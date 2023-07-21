Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова - 21.07.2023 Украина.ру
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Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова - 21.07.2023 Украина.ру
Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
Силовики 21 июля задержали бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах
2023-07-21T14:15
2023-07-21T14:15
стрелков
днр
задержание
новости
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Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".Информацию подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.Жена Стрелкова Мирослава Регинская в соцсетях сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.Она заверила, что о местонахождении мужа ей ничего не известно.Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.
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стрелков, днр, задержание, новости, силовики
Стрелков, ДНР, задержание, Новости, силовики

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова

14:15 21.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке
Пресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Силовики 21 июля задержали бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах
Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".
Информацию подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.
Жена Стрелкова Мирослава Регинская в соцсетях сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.

"От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", — говорится в ее посте.

Она заверила, что о местонахождении мужа ей ничего не известно.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.
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