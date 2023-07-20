https://ukraina.ru/20230720/1048131848.html

Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро

Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро - 20.07.2023 Украина.ру

Боррель предложил увеличить финансирование ВСУ на миллиарды евро

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран ЕС перед заседанием совета МИД увеличить финансирование украинских войск на миллиарды евро. Об этом 20 июля сообщило новостное агентство DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением

2023-07-20T10:43

2023-07-20T10:43

2023-07-20T10:43

миллиарды

жозеп боррель

всу

украина

новости

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"Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (Евро. - Ред.) на поставку вооружений и техники. В частности, испанец (Боррель. - Ред.) хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей", - говорится в материале.Кроме того, Боррель предлагает заверить Киев в значительном расширении программы подготовки для украинских военных. Если позволят обстоятельства, то допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230719/1048108115.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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миллиарды, жозеп боррель, всу, украина, новости