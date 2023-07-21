https://ukraina.ru/20230721/1048168109.html

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова - 21.07.2023 Украина.ру

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Силовики 21 июля задержали бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах

2023-07-21T14:15

2023-07-21T14:15

2023-07-21T14:15

стрелков

днр

задержание

новости

силовики

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Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".Информацию подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.Жена Стрелкова Мирослава Регинская в соцсетях сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.Она заверила, что о местонахождении мужа ей ничего не известно.Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.

https://ukraina.ru/20230609/1047071884.html

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стрелков, днр, задержание, новости, силовики