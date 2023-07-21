https://ukraina.ru/20230721/1048175959.html

ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин

ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин - 21.07.2023 Украина.ру

ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин

Украина через морской путь отправила 32 млн тонн зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

2023-07-21T16:57

2023-07-21T16:57

2023-07-21T16:57

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Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Вершинин напомнил, что Россия поставила на экспорт 48 млн тонн пшеницы – 20% от мирового экспорта, а Украина 17 млн тонн – 5 % от мирового экспорта.Это даёт понимание того, сколько может поставить Россия, особенно если её не сдерживать санкциями, и сколько Украина, отметил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что понятно, что морской путь дешевле, но возможность идти через сухопутные маршруты есть, и эту возможность можно увеличивать.Дипломат подчеркнул, что нуждающиеся страны в ходе контактов с Россией, а также в ходе предстоящего саммита "Россия – Африка" получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства, в первую очередь в зерновых.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника. Правительства этих стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

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новости, россия, украина, ес, зарубежье, сергей вершинин, мид рф, зерно, зерновая сделка