https://ukraina.ru/20230721/1048173149.html

"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю

"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю - 21.07.2023 Украина.ру

"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как... Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T15:49

2023-07-21T15:49

2023-07-21T15:49

ростислав ищенко

зерновая сделка

россия

владимир зеленский

сша

индия

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как Запад демонстративно пытался сорвать зерновую сделку и о том, почему Индия выбирает сотрудничество с Россией и Китаем: 00:40 – Будет ли Россия уничтожать суда, следующие в украинские порты? 15:50 – Как Зеленский попытался поругать Россию и Китай из-за зерна; 23:00 – Какими методами США пытались сорвать зерновую сделку? 28:30 – К чему США склоняют Индию?

https://ukraina.ru/20230715/1048029640.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, зерновая сделка, россия, владимир зеленский, сша, индия