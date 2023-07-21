https://ukraina.ru/20230721/1048169208.html

Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла

Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла - 21.07.2023 Украина.ру

Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла

21 июля на Украине началось с громкой дипломатической новости: президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Великобритании Вадима Пристайко. Причина в тексте документа не указана, но очевидна всем

2023-07-21T15:39

2023-07-21T15:39

2023-07-21T15:39

эксклюзив

вадим пристайко

украина

владимир зеленский

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посол

дипломатия

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мид украины

зарубежье

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Саммит НАТО в Вильнюсе должен был стать триумфальным для Украины, а обернулся провалом. Мало того, что никаких конкретных обещаний насчёт предоставления членства в альянсе не дали, так ещё и публично критиковали государство и её власти.Одним из самых ярких эпизодов мероприятия стало выступление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который в скором времени уйдёт в отставку и поэтому стал говорить всё, что думает."Нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность, - предупредил он Украину и вспомнил о своём визите в страну. – Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список [необходимого им оружия]".Зеленского, который вопреки угрозам бойкотировать саммит, тоже присутствовал в тот момент в Вильнюсе, слова Уоллеса задели за живое и он дал волю эмоциям на пресс-конференции в литовской столице, заявив, что не знает, как ещё нужно благодарить Великобританию за оказанную помощь, предложив, что украинцы могут с утра просыпаться и благодарить британского министра обороны.Еще Зеленский добавил: "пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю". Более того, глава государства заставил сидевшего в зале министра обороны Украины Алексея Резникова в тот же вечер позвонить коллеге и выразить благодарность.Такая манера общения Зеленского с властями Великобритании не понравилась Пристайко – человеку, который олицетворяет Украину на территории королевства."Я думаю, что в этом ответе Зеленского было немного сарказма, когда он сказал, что утром проснётся и позвонит Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не считаю, что это здоровый сарказм. Если что-то случится, Бен может мне позвонить и сказать всё, что хочет", – заявил посол в эфире британского телеканала Sky News.Именно эти слова и стоили Пристайко посольской должности, уверен скандальный депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко."Пристайко благодарю за работу! Он был хорошим послом в Великобритании и сделал очень много всего для Украины. Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражённости. Нельзя увольнять ключевого посла в ключевой стране только потому, что он не сказал, что наш Владимир Александрович лучший и самый милый президент в мире", – написал парламентарий в Telegram-канале.Как бы Зеленский ни относился к Пристайко, нельзя недооценивать его вклад в обеспечение западной помощи, без которой, как признают на Украине, ВСУ не могли бы так долго вести боевые действия против российских войск.Одна цифра красноречиво скажет об итогах работы уже уволенного посла: Великобритания передала Украине в 15 раз больше критически важных для ВСУ артиллерийских боеприпасов, чем планировала (более 200 000 вместо 16 000). От Лондона военные также получили 14 танков Challenger 2, 4 000 боеприпасов к ним, как минимум 5 миллионов единиц противопехотного оружия, в том числе миномёты и гранатомёты, по 1 500 единиц противовоздушного оружия и зенитных орудий, пайки и одежду для личного состава, запасные части к технике и инструменты на сумму £4 млн.Всего за период с апреля 2022 года по март 2023-го королевство потратило на помощь £2,3 млрд, за счёт чего занимает 2-е место в списке спонсоров Киева."Я очень горжусь нашей ролью в авангарде международной поддержки Украины", – заявил в конце мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак.Как сказал Уоллес, пытаясь объяснить истинный смысл своего высказывания "мы не Amazon", во многих странах нет такой сильной поддержки Украины, какая есть в Великобритании. И за этим, безусловно, стоит большая работа дипломатов, они хоть и находятся от родины более чем в 2000 км, но прекрасно понимают все сложности нынешней ситуации и для государства, и них самих.В начале мая в эфире того же Sky News Пристайко сказал: "Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка всё ещё есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий".То есть украинским дипломатам всё труднее и труднее выбивать новые пакеты военной помощи от властей стран пребывания. Ключевых причин – три: интерес к теме пропадает,запасы техники на складах иссякают (в связи с этим, по информации издания Politico, Запад переключится с поставок новых на ремонт уже переданных образцов), а в ряде государств грядут выборы, в том числе в США и Великобритании.А положение ВСУ – всё труднее, это Пристайко тоже прекрасно осознаёт. В эфире британского телеканала ITV за пару недель до начала контрнаступления посол предупредил, что лето 2023 года может быть "очень ужасным" с точки зрения потерь украинских войск. Ещё в январском большом интервью американскому журналу Newsweek Пристайко подчеркнул, что Украина не афиширует свои потери, но цифры, как ему стало известно из контактов свысшими эшелонами военной власти, "огромны и неудобоваримы".А в апреле он пожаловался Newsweek на "нездоровую одержимость" на Западе готовящимся контрнаступлением ВСУ."Если что-то пойдёт не так, или оно будет недостаточно успешным, они скажут, что знали, что это произойдёт, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и договориться о чём-то. Можно утверждать, что они (Россия – ред.) многого достигли, поэтому они могут вести переговоры в настоящее время", – заявил Пристайко.Признание украинским дипломатом успехов российских войск в ходе спецоперации звучит практически как предательство Родины, но, если это так – ВСУ не могут продвинуться вперёд и несут большие потери как в технике, так и в живой силе.Пристайко и раньше признавал факты, даже если они не слишком-то нравились руководству страны. Администрация Зеленского после прихода к власти повторяла тезисы своих предшественников насчёт способов интеграции Донбасса, в частности пятый президент Украины Пётр Порошенко пытался подменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, требуя сначала вернуть контроль над границей, потому что без этого якобы нельзя проводить местные выборы в ДНР и ЛНР.Однако Пристайко в 2019 году, будучи министром иностранных дел Украины, в интервью BBC Украина однозначно заявил: "Из того, что записано в Минских договорённостях, контроль за границей – это последний пункт. Хотя наш предыдущий президент заявил, что это просто список без хронологического порядка. Извините, но если там записано шаг за шагом, делается почасово, то иначе, чем хронология, это никто не читает".А ещё глава МИД тогда же подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никогда не говорил, что хочет, чтобы Украина не вступала в НАТО и ЕС.Тема Украина-НАТО из уст Пристайко всплыла в 2022 году. 14 февраля, за 10 дней до начала российской СВО, ведущий радио BBC Стивен Нолан поинтересовался у посла, готовы ли власти Украины отказаться от членства в Североатлантическом альянсе ради избежания возможной войны."Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придётся пойти на серьёзные уступки, это то, что мы можем сделать", – ответил он.Тогда ведущий уточнил, правильно ли понял слова главы дипмиссии.Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко поспешил смягчить удар, заявив, что формулировка фразы Пристайко была неудачной, а перспектива членства страны в НАТО закреплена в Конституции, и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону.По меркам нынешней внешнеполитической ориентации Украины Пристайко имеет идеологически правильный послужной список: работал в Администрации президента Украины, посольстве Украины в США, был временным поверенным в делах Украины в Канаде, главой миссии Украины при НАТО и министром иностранных дел Украины, а его отец занимал пост заместителя главы СБУ.Но он стал ненужен властям, несмотря на опыт и связи. Как стало известно британскому изданию Sun от источников, высказывание Пристайко о словах президента в адрес Уоллеса привели Киев в ярость, высокопоставленные украинские чиновники позвонили послу и сделали ему выговор, предупредив о возможной отставке."Киев не примет никакой критики Зеленского", – заявил источник.Вот и получилось, как сказал Гончаренко: собственная раздражённость президента превыше интересов государства. Даже в такое непростое для Украины время.

https://ukraina.ru/20230705/1047805467.html

https://ukraina.ru/20230721/1048162525.html

https://ukraina.ru/20230714/1048013888.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, вадим пристайко, украина, владимир зеленский, великобритания, посол, дипломатия, бен уоллес, мид украины, зарубежье