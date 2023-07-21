Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048160955.html
Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий
Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий - 21.07.2023 Украина.ру
Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий
Британский телеведущий Эндрю Марр 20 июля призвал соотечественников погрузиться в военные реалии Украины
2023-07-21T12:40
2023-07-21T12:40
британия
конфликт
украина
телеведущий
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
"Эта европейская война разрывает... на куски, отрывает руки и ноги людям &lt;...&gt; она сжигает города и поселки, разрывает некогда мирные леса, превращает овощные поля в кладбища. &lt;...&gt; И мы это знаем. Мы не дураки. Но снова и снова мы пытаемся отвернуться и перестать смотреть", - сказал Марр.Он подчеркнул, что Британия обязана говорить о происходящем.Ведущий признал также, что конфликт породил "ужасную инфляцию, сначала на топливо, а затем на продукты питания, которая опустошила так много семейных бюджетов по всей стране".
https://ukraina.ru/20230512/1046148990.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
британия, конфликт, украина, телеведущий, новости
Британия, конфликт, Украина, телеведущий, Новости

Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий

12:40 21.07.2023
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
Читать в
Британский телеведущий Эндрю Марр 20 июля призвал соотечественников погрузиться в военные реалии Украины
"Эта европейская война разрывает... на куски, отрывает руки и ноги людям <...> она сжигает города и поселки, разрывает некогда мирные леса, превращает овощные поля в кладбища. <...> И мы это знаем. Мы не дураки. Но снова и снова мы пытаемся отвернуться и перестать смотреть", - сказал Марр.
Он подчеркнул, что Британия обязана говорить о происходящем.
"Давайте помнить, что эта война уже исказила саму британскую политику до почти неузнаваемых форм", - указал он.
Ведущий признал также, что конфликт породил "ужасную инфляцию, сначала на топливо, а затем на продукты питания, которая опустошила так много семейных бюджетов по всей стране".
12 мая, 08:08
Постпред Крыма предостерег Британию от участия в украинском конфликтеВеликобритания после поставки ракет на Украину сама рискует превратиться в опустошенную территорию. Таким мнением поделился вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает 12 мая РИА Новости
 
БританияконфликтУкраинателеведущийНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
15:39Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла
15:29Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены
15:28Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
15:21Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта
15:17Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны
14:53Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
14:15Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
14:08Путин напомнил Польше о подарке Сталина
14:03Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
13:53Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
13:50"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео
13:49Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
13:42Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
13:40Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
13:40"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
13:31США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
13:30Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин
Лента новостейМолния