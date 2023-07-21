https://ukraina.ru/20230721/1048155530.html

Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля

Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру

Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля

Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T09:00

2023-07-21T09:00

2023-07-21T09:00

атаки

всу

взрыв

россияне

военные

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спецоперация

министр

ткаченко

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Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку. ВСУ обстреливают Донбасс и минируют окрестности Купянска, не считаясь с опасностью для мирных жителей. Российские военные с успехом отражают атаки и бьют по националистамМинистр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом чиновник написал в ночь на пятницу в своем телеграм-каналеТкаченко заявил, что принял решение уйти из-за "волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта".Также он подчеркнул, что "удивился заявлению президента по этому вопросу".Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу министерства культуры страны."Попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", — указал глава государства в видеообращении.В начале июня петиция с требованием уволить Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Тогда его обвиняли в несоблюдении слов, "осквернении памяти всех почивших Героев Украины" и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.На днях Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Ткаченко участвовал в "распиле" сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom, а также на финансирование пророссийского продакшна. Геращенко заверяла, что победителями одного из государственных конкурсов стали компании, которые всегда работали на российский рынок. На создание продукта власти выделили им 43 миллиона гривен (почти 105 млн рублей).Атаки ВСУУкраинские войска накануне вечером за пять минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Ранним утром вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.45 – населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - сказано в материале представительства.По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска Харьковской области, не считаясь с созданием угрозы мирному населению."Для замедления продвижения наших войск украинские боевики произвели дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Купянск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане", – сказал он, ссылаясь на собственные источники.Марочко отметил, что минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 производится с помощью ракетных систем залпового огня.Также Марочко рассказал об огромных потерях в рядах ВСУ. Например, по его словам, украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не оповещали родственников о гибели военных."При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.Успехи российских военныхАртиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Огнем самоходных артиллерийских установок "Мста-С", буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц Д-30 нанесен удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка", - сказал Зыбинский.Он добавил, что артиллерия группировки также сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовых позициях в районе населенного пункта Новоселовское.Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное.Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.Также российские военные отразили семь атак украинской армии на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях, поделился глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Вертолетами были уничтожены боевые бронированные машины (БМП) около Курдюмовки и Клещеевки.Российская сторона нанесла удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Дружковки.Ранее российские военные на Краснолиманском направлении отразили две атаки со стороны украинских сил. Это произошло северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва.Кроме того, как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недавним российским ударом было уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту."В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них – это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами", - сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения обрушилась полностью в форме воронки, стекол нет практически ни в одном проеме."Ингул" расположен на Адмиралтейской улице в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время производились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.Лебедев отметил, что в течение многих часов после удара по расположению иностранных наемников были перекрыты все подъезды к данной территории на несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей."Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" - некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией", - добавил Лебедев."Нибулон" – судоремонтный завод, который используется в том числе для производства судов военного назначения. В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MKI для морской охраны госпогранслужбы Украины.Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ наносили удары возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ukraina.ru/20230720/1048129631.html

https://ukraina.ru/20230719/1048117277.html

https://ukraina.ru/20230719/1048104657.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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