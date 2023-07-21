Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну - 21.07.2023 Украина.ру
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Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну
Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну - 21.07.2023 Украина.ру
Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну
Правительство Украины приняло решение купить акционерное общество "СЕНС-БАНК" за одну гривну, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 21 июля
2023-07-21T17:32
2023-07-21T17:32
новости
украина
альфа-банк
михаил фридман
правительство
минфин
министерство финансов украины
санкции
банк
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Таким образом "СЕНС-БАНК" (бывший "Альфа-банк") становится государственным банком, а органом управления становится Минфин Украины.По состоянию на 21 апреля 2022 года владельцами банка являлись Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%).При этом Фридман и Авен с весны 2022 года находятся под санкциями Запада и Украины.Некоторые эксперты предположили, что именно это и стало поводом для национализации прибыльного банка. Альфа-банк Украина переименовали в Sense Bank в марте 2022 года — после начала СВО. Формально банк пытался дистанцироваться от связей с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, альфа-банк, михаил фридман, правительство, минфин, министерство финансов украины, санкции, банк
Новости, Украина, Альфа-банк, Михаил Фридман, правительство, Минфин, Министерство финансов Украины, санкции, банк

Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну

17:32 21.07.2023
 
© Фото : Julia Berezovska/ Press office NBUгривна
гривна - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Julia Berezovska/ Press office NBU
Читать в
Правительство Украины приняло решение купить акционерное общество "СЕНС-БАНК" за одну гривну, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 21 июля

"Государство в лице Министерства финансов приобретает у Фонда гарантирования вкладов физических лиц акции АО "СЕНС-БАНК" в полном объёме за одну гривну", - говорится в постановлении Кабмина.

Таким образом "СЕНС-БАНК" (бывший "Альфа-банк") становится государственным банком, а органом управления становится Минфин Украины.
По состоянию на 21 апреля 2022 года владельцами банка являлись Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%).
При этом Фридман и Авен с весны 2022 года находятся под санкциями Запада и Украины.
Некоторые эксперты предположили, что именно это и стало поводом для национализации прибыльного банка.
Альфа-банк Украина переименовали в Sense Bank в марте 2022 года — после начала СВО. Формально банк пытался дистанцироваться от связей с Россией.
Елена Зеленская
10 июля, 12:46
Куда опять едет Елена Зеленская? И кто она — кошелек президента или будущий президент УкраиныИз Англии — в Корею. Из Кореи — в Израиль. Из Израиля — в Европу. Только не на Украину! Таковы маршруты передвижений жены президента Украины Елена Зеленской
 
НовостиУкраинаАльфа-банкМихаил ФридманправительствоМинфинМинистерство финансов Украинысанкциибанк
 
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