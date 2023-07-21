https://ukraina.ru/20230721/1048167620.html

Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны

Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны - 21.07.2023 Украина.ру

Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны

Отставка министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который, по его словам, сам написал заявление об увольнении, могла бы вызвать хоть каплю уважения к этому человеку

2023-07-21T15:17

2023-07-21T15:17

2023-07-21T15:59

эксклюзив

александр ткаченко

владимир зеленский

петр порошенко

ирина геращенко

гончаренко

95 квартал

1+1

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Все-таки он добровольно ушел из такой политической и кровавой клоаки, какой сегодня является неонацистский режим президента Владимира Зеленского, а это на современной Украине непростой шаг, на который еще нужно решиться.Отчаянный бросокЗеленский — человек провинциально честолюбивый, шизофренически мнительный насчет собственного величия и маниакально мстителен в отношении тех, кто этого величия в упор не видит. Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который посмел назвать «нездоровым» саркастический наезд Зеленского на главу британского Минобороны Бена Уоллеса, тому подтверждение. Зеленский обиделся и турнул Пристайко. Тоже, между прочим, неонацистского фанатика, но который все же уже был в политике, когда сам Зеленский еще развлекал народ низкопробными шоу, и кое-как разбирается в международных отношениях.Отставка — это уже второй шаг, достойный уважения, после того как министр Ткаченко защитил от закрытия и надругательства в Киеве музей Михаила Булгакова, которого его новые друзья и хозяева, украинские неонацисты на службе Запада, объявили «антиукраинским злом». Но Ткаченко то ли что-то съел, то ли вспомнил, что он коренной киевлянин и хотя бы потому должен защищать память великих земляков. За это — респект и уважуха по-любому!Однако отставка ничего ни у кого не вызвала, кроме вольного или невольного злорадства у тех, кто хорошо знает Ткаченко, который с младых ногтей всегда так маниакально старался выпендриться, выделиться и стать хоть чуть выше по положению и статусу, чем остальные, что его даже иногда становилось жалко. Порой даже хотелось подать ему табуретку: мол, да встань уже не нее ножками, вознесись над толпой и суетой.ТВ-оборотеньПотому в его истории важен путь перерождения, приведший к такому концу. Ткаченко все же не лишен таланта, в меру креативен, творчески одарен и способен. Я знаком с ним более 30 лет, мы с ним даже одно время были друзьями (если у него с его манией приобретательства себе на карман вообще есть друзья), и могу сказать: Ткаченко — один из создателей нового украинского телевидения, которое зародилось на Украине в начале 90-х годов прошлого века и в бозе почило после госпереворота 2014 года, когда власти и оппозиции одинаково понадобились не телевидение и не журналисты, а видеообслуга на экране. Трансформация и случилась, и с тех пор там и витийствуют самовлюбленные курочки и петушки, которые мнят себя гордыми орлами и которых жестко обманули насчет их способностей, но убедили, что если уж они попали на экран, то стали звездами.Но в начале 90-х Александр Ткаченко, Николай Княжицкий и Николай Канишевский стали тремя «золотыми мальчиками» украинского ТВ, которые придали ему и новый вид (картинку, по-телевизионному), и смысл, и значение. Самым порядочным из них оказался Канишевский — он ушел в тень, когда понадобились холуи. А вот Княжицкий и Ткаченко всех грудью вдохнули новые веянья и пошли навстречу неизбежным мутациям. Первый стал неонацистом и депутатом-погромщиком в свите экс-президента Петра Порошенко, а второй, наш Саша, пошел в теледеятели с хваткой приобретателя всего, что плохо лежит, при всех президентах, но возвысился до министра при Зеленском. А мог даже стать мэром Киева, куда тоже мылился.Сегодня нет смысла объяснять и напоминать, во что он превратил неплохой изначально телеканал «1+1» и как пытался подмять под себя за бесценок Одесскую киностудию. Это был интеллектуальный и материальный грабеж с элементами погрома. Ткаченко очень хотел повторить путь уехавшего в Россию и ставшего там известным теле- и кинопродюсером, а сейчас иноагентом Александра Роднянского*, и потому подминал под себя киностудию, чтобы поживиться ее землями, а на остатках клепать фильмы. Даже слепил парочку. Один из них я даже из интереса посмотрел и до сих пор жалею, вздрагивая по ночам, если снится, что меня приговорили к повторному просмотру.Серость, творческое бессилие, мелкотравчатая вторичность и маниакальная амбициозность указанных выше петушков, мнящих себя орлами, — вот черты творческого почерка Ткаченко на ТВ и во всем после телевидения, когда он ушел в административное услужение.Однако все всегда и все знали о Ткаченко, один он делал вид, что ничего не произошло.Так покарали ли?Сегодня многие написали, что с отставкой Ткаченко божья настигла кара — как «гонителя православия».Да, в последние месяцы Ткаченко навсегда вошел, как свинья вляпывается в грязь, в историю как погромщик Киево-Печерской лавры. Именно он со своим министерством возглавили закрытие и насильственный отжим этого древнейшего православного монастыря и духовного центра канонического православия на Украине и разгрома канонической же Украинской православной церкви (УПЦ). Именно Ткаченко стал за силовиками и бесами-сатанистами из числа неонацистов-боевиков, которые издевались над монахами Лавры и верующими, пришедшими защищать святыню.Но какой из него гонитель? Так, банальный жидковатый хулиган-погромщик, а настоящие гонители и сейчас сидят в Вашингтоне, Риме и даже Стамбуле. Они просто заказывали ему эту сатанинскую музыку и слеза верующих. Он все и исполнял. Но не до конца исполнил — не получилось решительно и жестко, чтобы тихо и без скандала. Вот Ткаченко и решили заменить на марше. Но основную работу он все же сделал, и Господь его, конечно же, не забудет — такое не замаливается никакими молитвами и покаяниями.Однако о сегодняшнем Ткаченко мог бы точно и хорошо сказать Горбатый из сериала «Место встречи изменить нельзя»: «Дорисковался, гаденыш! Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера»!Месть обиженнойНичего не могу сказать о кабаках (когда мы были знакомы, Ткаченко пил мало и неохотно) или о рисковости этого человека, но вот последние удары ему нанесли женщины. Особенно старалась Ирина Геращенко, экс-замспикера Верховной рады и верная-преверная сторонница уже упомянутого Порошенко. В начале июня этого года петиция на сайте президента Украины с требованием уволить Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Его обвиняли в несоблюдении собственных слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.Но главный цимес в наездах добавила именно Геращенко. Она обвинила Ткаченко в работе на российский рынок, потому что, по ее словам, в победах на конкурсах и в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom участвовали компании, которые всегда работали на российский рынок. А сами деньги пошли на финансирование пророссийского продакшена. Это, на секундочку, 43 миллиона гривен (почти 105 млн рублей), и Ирина, походу, тоже хотела что-то отпилить от пирога.Таки хотела! И потому, что страшнее обвинений в пророссийскости сегодня на Украине нет, и била она беспроигрышно. И потому, что она как бы бывшая телевизионщица, которая всегда откровенно мстила Ткаченко за то, что они никогда с ней не работал.Мы тоже знакомы более 30 лет, и могу свидетельствовать: Ирина всегда хотела к Ткаченко на ТВ, ибо был он успешен, а это грело тщеславие. Но он, к своей чести тогда, всегда понимал, кто такая Геращенко как журналистка, — Никто, с большой буквы. И не брал ее, вот она и поквиталась, наконец.Вторая женщина пострашнее, ибо она — свидетельство не просто и не только серьезных кадровых перестановок, но и ужесточение узурпации власти камарильей Зеленского и курса на дальнейшую русофобию и искоренение всего русского на Украине. Таков заказ Запада к Украине — покончить с остатками даже не либерализма или оппозиционности, а с любым недовольством. Против России на полях СВО Украина должна выступать как монолитный, беспрекословный, покорный и отмобилизованный кулак, изнутри зачищенный от любой мягкотелости и альтернативности.Месть № 2Именно поэтому на пост Ткаченко уже готовится достойная преемница – 45-летняя Олеся Островская-Люта, сегодня директор музейного комплекса «Художественный арсенал», где в Киеве издревле, еще со времен Виктора Ющенко, проходят все неонацистские перформансы. Об это сообщил нардеп и тоже активный сторонник Порошенко Алексей Гончаренко.Если это правда, то к рулю в Минкульте идет занимательнейший персонаж: уроженка Львова, выпускница кузницы неонацизма — Киево-Могилянской академии, которая всю свою жизнь проработала в структурах Джорджа Сороса. То есть отпетая соросенок, которая даже возглавляла остальных соросят на Украине — была офис-менеджером, а в 2003 году стала помощником директора благотворительного фонда «Центр современного искусства» Сороса и в 2010–2014 годах возглавляла правление этого фонда.Эту самую Лесю планировали сделать министром культуры сразу после госпереворота в 2014 году, но не удалось. Ее даже назначили в министерство сначала замминистра, а потом понизили до советника — такова у нее, видимо, культурная и профессиональная квалификация. И вот теперь Сорос докручивает свое уже с помощью Зеленского. По мнению нардепа Гончаренко, Ткаченко и убрали, чтобы назначить Островскую-Лютую. И если она придет, то пощады на ниве русофобии не будет никакой и никому. Она пишет слово «сало» с большой буквы, а «Москва» — с маленькой. Ну а русофобия как была, так и остается отличным мобилизатором украинцев на войну, разжигающим подлинную ненависть.Зеленский же и не опровергает этого. Именно он выступил инициатором отставки Ткаченко, публично предложив премьер-министру Денису Шмыгалю уволить главу Минкульта, который, между прочим, в бытность главы «1+1» был начальником самого Зеленского, брал его на работу и терпел его выступления на сцене в составе «95 квартала» в низкопробных скетчах и глупых репризах. Тогда Ткаченко мог похоронить комика Зеленского одним росчерком пера...Вот такая она, благодарность по-зеленски, — месть и мелкотравчатое чувство торжества собственного превосходства слаще…А что Ткаченко?Сам он придал своей отставке слезливый пафос обиженного и непонятого борца. «...Заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению президента поэтому же вопросу. ...Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — написал он.Ой, ребята, какая «культуры на защите границ»?! О чем это вы?! Пауки в банке в борьбе за худосочную муху в паутине, крысы в бочке при определении главного крысоеда, политиканы, сражающиеся за ярлык на власть от хозяина, попрошайки, ждущие милостыни за верную службу по уничтожению собственной страны — вот что происходит сейчас во властной верхушке на Украине при явно наметившемся сокращении кормовой базы.Но если взаимное съедение случится, Украина станет чище. Однозначно!* Лицо, признанное иностранным агентом.

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эксклюзив, александр ткаченко, владимир зеленский, петр порошенко, ирина геращенко, гончаренко, 95 квартал, 1+1