Украинский конфликт исказил британскую политику до неузнаваемости — телеведущий
Британский телеведущий Эндрю Марр 20 июля призвал соотечественников погрузиться в военные реалии Украины
"Эта европейская война разрывает... на куски, отрывает руки и ноги людям <...> она сжигает города и поселки, разрывает некогда мирные леса, превращает овощные поля в кладбища. <...> И мы это знаем. Мы не дураки. Но снова и снова мы пытаемся отвернуться и перестать смотреть", - сказал Марр.
Он подчеркнул, что Британия обязана говорить о происходящем.
"Давайте помнить, что эта война уже исказила саму британскую политику до почти неузнаваемых форм", - указал он.
Ведущий признал также, что конфликт породил "ужасную инфляцию, сначала на топливо, а затем на продукты питания, которая опустошила так много семейных бюджетов по всей стране".
12 мая, 08:08Постпред Крыма предостерег Британию от участия в украинском конфликтеВеликобритания после поставки ракет на Украину сама рискует превратиться в опустошенную территорию. Таким мнением поделился вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает 12 мая РИА Новости