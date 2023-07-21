По цене трех Майбахов: "Энергоатом" потратился на "золотые" автобусы для развоза персонала - 21.07.2023 Украина.ру
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По цене трех Майбахов: "Энергоатом" потратился на "золотые" автобусы для развоза персонала
По цене трех Майбахов: "Энергоатом" потратился на "золотые" автобусы для развоза персонала - 21.07.2023 Украина.ру
По цене трех Майбахов: "Энергоатом" потратился на "золотые" автобусы для развоза персонала
Национальная энергетическая компания Украины "Энергоатом" закупила для перевозки персонала 10 электробусов общей стоимостью свыше 269 миллионов гривен (почти 656 млн рублей). Об этом заявил 21 июля народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-07-21T11:59
2023-07-21T11:59
тендер
нардеп
новости
автобусы
энергоатом
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"Подразделение, которое занимается подвозом людей к атомным станциям &lt;...&gt; закупило для этих целей 10 автобусов за 736 000 долларов каждый! &lt;...&gt; За 736 тысяч долларов можно было [приобрести] три Mercedes Maybach или семь Tesla X...", - возмутился нардеп.Он сыронизировал, что речь идет о компании, настолько убыточной, что с июня тарифы на электроэнергию для населения увеличили в два раза.Примечательно, что тендер на закупку электробусов для "Энергоатома" пытались объявить трижды. Как сообщают "Наші гроші", предложение от украинского производителя – львовского завода "ЭлектронМаш" – было отклонена, несмотря на меньшую на 25% цену.
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тендер, нардеп, новости, автобусы, энергоатом
тендер, нардеп, Новости, автобусы, Энергоатом

По цене трех Майбахов: "Энергоатом" потратился на "золотые" автобусы для развоза персонала

11:59 21.07.2023
 
© atom.gov.uaЭнергоатом
Энергоатом
© atom.gov.ua
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Национальная энергетическая компания Украины "Энергоатом" закупила для перевозки персонала 10 электробусов общей стоимостью свыше 269 миллионов гривен (почти 656 млн рублей). Об этом заявил 21 июля народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Подразделение, которое занимается подвозом людей к атомным станциям <...> закупило для этих целей 10 автобусов за 736 000 долларов каждый! <...> За 736 тысяч долларов можно было [приобрести] три Mercedes Maybach или семь Tesla X...", - возмутился нардеп.
Он сыронизировал, что речь идет о компании, настолько убыточной, что с июня тарифы на электроэнергию для населения увеличили в два раза.
Примечательно, что тендер на закупку электробусов для "Энергоатома" пытались объявить трижды. Как сообщают "Наші гроші", предложение от украинского производителя – львовского завода "ЭлектронМаш" – было отклонена, несмотря на меньшую на 25% цену.
Акция День пожирателей бывших в зоопарке Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 11:24
Полмиллиона на аквариумы с рыбками: "Укрзализныця" удивила новым тендером"Укрзализныця" (УЗ) объявила тендер на обслуживание аквариумов в кабинетах руководства. Соответствующая информация размещена на сайте закупок Prozorro
 
тендернардепНовостиавтобусыЭнергоатом
 
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