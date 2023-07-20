"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов

Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракеты Вильнюсский саммит НАТО, как известно, был в первую очередь посвящен Украине и это объясняло тот повышенный интерес к мероприятию, который проявляли и мировые, и отечественные и украинские СМИ к самой теме и ее нюансам