Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро - 20.07.2023 Украина.ру
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Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро
Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро - 20.07.2023 Украина.ру
Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на миллиарды евро. Об этом 20 июля сообщило новостное агентство DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением
2023-07-20T10:43
2023-07-20T10:43
миллиарды
жозеп боррель
всу
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новости
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"Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (Евро. - Ред.) на поставку вооружений и техники. В частности, испанец (Боррель. - Ред.) хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей", - говорится в материале.Кроме того, Боррель предлагает заверить Киев в значительном расширении программы подготовки для украинских военных. Если позволят обстоятельства, то допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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миллиарды, жозеп боррель, всу, украина, новости
миллиарды, Жозеп Боррель, ВСУ, Украина, Новости

Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро

10:43 20.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на миллиарды евро. Об этом 20 июля сообщило новостное агентство DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением
"Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (Евро. - Ред.) на поставку вооружений и техники. В частности, испанец (Боррель. - Ред.) хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей", - говорится в материале.
Кроме того, Боррель предлагает заверить Киев в значительном расширении программы подготовки для украинских военных.
Если позволят обстоятельства, то допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
деньги евро купюры
Вчера, 10:41
Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУВ Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов
 
миллиардыЖозеп БоррельВСУУкраинаНовости
 
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