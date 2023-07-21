https://ukraina.ru/20230721/1048173149.html
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю - 21.07.2023 Украина.ру
"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как... Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T15:49
2023-07-21T15:49
2023-07-21T15:49
ростислав ищенко
зерновая сделка
россия
владимир зеленский
сша
индия
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что будет делать российский флот с идущими на Украину судами, как Запад демонстративно пытался сорвать зерновую сделку и о том, почему Индия выбирает сотрудничество с Россией и Китаем: 00:40 – Будет ли Россия уничтожать суда, следующие в украинские порты? 15:50 – Как Зеленский попытался поругать Россию и Китай из-за зерна; 23:00 – Какими методами США пытались сорвать зерновую сделку? 28:30 – К чему США склоняют Индию?
https://ukraina.ru/20230715/1048029640.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, зерновая сделка, россия, владимир зеленский, сша, индия
Ростислав Ищенко, зерновая сделка, Россия, Владимир Зеленский, США, Индия