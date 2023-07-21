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Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат

Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат - 21.07.2023 Украина.ру

Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат

Новым министром культуры Украины вместо уходящего в отставку Александра Ткаченко может стать Олеся Островская-Люта, возглавляющая в настоящий момент музейный комплекс "Художественный арсенал" в Киеве. Об этом 21 июля у себя в телеграм-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко

2023-07-21T10:29

2023-07-21T10:29

2023-07-21T10:29

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украина

министерство культуры

ткаченко

джордж сорос

отставка

владимир зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля предложил правительству уволить Ткаченко из Минкультуры. Поводом к этому стали скандалы с тендерами, по которым культурное ведомство собиралось выделить десятки миллионов бюджетных гривен на производство юмористических сериалов. Такие траты сочли неуместными на фоне боевых действий в стране. Позже Ткаченко сообщил, что принял решение подать в отставку. По данным Гончаренко, кресло министра культуры Украины может занять 45-летняя Олеся Островская-Люта. Уроженка Львова, выпускница университета "Киево-Могилянская академия" по специальности "Культурология". Почти вся ее карьера прошла в структурах, связанных с Джорджем Соросом. В конце 1990-х она работала офис-менеджером в международном фонде "Возрождение", который финансируется фондом Сороса "Открытое общество". В 2003 году Островская-Люта стала помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства" Сороса, а в 2010-2014 гг. возглавляла правление этого фонда. После Евромайдана в 2014 году она стала одним из кандидатов на должность министра культуры Украины, однако предпочтение тогда было отдано актеру Евгению Нищуку, у которого Островская-Люта в итоге была сначала заместителем, а потом советником. По мнению Гончаренко, вся история с отставкой Ткаченко была изначально затеяна Офисом Зеленского для продвижения на эту должность Островской-Люты.

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новости, украина, министерство культуры, ткаченко, джордж сорос, отставка, владимир зеленский