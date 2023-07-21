https://ukraina.ru/20230721/1048159238.html
Посол Украины в Британии Пристайко поплатился за "нездоровый сарказм" Зеленского
Посол Украины в Британии Пристайко поплатился за "нездоровый сарказм" Зеленского - 21.07.2023 Украина.ру
Посол Украины в Британии Пристайко поплатился за "нездоровый сарказм" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Соответствующий указ опубликован 21 июля на сайте главы украинского государства
2023-07-21T11:26
2023-07-21T11:26
2023-07-21T11:26
новости
вадим пристайко
владимир зеленский
посол
британия
увольнение
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Причины увольнения в указе не раскрываются. В середине июля в Литве прошел саммит НАТО, в ходе которого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что властям Украины нужно быть более благодарными за западную помощь. Так глава оборонного ведомства отреагировал на критику со стороны Зеленского, который упрекнул Альянс в нежелании принимать Украину в свои ряды в ближайшее время. Зеленский тогда ответил, что готов благодарить Уоллеса хоть каждый день. В интервью британскому телеканалу Пристайко охарактеризовал эти слова украинского президента как "нездоровый сарказм". Пристайко проработал в должности посла ровно три года и один день. До этого он был вице-премьером Украины по евроинтеграции и министром иностранных дел. До скандальной реплики про Зеленского и его сарказм, Пристайко уже делал несколько противоречивых заявлений, которые приходилось дезавуировать украинским властям. Так, незадолго до начала СВО он допустил, что Украина может пойти на уступки и отказаться от планов по членству в НАТО. В другой раз он поставил под сомнение военные возможности Евросоюза без помощи США.
https://ukraina.ru/20230409/1045151921.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вадим пристайко, владимир зеленский, посол, британия, увольнение
Новости, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский, посол, Британия, увольнение
Посол Украины в Британии Пристайко поплатился за "нездоровый сарказм" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании. Соответствующий указ опубликован 21 июля на сайте главы украинского государства
Причины увольнения в указе не раскрываются.
В середине июля в Литве прошел саммит НАТО, в ходе которого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что властям Украины нужно быть более благодарными за западную помощь. Так глава оборонного ведомства отреагировал на критику со стороны Зеленского, который упрекнул Альянс в нежелании принимать Украину в свои ряды в ближайшее время.
Зеленский тогда ответил, что готов благодарить Уоллеса хоть каждый день. В интервью британскому телеканалу Пристайко охарактеризовал эти слова украинского президента как "нездоровый сарказм".
Пристайко проработал в должности посла ровно три года и один день. До этого он был вице-премьером Украины по евроинтеграции и министром иностранных дел.
До скандальной реплики про Зеленского и его сарказм, Пристайко уже делал несколько противоречивых заявлений, которые приходилось дезавуировать украинским властям.
Так, незадолго до начала СВО он допустил, что Украина может пойти на уступки и отказаться от планов по членству в НАТО. В другой раз он поставил под сомнение военные возможности Евросоюза без помощи США.