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Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих
Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих - 21.07.2023 Украина.ру
Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих
Более 4,3 миллиона гривен (почти 11 млн рублей) бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует верующим Украинской православной церкви (УПЦ) пользоваться зданиями Киево-Печерской лавры и совершать богослужения. Об этом сообщил адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман, говорится 21 июля на сайте УПЦ
2023-07-21T11:28
2023-07-21T11:28
2023-07-21T11:28
упц
лавра
адвокат
бюджет
новости
охрана
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Украинцы платят налоги, которые должны быть направлены на поддержку ВСУ, качественное образование, медицину, социальное обеспечение, считает адвокат. Однако деньги тратятся на "охрану" территории Киево-Печерской лавры от верующих и прихожан."Возникают вопросы не только о правомерности заключения такого договора, но и его экономической целесообразности. В условиях войны и колоссальных расходов более четырех миллионов бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует священнослужителям и прихожанам Украинской Православной Церкви пользоваться культовыми зданиями и совершать богослужения", — написал юрист.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта.С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под арест.
https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, лавра, адвокат, бюджет, новости, охрана
Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих
Более 4,3 миллиона гривен (почти 11 млн рублей) бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует верующим Украинской православной церкви (УПЦ) пользоваться зданиями Киево-Печерской лавры и совершать богослужения. Об этом сообщил адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман, говорится 21 июля на сайте УПЦ
Украинцы платят налоги, которые должны быть направлены на поддержку ВСУ, качественное образование, медицину, социальное обеспечение, считает адвокат. Однако деньги тратятся
на "охрану" территории Киево-Печерской лавры от верующих и прихожан.
"Возникают вопросы не только о правомерности заключения такого договора, но и его экономической целесообразности. В условиях войны и колоссальных расходов более четырех миллионов бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует священнослужителям и прихожанам Украинской Православной Церкви пользоваться культовыми зданиями и совершать богослужения", — написал юрист.
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта.
С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под арест.