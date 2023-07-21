https://ukraina.ru/20230721/1048159123.html

Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих

Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих - 21.07.2023 Украина.ру

Заповедник слил миллионы из бюджета на "охрану" Киево-Печерской лавры от верующих

Более 4,3 миллиона гривен (почти 11 млн рублей) бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует верующим Украинской православной церкви (УПЦ) пользоваться зданиями Киево-Печерской лавры и совершать богослужения. Об этом сообщил адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман, говорится 21 июля на сайте УПЦ

2023-07-21T11:28

2023-07-21T11:28

2023-07-21T11:28

упц

лавра

адвокат

бюджет

новости

охрана

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Украинцы платят налоги, которые должны быть направлены на поддержку ВСУ, качественное образование, медицину, социальное обеспечение, считает адвокат. Однако деньги тратятся на "охрану" территории Киево-Печерской лавры от верующих и прихожан."Возникают вопросы не только о правомерности заключения такого договора, но и его экономической целесообразности. В условиях войны и колоссальных расходов более четырех миллионов бюджетных средств будут потрачены на деятельность компании, которая препятствует священнослужителям и прихожанам Украинской Православной Церкви пользоваться культовыми зданиями и совершать богослужения", — написал юрист.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта.С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под арест.

https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html

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упц, лавра, адвокат, бюджет, новости, охрана