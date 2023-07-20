https://ukraina.ru/20230720/1048140822.html

Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров

Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров - 20.07.2023 Украина.ру

Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров

Депутат Госдумы России Мария Бутина призвала защитить российских детей от иностранных игрушек, которые могут травмировать их психику. Об этом она заявила 20 июля в своем телеграм-канале

2023-07-20T13:59

2023-07-20T13:59

2023-07-20T13:59

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куклы

дети

депутат

трансгендер

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Мария Бутина написала, что вынесла вопрос о трансгендерных куклах на повестку группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства экспертного совета по законотворчеству "Единой России".Депутат уточнила, что речь идет об игрушках на полках магазинов и в детсадах.Она призвала срочно менять ситуацию и заверила, что уже вырабатывает варианты решения проблемы. На днях депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете смены пола.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, юрлиц — до 4 миллионов рублей.

https://ukraina.ru/20230331/1044910822.html

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лгбт, новости, куклы, дети, депутат, трансгендер