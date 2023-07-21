https://ukraina.ru/20230721/1048175959.html
ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин
ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин - 21.07.2023 Украина.ру
ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин
Украина через морской путь отправила 32 млн тонн зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
2023-07-21T16:57
2023-07-21T16:57
2023-07-21T16:57
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Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Вершинин напомнил, что Россия поставила на экспорт 48 млн тонн пшеницы – 20% от мирового экспорта, а Украина 17 млн тонн – 5 % от мирового экспорта.Это даёт понимание того, сколько может поставить Россия, особенно если её не сдерживать санкциями, и сколько Украина, отметил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что понятно, что морской путь дешевле, но возможность идти через сухопутные маршруты есть, и эту возможность можно увеличивать.Дипломат подчеркнул, что нуждающиеся страны в ходе контактов с Россией, а также в ходе предстоящего саммита "Россия – Африка" получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства, в первую очередь в зерновых.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника. Правительства этих стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
https://ukraina.ru/20230720/1048141562.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, ес, зарубежье, сергей вершинин, мид рф, зерно, зерновая сделка
Новости, Россия, Украина, ЕС, Зарубежье, Сергей Вершинин, МИД РФ, зерно, зерновая сделка
ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин
Украина через морской путь отправила 32 млн тонн зерновых, примерно столько же через сухопутные "пути солидарности" в Европу. Но в Европе не стремятся развивать эти пути, боясь недовольства местных аграриев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Вершинин напомнил, что Россия поставила на экспорт 48 млн тонн пшеницы – 20% от мирового экспорта, а Украина 17 млн тонн – 5 % от мирового экспорта.
Это даёт понимание того, сколько может поставить Россия, особенно если её не сдерживать санкциями, и сколько Украина, отметил Вершинин.
"Через Черноморскую инициативу прошло 32 миллиона тонн зерновых с Украины, большую часть которых составила кормовая кукуруза. При этом, примерно такое же количество (около 30 млн тонн.) зерновых культур прошло через наземные дороги. Это то, что широко рекламируется в европейских столицах как "пути солидарности", - заявил Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что понятно, что морской путь дешевле, но возможность идти через сухопутные маршруты есть, и эту возможность можно увеличивать.
"По ряду восточноевропейских стран прошла волна недовольства, когда реально дешёвое украинское зерно, потому что с него сняты все тарифы и ограничения по политическим соображениям, пошло через эти страны и в эти страны, и, естественно, привело к недовольству местных производителей зерновых и операторов", добавил Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что нуждающиеся страны в ходе контактов с Россией, а также в ходе предстоящего саммита "Россия – Африка" получат необходимые заверения в том, что касается их потребности в продуктах сельского хозяйства, в первую очередь в зерновых.
Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.
Правительства этих стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.