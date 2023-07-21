https://ukraina.ru/20230721/1048177986.html

Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт

Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт - 21.07.2023 Украина.ру

Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт

Россия подтвердила гарантии Белоруссии и готовность защищать Союзное государство. Такое мнение журналистам белорусского информагентства БЕЛТА высказал доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Бузин

2023-07-21T17:44

2023-07-21T17:44

2023-07-21T17:44

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владимир путин

белоруссия

агрессия

польша

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность защищать Союзной государство России и Белоруссии, заявил Николай Бузин. Так эксперт прокомментировал заявление Путина об ответе на возможную агрессию. "Взаимодействие России и Беларуси настолько тесное и плодотворное для обоих государств, что российское руководство четко понимает: дальше отступать некуда, и Беларусь - тот партнер, который готов в любой момент поддержать. И Россия отвечает Беларуси аналогичным образом. Это подтверждение гарантий, данных Россией в отношении Беларуси, и готовности защищать Союзное государство в случае продолжения эскалации на данном направлении", - сказал Бузин. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны. На возможную агрессию Россия будет отвечать "всеми имеющимися средствами".

https://ukraina.ru/20230721/1048165739.html

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новости, владимир путин, белоруссия, агрессия, польша