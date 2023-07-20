"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Штатов предоставить Украине очередной крупный пакет военной помощи. Заявление дипломата опубликовали в официальном телеграм-канале посольства России в США
Никакой многомиллионный пакет военной помощи не исправит отчаянное положение украинских властей. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал очередной крупный пакет помощи Украине.
У американских властей не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. "Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии", заявил Антонов.
"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь - полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение", - заявил посол.
Антонов отметил, что неуязвимость западной техники – это большой миф. Стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов.
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