Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048173393.html
Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру
Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев порекомендовал главе евродипломатии Жозепу Боррелю строгую диету или умерить аппетит. Так Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал заявление Борреля о "зерновой сделке"
2023-07-21T15:59
2023-07-21T15:59
новости
россия
жозеп боррель
дмитрий медведев
зерно
зерновая сделка
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046176189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b568564d6025c82219c8817ab0fb502.jpg
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия вызывает глобальный продовольственный кризис из-за выхода из "зерновой сделки" и предложил европейским соседям Украины приложить усилия для вывоза украинского зерна через свои территории. Но Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния просят Европарламент продлить запрет на ввоз украинской продукции.Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о "зерновой сделке"Медведев призвал Борреля определиться: или Европа, наконец, выполнит справедливые требования России по торговле российским зерном, или пусть в Европе умерят аппетит. "А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", резюмировал Медведев.Россия 18 июля прекратила своё участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин назвал предыдущие продления сделки чудесами выдержки и толерантности и заявил, что участие России будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.
https://ukraina.ru/20230720/1048141562.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046176189_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d999da2320dcd7fae466b706fb23fa0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, жозеп боррель, дмитрий медведев, зерно, зерновая сделка, владимир путин
Новости, Россия, Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, зерно, зерновая сделка, Владимир Путин

Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"

15:59 21.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев порекомендовал главе евродипломатии Жозепу Боррелю строгую диету или умерить аппетит. Так Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал заявление Борреля о "зерновой сделке"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия вызывает глобальный продовольственный кризис из-за выхода из "зерновой сделки" и предложил европейским соседям Украины приложить усилия для вывоза украинского зерна через свои территории. Но Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния просят Европарламент продлить запрет на ввоз украинской продукции.
Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о "зерновой сделке"
"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету", - написал Медведев.
Медведев призвал Борреля определиться: или Европа, наконец, выполнит справедливые требования России по торговле российским зерном, или пусть в Европе умерят аппетит. "А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", резюмировал Медведев.
Россия 18 июля прекратила своё участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин назвал предыдущие продления сделки чудесами выдержки и толерантности и заявил, что участие России будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.
Обязательства по выводу российских удобрений из-под санкций не были выполнены. При этом Западом чинятся всевозможные препятствия, чтобы Россия безвозмездно передавала удобрения нуждающимся странам, отметил президент.
Уборка кукурузы в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Вчера, 15:59
Конец "зерновой сделки", что дальше? Прогнозы экспертов20 июля Минобороны России сообщило, что все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения
 
НовостиРоссияЖозеп БоррельДмитрий Медведевзернозерновая сделкаВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
15:39Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла
15:29Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены
15:28Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
15:21Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта
15:17Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны
14:53Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
14:15Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
14:08Путин напомнил Польше о подарке Сталина
14:03Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
13:53Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
13:50"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео
13:49Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
13:42Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
13:40Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
13:40"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
13:31США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
13:30Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин
Лента новостейМолния