать Союзное государство. Такое мнение журналистам белорусского информагентства БЕЛТА высказал доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Бузин
2023-07-21T17:44
2023-07-21T17:44
2023-07-21T17:44
новости
владимир путин
белоруссия
агрессия
польша
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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность защищать Союзной государство России и Белоруссии, заявил Николай Бузин. Так эксперт прокомментировал заявление Путина об ответе на возможную агрессию. "Взаимодействие России и Беларуси настолько тесное и плодотворное для обоих государств, что российское руководство четко понимает: дальше отступать некуда, и Беларусь - тот партнер, который готов в любой момент поддержать. И Россия отвечает Беларуси аналогичным образом. Это подтверждение гарантий, данных Россией в отношении Беларуси, и готовности защищать Союзное государство в случае продолжения эскалации на данном направлении", - сказал Бузин. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны. На возможную агрессию Россия будет отвечать "всеми имеющимися средствами".
https://ukraina.ru/20230721/1048165739.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, белоруссия, агрессия, польша
Новости, Владимир Путин, Белоруссия, агрессия, Польша
Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт
Россия подтвердила гарантии Белоруссии и готовность защищать Союзное государство. Такое мнение журналистам белорусского информагентства БЕЛТА высказал доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Бузин
Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность защищать Союзной государство России и Белоруссии, заявил Николай Бузин. Так эксперт прокомментировал заявление Путина об ответе на возможную агрессию.
"Взаимодействие России и Беларуси настолько тесное и плодотворное для обоих государств, что российское руководство четко понимает: дальше отступать некуда, и Беларусь - тот партнер, который готов в любой момент поддержать. И Россия отвечает Беларуси аналогичным образом. Это подтверждение гарантий, данных Россией в отношении Беларуси, и готовности защищать Союзное государство в случае продолжения эскалации на данном направлении", - сказал Бузин.
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны. На возможную агрессию Россия будет отвечать "всеми имеющимися средствами".