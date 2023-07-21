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Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"

Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру

Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев порекомендовал главе евродипломатии Жозепу Боррелю строгую диету или умерить аппетит. Так Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал заявление Борреля о "зерновой сделке"

2023-07-21T15:59

2023-07-21T15:59

2023-07-21T15:59

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россия

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дмитрий медведев

зерно

зерновая сделка

владимир путин

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия вызывает глобальный продовольственный кризис из-за выхода из "зерновой сделки" и предложил европейским соседям Украины приложить усилия для вывоза украинского зерна через свои территории. Но Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния просят Европарламент продлить запрет на ввоз украинской продукции.Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о "зерновой сделке"Медведев призвал Борреля определиться: или Европа, наконец, выполнит справедливые требования России по торговле российским зерном, или пусть в Европе умерят аппетит. "А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", резюмировал Медведев.Россия 18 июля прекратила своё участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин назвал предыдущие продления сделки чудесами выдержки и толерантности и заявил, что участие России будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.

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новости, россия, жозеп боррель, дмитрий медведев, зерно, зерновая сделка, владимир путин