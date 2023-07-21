"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048173149.html
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю - 21.07.2023 Украина.ру
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как... Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T15:49
2023-07-21T15:49
ростислав ищенко
зерновая сделка
россия
владимир зеленский
сша
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048172859_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b76b72c89682351286e4c9adb717484.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как Запад демонстративно пытался сорвать зерновую сделку и о том, почему Индия выбирает сотрудничество с Россией и Китаем: 00:40 – Будет ли Россия уничтожать суда, следующие в украинские порты? 15:50 – Как Зеленский попытался поругать Россию и Китай из-за зерна; 23:00 – Какими методами США пытались сорвать зерновую сделку? 28:30 – К чему США склоняют Индию?
https://ukraina.ru/20230715/1048029640.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/15/1048172859_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b68aaef8904382012c358549ee313f8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, зерновая сделка, россия, владимир зеленский, сша, индия
Ростислав Ищенко, зерновая сделка, Россия, Владимир Зеленский, США, Индия

"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю

15:49 21.07.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как Запад демонстративно пытался сорвать зерновую сделку и о том, почему Индия выбирает сотрудничество с Россией и Китаем:
00:40 – Будет ли Россия уничтожать суда, следующие в украинские порты?
15:50 – Как Зеленский попытался поругать Россию и Китай из-за зерна;
23:00 – Какими методами США пытались сорвать зерновую сделку?
28:30 – К чему США склоняют Индию?
Ростислав Ищенко интервью
15 июля, 06:12
Ростислав Ищенко: На Украине сейчас идет масштабное переломное сражениеПопытки быстро и эффективно решить проблемы военным путем ставят под угрозу всех, в том числе и тех, кто таким образом начинает свои проблемы решать, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
Ростислав Ищенкозерновая сделкаРоссияВладимир ЗеленскийСШАИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
15:39Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла
15:29Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены
15:28Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
15:21Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта
15:17Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны
14:53Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
14:15Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
14:08Путин напомнил Польше о подарке Сталина
14:03Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
13:53Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
13:50"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео
13:49Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
13:42Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
13:40Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
13:40"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
13:31США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
13:30Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин
Лента новостейМолния