https://ukraina.ru/20230721/1048160955.html

Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий

Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий - 21.07.2023 Украина.ру

Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий

Британский телеведущий Эндрю Марр 20 июля призвал соотечественников погрузиться в военные реалии Украины

2023-07-21T12:40

2023-07-21T12:40

2023-07-21T12:40

британия

конфликт

украина

телеведущий

новости

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"Эта европейская война разрывает... на куски, отрывает руки и ноги людям <...> она сжигает города и поселки, разрывает некогда мирные леса, превращает овощные поля в кладбища. <...> И мы это знаем. Мы не дураки. Но снова и снова мы пытаемся отвернуться и перестать смотреть", - сказал Марр.Он подчеркнул, что Британия обязана говорить о происходящем.Ведущий признал также, что конфликт породил "ужасную инфляцию, сначала на топливо, а затем на продукты питания, которая опустошила так много семейных бюджетов по всей стране".

https://ukraina.ru/20230512/1046148990.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, конфликт, украина, телеведущий, новости