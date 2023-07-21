https://ukraina.ru/20230721/1048177677.html

Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля

Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру

Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля

В украинских городах в течение дня раздавались взрывы. Президент РФ Владимир Путин предупредил Польшу и сделал заявление по спецоперации. В Москве задержали Игоря Гиркина (Стрелкова)

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

эксклюзив

итоги

украина

владимир путин

спецоперация

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удары

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"Режим в Киеве готов пойти на все"Президент РФ Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он сделал несколько заявлений, касающихся Украины и хода СВО.Путин назвал петлюровцев предшественниками сегодняшних украинских властей, которые снова готовы продать свою страну."Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - отметил президент России.Путин рассказал об украино-польско-литовском военном формировании, которое формируется для участия в боевых действиях. По его словам, это делается Варшавой для последующей оккупации части украинской территории."Появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения: то есть речь идет не о каком-то сборище наемников, их достаточно там, и они уничтожаются, а именно регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал он.Российский президент отметил, что мнение простых украинцев о происходящем в стране медленно, но все-таки меняется.Что касается украинского контрнаступление, то Путин охарактеризовал его как "самоубийственное". Противник несет огромные потери – десятки тысяч человек, пополнять ВСУ мобилизованными становится все труднее, отметил он."При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - заявил Путин.Запад еще может поставить дополнительное вооружение, это наносит российской армии определенный ущерб и затягивает конфликт, при этом склады стран НАТО, в том числе в той части, которая касается еще советского оружия, истощены, отметил он.Удары по УкраинеВ ночь на 21 июля в украинских городах вновь звучала воздушная тревога и гремели взрывы. По информации Минобороны РФ, удары наносились по объектам, где готовились теракты против России.Отмечается, что все цели были поражены, цель удара достигнута.Начиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе и Николаеву. Целью атак являлась военная и промышленная инфраструктура, которая была задействована для подготовки терактов против России с использованием морских дронов. В российском Минобороны эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.Воздушная тревога на Украине, в том числе на западе страны, звучала и днем. По данным украинских властей, было зафиксировано несколько прилетов.Так, глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о поражении "важного" объекта в Белгород-Днестровском районе.Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Николаевской областях.Задержание СтрелковаВ Москве был задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. СМИ сообщили, что задержание произошло в его квартире сотрудниками Следственного комитета. Факт задержания подтвердила жена Стрелкова и его адвокат."Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - приводит РИА Новости слова адвоката Александра Молохова.Телеграм-каналы полагают, что задержание Стрелкова может быть связано с заявлением, которое на него написал бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский.В комментарии местному изданию "Яринформ" он рассказал, что является хирургом в ЧВК "Вагнер" и что четыре дня назад написал на Стрелкова заявление.Петровский не знает, по его ли заявлению задержали Стрелкова, но надеется, что это именно он дал ход этому делу.Позднее в СМИ появились кадры из Мещанского суда столицы, где бывшему министру обороны ДНР избирают меру пресечения. Следствие вменяет ему публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение вплоть до 5 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230721/1048173950.html

https://ukraina.ru/20230721/1048171486.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, итоги, украина, владимир путин, спецоперация, сво, стрелков, одесса, удары