https://ukraina.ru/20230721/1048177677.html
Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля
Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру
Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля
В украинских городах в течение дня раздавались взрывы. Президент РФ Владимир Путин предупредил Польшу и сделал заявление по спецоперации. В Москве задержали Игоря Гиркина (Стрелкова)
2023-07-21T17:43
2023-07-21T17:43
2023-07-21T17:43
эксклюзив
итоги
украина
владимир путин
спецоперация
сво
стрелков
одесса
удары
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"Режим в Киеве готов пойти на все"Президент РФ Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он сделал несколько заявлений, касающихся Украины и хода СВО.Путин назвал петлюровцев предшественниками сегодняшних украинских властей, которые снова готовы продать свою страну."Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - отметил президент России.Путин рассказал об украино-польско-литовском военном формировании, которое формируется для участия в боевых действиях. По его словам, это делается Варшавой для последующей оккупации части украинской территории."Появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения: то есть речь идет не о каком-то сборище наемников, их достаточно там, и они уничтожаются, а именно регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал он.Российский президент отметил, что мнение простых украинцев о происходящем в стране медленно, но все-таки меняется.Что касается украинского контрнаступление, то Путин охарактеризовал его как "самоубийственное". Противник несет огромные потери – десятки тысяч человек, пополнять ВСУ мобилизованными становится все труднее, отметил он."При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - заявил Путин.Запад еще может поставить дополнительное вооружение, это наносит российской армии определенный ущерб и затягивает конфликт, при этом склады стран НАТО, в том числе в той части, которая касается еще советского оружия, истощены, отметил он.Удары по УкраинеВ ночь на 21 июля в украинских городах вновь звучала воздушная тревога и гремели взрывы. По информации Минобороны РФ, удары наносились по объектам, где готовились теракты против России.Отмечается, что все цели были поражены, цель удара достигнута.Начиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе и Николаеву. Целью атак являлась военная и промышленная инфраструктура, которая была задействована для подготовки терактов против России с использованием морских дронов. В российском Минобороны эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.Воздушная тревога на Украине, в том числе на западе страны, звучала и днем. По данным украинских властей, было зафиксировано несколько прилетов.Так, глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о поражении "важного" объекта в Белгород-Днестровском районе.Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Николаевской областях.Задержание СтрелковаВ Москве был задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. СМИ сообщили, что задержание произошло в его квартире сотрудниками Следственного комитета. Факт задержания подтвердила жена Стрелкова и его адвокат."Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - приводит РИА Новости слова адвоката Александра Молохова.Телеграм-каналы полагают, что задержание Стрелкова может быть связано с заявлением, которое на него написал бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский.В комментарии местному изданию "Яринформ" он рассказал, что является хирургом в ЧВК "Вагнер" и что четыре дня назад написал на Стрелкова заявление.Петровский не знает, по его ли заявлению задержали Стрелкова, но надеется, что это именно он дал ход этому делу.Позднее в СМИ появились кадры из Мещанского суда столицы, где бывшему министру обороны ДНР избирают меру пресечения. Следствие вменяет ему публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение вплоть до 5 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230721/1048173950.html
https://ukraina.ru/20230721/1048171486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, итоги, украина, владимир путин, спецоперация, сво, стрелков, одесса, удары
Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля
В украинских городах в течение дня раздавались взрывы. Президент РФ Владимир Путин предупредил Польшу и сделал заявление по спецоперации. В Москве задержали Игоря Гиркина (Стрелкова)
"Режим в Киеве готов пойти на все"
Президент РФ Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого он сделал несколько заявлений, касающихся Украины и хода СВО.
"Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землей", - сказал глава российского государства.
Путин назвал петлюровцев предшественниками сегодняшних украинских властей, которые снова готовы продать свою страну.
"Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - отметил президент России.
Путин рассказал об украино-польско-литовском военном формировании, которое формируется для участия в боевых действиях. По его словам, это делается Варшавой для последующей оккупации части украинской территории.
"Появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения: то есть речь идет не о каком-то сборище наемников, их достаточно там, и они уничтожаются, а именно регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал он.
Российский президент отметил, что мнение простых украинцев о происходящем в стране медленно, но все-таки меняется.
"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: "Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие"? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется", - заявил Путин, добавив, что европейцы понимают, что поддержка Украины – это тупик и обслуживание отнюдь не европейских интересов.
Что касается украинского контрнаступление, то Путин охарактеризовал его как "самоубийственное". Противник несет огромные потери – десятки тысяч человек, пополнять ВСУ мобилизованными становится все труднее, отметил он.
"При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - заявил Путин.
Запад еще может поставить дополнительное вооружение, это наносит российской армии определенный ущерб и затягивает конфликт, при этом склады стран НАТО, в том числе в той части, которая касается еще советского оружия, истощены, отметил он.
В ночь на 21 июля в украинских городах вновь звучала воздушная тревога и гремели взрывы. По информации Минобороны РФ, удары наносились по объектам, где готовились теракты против России.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что все цели были поражены, цель удара достигнута.
Начиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе и Николаеву. Целью атак являлась военная и промышленная инфраструктура, которая была задействована для подготовки терактов против России с использованием морских дронов. В российском Минобороны эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.
Воздушная тревога на Украине, в том числе на западе страны, звучала и днем. По данным украинских властей, было зафиксировано несколько прилетов.
Так, глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о поражении "важного" объекта в Белгород-Днестровском районе.
"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - сказал он.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Николаевской областях.
В Москве был задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. СМИ сообщили, что задержание произошло в его квартире сотрудниками Следственного комитета. Факт задержания подтвердила жена Стрелкова и его адвокат.
"Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.)", - приводит РИА Новости слова адвоката Александра Молохова.
Телеграм-каналы полагают, что задержание Стрелкова может быть связано с заявлением, которое на него написал бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский.
В комментарии местному изданию "Яринформ" он рассказал, что является хирургом в ЧВК "Вагнер" и что четыре дня назад написал на Стрелкова заявление.
"[Стрелков] собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление", - сказал он.
Петровский не знает, по его ли заявлению задержали Стрелкова, но надеется, что это именно он дал ход этому делу.
Позднее в СМИ появились кадры из Мещанского суда столицы, где бывшему министру обороны ДНР избирают меру пресечения. Следствие вменяет ему публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение вплоть до 5 лет лишения свободы.