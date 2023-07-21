Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру
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Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля
Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру
Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля
Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T16:48
2023-07-21T16:48
эксклюзив
украина
всу
контрнаступление
вс рф
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Время работает против ВСУАмериканский телеканал CNBC констатирует, что контрнаступление ВСУ оказалось более вялым, чем многие ожидали, а окно возможностей для прорыва российской обороны и взятия территорий под контроль, как предупреждают военные аналитики, может скоро закрыться."Контрнаступление должно было состоять из двух фаз. Задача первой – выявить слабые стороны России, а второй – непосредственное мощное продвижение вперёд. Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем планировали. Если эта первая фаза продлится слишком долго, у них останется недостаточно времени до ухудшения погоды. Риск того, что наступление может не сработать, со временем увеличивается", - говорит бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.Погода всегда была решающим фактором для Киева, отмечает специалист военной разведки Конрад Музыка. Украинская сторона неоднократно переносила начало контрнаступления, аргументируя тем, что слякоть не даёт технике пройти, и в итоге решили перенести его с весны на лето."Масштабы проблемы, стоящей перед Украиной, стали очевидны, когда начальный импульс контрнаступления, в ходе которого Украина отвоевала горстку оккупированных деревень на юге, по-видимому, иссяк", - говорится в сюжете CNBC.ВСУ продолжает терять бойцовФрэнсис Дион, который после 12 лет службы в Вооружённых силах Канады вступил в Интернациональный легион, чтобы воевать на стороне ВСУ, рассказал в эфире радиостанции Radio-Canada о ситуации в зоне боевых действий."Мы отвоёвываем позиции, но это трудно. Много раненых, много убитых", - признался наёмник.За службу Дион получал около $1 000 в месяц, но деньги приходилось тратить на покупку экипировки и оборудования ночного видения, а также ремонт транспортных средств.К лету 2024-го нужно заканчивать украинскую войну"До сих пор мы соблюдали все взятые на себя обязательства [по военной помощи Украине], но пришёл момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне. Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки. В следующем году в это время, надеюсь, мы не будем больше говорить о войне на Украине", - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa.Комментируя результаты зерновой сделки, которая по первоначальному плану должна была укрепить продовольственную безопасность бедных стран, политик сказал, что 95% украинского зерна идёт на экспорт вовсе не в Африку. Но когда страны континента испытывают нехватку зерна, то начинают его поиски в других местах, а это неизбежно провоцирует рост мировых цен. В результате Африке становится всё труднее покупать зерно. Кроме того, дестабилизация и без того испытывающих трудности регионов создаёт проблемы и для Европы.
https://ukraina.ru/20230720/1048141854.html
https://ukraina.ru/20230720/1048139141.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, контрнаступление, вс рф
Эксклюзив, Украина, ВСУ, контрнаступление, ВС РФ

Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля

16:48 21.07.2023
 
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
- РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AFP2023 / GENYA SAVILOV
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Время работает против ВСУ
Американский телеканал CNBC констатирует, что контрнаступление ВСУ оказалось более вялым, чем многие ожидали, а окно возможностей для прорыва российской обороны и взятия территорий под контроль, как предупреждают военные аналитики, может скоро закрыться.
"Контрнаступление должно было состоять из двух фаз. Задача первой – выявить слабые стороны России, а второй – непосредственное мощное продвижение вперёд. Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем планировали.
Если эта первая фаза продлится слишком долго, у них останется недостаточно времени до ухудшения погоды. Риск того, что наступление может не сработать, со временем увеличивается", - говорит бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.
Погода всегда была решающим фактором для Киева, отмечает специалист военной разведки Конрад Музыка. Украинская сторона неоднократно переносила начало контрнаступления, аргументируя тем, что слякоть не даёт технике пройти, и в итоге решили перенести его с весны на лето.
"Масштабы проблемы, стоящей перед Украиной, стали очевидны, когда начальный импульс контрнаступления, в ходе которого Украина отвоевала горстку оккупированных деревень на юге, по-видимому, иссяк", - говорится в сюжете CNBC.
Владимир Попов интервью
Вчера, 15:36
Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутсяГенерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.
ВСУ продолжает терять бойцов
Фрэнсис Дион, который после 12 лет службы в Вооружённых силах Канады вступил в Интернациональный легион, чтобы воевать на стороне ВСУ, рассказал в эфире радиостанции Radio-Canada о ситуации в зоне боевых действий.
"Мы отвоёвываем позиции, но это трудно. Много раненых, много убитых", - признался наёмник.
За службу Дион получал около $1 000 в месяц, но деньги приходилось тратить на покупку экипировки и оборудования ночного видения, а также ремонт транспортных средств.
К лету 2024-го нужно заканчивать украинскую войну
"До сих пор мы соблюдали все взятые на себя обязательства [по военной помощи Украине], но пришёл момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне.
Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки. В следующем году в это время, надеюсь, мы не будем больше говорить о войне на Украине", - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa.
Вчера, 13:37
США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 млрд долл. Этот пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, будет восьмой по счету и включает средства ПВО, системы борьбы с беспилотниками, взрывные беспилотники, и боеприпасы к ним
Комментируя результаты зерновой сделки, которая по первоначальному плану должна была укрепить продовольственную безопасность бедных стран, политик сказал, что 95% украинского зерна идёт на экспорт вовсе не в Африку.
Но когда страны континента испытывают нехватку зерна, то начинают его поиски в других местах, а это неизбежно провоцирует рост мировых цен. В результате Африке становится всё труднее покупать зерно.
Кроме того, дестабилизация и без того испытывающих трудности регионов создаёт проблемы и для Европы.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУконтрнаступлениеВС РФ
 
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