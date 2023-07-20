"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов - 20.07.2023 Украина.ру
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"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов
"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов - 20.07.2023 Украина.ру
"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Штатов предоставить Украине очередной крупный пакет военной помощи. Заявление дипломата опубликовали в официальном телеграм-канале посольства России в США
2023-07-20T11:41
2023-07-20T11:41
новости
зарубежье
сша
украина
россия (рф)
посол
анатолий антонов
пакет помощи
владимир зеленский
хунта
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Никакой многомиллионный пакет военной помощи не исправит отчаянное положение украинских властей. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал очередной крупный пакет помощи Украине.У американских властей не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. "Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии", заявил Антонов.Антонов отметил, что неуязвимость западной техники – это большой миф. Стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов.
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новости, зарубежье, сша, украина, россия (рф), посол, анатолий антонов, пакет помощи, владимир зеленский, хунта
Новости, Зарубежье, США, Украина, Россия (РФ), посол, Анатолий Антонов, пакет помощи, Владимир Зеленский, хунта

"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" - посол РФ в США Антонов

11:41 20.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Штатов предоставить Украине очередной крупный пакет военной помощи. Заявление дипломата опубликовали в официальном телеграм-канале посольства России в США
Никакой многомиллионный пакет военной помощи не исправит отчаянное положение украинских властей. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал очередной крупный пакет помощи Украине.
У американских властей не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. "Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии", заявил Антонов.

"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь - полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение", - заявил посол.

Антонов отметил, что неуязвимость западной техники – это большой миф. Стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов.
12 июля, 10:10
Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракетыВильнюсский саммит НАТО, как известно, был в первую очередь посвящен Украине и это объясняло тот повышенный интерес к мероприятию, который проявляли и мировые, и отечественные и украинские СМИ к самой теме и ее нюансам
 
НовостиЗарубежьеСШАУкраинаРоссия (РФ)посолАнатолий Антоновпакет помощиВладимир Зеленскийхунта
 
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