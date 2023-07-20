https://ukraina.ru/20230720/1048134135.html

Монахов Киево-Печерской лавры не пускают в суд на заседание по их выселению

Монахов Киево-Печерской лавры не пускают в суд на заседание по их выселению - 20.07.2023 Украина.ру

Монахов Киево-Печерской лавры не пускают в суд на заседание по их выселению

Монахов Киево-Печерской лавры не пускают на заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос об их выселении из обители. Об этом 20 июля сообщил в тегерам-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря

2023-07-20T12:32

2023-07-20T12:32

2023-07-20T12:32

киево-печерская лавра

новости

монахи

суд

адвокат

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"Братию, которую заповедник хочет выбросить на улицу, не пускают в суд, несмотря на подачу ими заявления о привлечении к делу", - написал Чекман.Накануне защитник сообщил, что в четверг состоится очередное заседание суда по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" о выселении из одноименного монастыря канонической Украинской православной церкви.В начале июля в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по иску национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. По словам Чекмана, представители заповедника считают правомерным расторжение договора об аренде с монастырем и просят суд обязать монастырь немедленно освободить территорию.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта.С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под арест.

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киево-печерская лавра, новости, монахи, суд, адвокат