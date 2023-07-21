Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат - 21.07.2023 Украина.ру
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Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат - 21.07.2023 Украина.ру
Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат
Новым министром культуры Украины вместо уходящего в отставку Александра Ткаченко может стать Олеся Островская-Люта, возглавляющая в настоящий момент музейный комплекс "Художественный арсенал" в Киеве. Об этом 21 июля у себя в телеграм-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
2023-07-21T10:29
2023-07-21T10:29
новости
украина
министерство культуры
ткаченко
джордж сорос
отставка
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля предложил правительству уволить Ткаченко из Минкультуры. Поводом к этому стали скандалы с тендерами, по которым культурное ведомство собиралось выделить десятки миллионов бюджетных гривен на производство юмористических сериалов. Такие траты сочли неуместными на фоне боевых действий в стране. Позже Ткаченко сообщил, что принял решение подать в отставку. По данным Гончаренко, кресло министра культуры Украины может занять 45-летняя Олеся Островская-Люта. Уроженка Львова, выпускница университета "Киево-Могилянская академия" по специальности "Культурология". Почти вся ее карьера прошла в структурах, связанных с Джорджем Соросом. В конце 1990-х она работала офис-менеджером в международном фонде "Возрождение", который финансируется фондом Сороса "Открытое общество". В 2003 году Островская-Люта стала помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства" Сороса, а в 2010-2014 гг. возглавляла правление этого фонда. После Евромайдана в 2014 году она стала одним из кандидатов на должность министра культуры Украины, однако предпочтение тогда было отдано актеру Евгению Нищуку, у которого Островская-Люта в итоге была сначала заместителем, а потом советником. По мнению Гончаренко, вся история с отставкой Ткаченко была изначально затеяна Офисом Зеленского для продвижения на эту должность Островской-Люты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, министерство культуры, ткаченко, джордж сорос, отставка, владимир зеленский
Новости, Украина, Министерство культуры, Ткаченко, Джордж Сорос, отставка, Владимир Зеленский

Ставленница Сороса готовится стать министром культуры Украины - депутат

10:29 21.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Андрій МакухаОлеся Островская-Люта
Олеся Островская-Люта - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© commons.wikimedia.org / Андрій Макуха
Читать в
Новым министром культуры Украины вместо уходящего в отставку Александра Ткаченко может стать Олеся Островская-Люта, возглавляющая в настоящий момент музейный комплекс "Художественный арсенал" в Киеве. Об этом 21 июля у себя в телеграм-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля предложил правительству уволить Ткаченко из Минкультуры. Поводом к этому стали скандалы с тендерами, по которым культурное ведомство собиралось выделить десятки миллионов бюджетных гривен на производство юмористических сериалов. Такие траты сочли неуместными на фоне боевых действий в стране.
Позже Ткаченко сообщил, что принял решение подать в отставку.
По данным Гончаренко, кресло министра культуры Украины может занять 45-летняя Олеся Островская-Люта. Уроженка Львова, выпускница университета "Киево-Могилянская академия" по специальности "Культурология". Почти вся ее карьера прошла в структурах, связанных с Джорджем Соросом.
В конце 1990-х она работала офис-менеджером в международном фонде "Возрождение", который финансируется фондом Сороса "Открытое общество". В 2003 году Островская-Люта стала помощником директора благотворительного фонда "Центр современного искусства" Сороса, а в 2010-2014 гг. возглавляла правление этого фонда.
После Евромайдана в 2014 году она стала одним из кандидатов на должность министра культуры Украины, однако предпочтение тогда было отдано актеру Евгению Нищуку, у которого Островская-Люта в итоге была сначала заместителем, а потом советником.
По мнению Гончаренко, вся история с отставкой Ткаченко была изначально затеяна Офисом Зеленского для продвижения на эту должность Островской-Люты.
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
09:00
Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля
 
НовостиУкраинаМинистерство культурыТкаченкоДжордж СоросотставкаВладимир Зеленский
 
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