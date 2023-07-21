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Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат - 21.07.2023 Украина.ру
Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
Новым министром культуры Украины вместо уходящего в отставку Александра Ткаченко может стать Олеся Островская-Люта, возглавляющая в настоящий момент музейный комплекс "Художественный арсенал" в Киеве. Об этом 21 июля у себя в телеграм-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
2023-07-21T10:29
2023-07-21T10:29
2023-07-21T10:29
новости
украина
министерство культуры
ткаченко
джордж сорос
отставка
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля предложил правительству уволить Ткаченко из Минкультуры. Поводом к этому стали скандалы с тендерами, по которым культурное ведомство собиралось выделить десятки миллионов бюджетных гривен на производство юмористических сериалов. Такие траты сочли неуместными на фоне боевых действий в стране. Позже Ткаченко сообщил, что принял решение подать в отставку. По данным Гончаренко, кресло министра культуры Украины может занять 45-летняя Олеся Островская-Люта. Уроженка Львова, выпускница университета "Киево-Могилянская академия" по специальности "Культурология". Почти вся ее карьера прошла в структурах, связанных с Джорджем Соросом. В конце 1990-х она работала офис-менеджером в международном фонде "Возрождение", который финансируется фондом Сороса "Открытое общество". В 2003 году Островская-Люта стала помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства" Сороса, а в 2010-2014 гг. возглавляла правление этого фонда. После Евромайдана в 2014 году она стала одним из кандидатов на должность министра культуры Украины, однако предпочтение тогда было отдано актеру Евгению Нищуку, у которого Островская-Люта в итоге была сначала заместителем, а потом советником. По мнению Гончаренко, вся история с отставкой Ткаченко была изначально затеяна Офисом Зеленского для продвижения на эту должность Островской-Люты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, министерство культуры, ткаченко, джордж сорос, отставка, владимир зеленский
Новости, Украина, Министерство культуры, Ткаченко, Джордж Сорос, отставка, Владимир Зеленский
Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
Новым министром культуры Украины вместо уходящего в отставку Александра Ткаченко может стать Олеся Островская-Люта, возглавляющая в настоящий момент музейный комплекс "Художественный арсенал" в Киеве. Об этом 21 июля у себя в телеграм-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля предложил правительству уволить Ткаченко из Минкультуры. Поводом к этому стали скандалы с тендерами, по которым культурное ведомство собиралось выделить десятки миллионов бюджетных гривен на производство юмористических сериалов. Такие траты сочли неуместными на фоне боевых действий в стране.
Позже Ткаченко сообщил, что принял решение подать в отставку.
По данным Гончаренко, кресло министра культуры Украины может занять 45-летняя Олеся Островская-Люта. Уроженка Львова, выпускница университета "Киево-Могилянская академия" по специальности "Культурология". Почти вся ее карьера прошла в структурах, связанных с Джорджем Соросом.
В конце 1990-х она работала офис-менеджером в международном фонде "Возрождение", который финансируется фондом Сороса "Открытое общество". В 2003 году Островская-Люта стала помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства" Сороса, а в 2010-2014 гг. возглавляла правление этого фонда.
После Евромайдана в 2014 году она стала одним из кандидатов на должность министра культуры Украины, однако предпочтение тогда было отдано актеру Евгению Нищуку, у которого Островская-Люта в итоге была сначала заместителем, а потом советником.
По мнению Гончаренко, вся история с отставкой Ткаченко была изначально затеяна Офисом Зеленского для продвижения на эту должность Островской-Люты.